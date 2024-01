Diana Ángel revela qué hará si le coquetean en “La casa de los famosos”

Diana Ángel se refirió a las experiencias que podría vivir en La casa de los famosos - crédito @dianaangel01/Instagram

Ya son nueve los participantes que han sido confirmados hasta ahora para hacer parte de La casa de los famosos, que es uno de los programas más esperados del año en la televisión colombiana. El formato representa innovación en el ámbito local, a pesar de ser la adaptación de un éxito internacional.

Los últimos dos en sumarse al proyecto fueron el creador de contenido digital conocido como José Miel y el actor Ómar Murillo. Ambos se caracterizan por su irrisorio sentido del humor, así como ser personas de gran agrado ante las situaciones incómodas o las bromas pesadas, las cuales no faltarán con ellos en la ecuación.

A los divertidos personajes se suman otros influenciadores como La Segura y Ornella Sierra (La Barbie Costeña), quienes son consideradas divas del mundo digital. Ambas provenientes de una región diferente del país, prometen ser la cuota de fina coquetería en el concurso.

La casa de los famosos continúa confirmado las celebridades que harán parte del reality - crédito cortesía Canal RCN

También estarán los actores de RCN, Julián Trujillo y Sebastián Gutiérrez. Mientras que el primero se destacó por su papel en Enfermeras, el segundo sigue dando de qué hablar por el cómico rol de Chacho en Rigo. Los dos tienen carreras amplias frente a las cámaras. Se unirán a Miguel Melfi, cantante panameño.

Para completar el equipo que se ha asegurado hasta el momento aparecen dos íconos femeninos de la televisión nacional. Martha Isabel Bolaños, bien recordada por su actuación como La Pupuchurra en Yo soy Betty, la fea y por estar en MasterChef Celebrity es una de las estrellas del momento en la esfera colombiana.

Dentro de sus declaraciones previas a la competencia, habló de la posibilidad de abrirse a un romance. “¿Cuántos años tiene Melfi?, ¿le gustan las mujeres de qué edad? eso hay que mirarlo, una mujer de mi edad con un hombre joven, pues fantástico. Si hay química por qué no, si él está libre hay posibilidades”, dijo la vallecaucana.

Diana Ángel, quien ha brillado en decenas de producciones como Francisco el matemático, estará acompañando a los ocho famosos antes mencionados. Ella también se refirió a destapar su corazón en el reality, pero su respuesta no fue la misma de la caleña.

“¿Qué haría si algún famoso de la casa me estuviera tirando la onda o los perros o coqueteándome? Pues tendría que vivir la experiencia, porque no sé si me va a gustar, no me va a gustar, aunque prefiero estar un poco al margen de ello, por ahora”, comentó la también cantante.

La actriz Diana Ángel es una de las nueve participantes confirmadas para La casa de los famosos - crédito @dianangel01/Instagram

Otra de las preguntas que respondió la artista fue acerca de lo que haría si se plantea una estrategia en su contra. “Primero que todo la entiendo, porque este es un juego y al final de todo es individual. Tendría que mirar a ver qué hacer para salvarme yo. Si a mí me proponen hacer una estrategia contra alguien creo que también tengo que vivirlo allá, si me lo proponen porque realmente nos conviene como equipo pues lo pensaría y lo haría, claro”, agregó.

¿Quién es Diana Ángel?

Diana Ángel es una reconocida actriz y cantante colombiana. Su carrera artística comenzó a temprana edad, destacándose tanto en televisión como en teatro. Es ampliamente conocida por su papel en la serie juvenil “Francisco, el matemático”, en la cual interpretó a Érika, personaje que la catapultó a la fama y le permitió ganar un lugar en el corazón de los televidentes colombianos.

A lo largo de los años, Diana ha participado en diversas producciones, demostrando su versatilidad y talento. También ha incursionado en el mundo de la música, lanzando su propio material discográfico e hizo parte de la iniciativa teatral llamada Mujeres a la plancha. Su presencia en la escena del entretenimiento colombiano la ha establecido como una figura importante y querida, siempre con nuevas propuestas y proyectos que muestran su compromiso con el arte y la cultura de su país.