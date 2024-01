3 bajas por lesión que afectan a la selección Colombia para el Torneo Preolímpico Sudamericano sub-23

La selección Colombia sub-23 jugó un doblete de amistosos ante República Dominicana: 1-0 y 5-0 fueron los resultados - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia sub-23 jugó su último partido de preparación de cara al campeonato Preolímpico sub-23, que se jugará en tres ciudades de Venezuela del 20 de enero al 11 de febrero. Luego de este compromiso, el cuerpo técnico, liderado por Héctor Cárdenas, confirmó la tercera baja de los 23 convocados para el torneo en donde se otorgan dos plazas para el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La última baja confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol fue la del mediocampista Yani Quintero. Sin dar mayores detalles, el comunicado indica que una lesión impide al deportista del RedBull Bragantino estar en plenitud de condiciones para el campeonato y que su reemplazo será el defensor central de Patriotas Boyacá, Andrés Mauricio Alarcón.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 23 se permite comunicar que el jugador Yani David Quintero del Red Bull Bragantino (BRA) no podrá continuar en la convocatoria, debido a una lesión que le impide estar en plenitud de condiciones. El entrenador Héctor Cárdenas, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yani David Quintero una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia Sub 23″.

Edwin Mosquera, una de las bajas más duras para la selección Colombia

El segundo jugador en ser desconvocado de la selección Colombia sub-23 para el Campeonato Preolímpico fue Edwin Stiven Mosquera del Atlanta United de la MLS. El delantero, al igual que su otro colega, sufrió una lesión muscular que le imposibilita afrontar el torneo a su máxima capacidad. En el cuadro de Estados Unidos, el ex Independiente Medellín disputó 17 partidos, en donde anotó cuatro goles.

Su reemplazo será Alejandro García, mediocentro ofensivo de 22 años que se destaca por su capacidad de desborde y que fue de los más destacados en el Once Caldas la temporada pasada. En 2023 disputó 29 encuentros, entre Liga BetPlay y Copa Colombia, donde anotó tan solo un gol y dio dos asistencias. Sin embargo, fue llamado a microciclos de trabajo liderados por Héctor Cárdenas.

Kener Valencia, la ruptura de ligamento cruzado lo sacó de la selección Colombia

El jugador de Independiente Medellín Kener Valencia se tuvo que reintegrar a la concentración de Independiente Medellín luego de sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior. La dolorosa noticia no solo saca al delantero del campeonato preolímpico, sino que también lo obliga a visitar el quirófano, por lo que su regreso a las canchas no será antes de seis meses, perdiéndose el primer semestre de la Liga BetPlay.

“Nelson Quiñones del Houston Dynamo (USA) entrará a integrar el seleccionado que viajará en los próximos días a enfrentar el CONMEBOL Preolímpico en Venezuela”, informó la Federación sobre el nuevo convocado a la selección.

Estos son los convocados de la selección Colombia al torneo Preolímpico

La selección Colombia sub-23 entrena en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia quedó sorteada en el grupo A del Campeonato Preolímpico sub-23 junto a Ecuador, Brasil, Venezuela y Bolivia. El campeonato clasifica tras cuatro partidos de la fase de grupos a las dos mejores selecciones de cada zona, las cuales se medirán a las otras del grupo B en un cuadrangular que define los dos equipos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos son los 23 jugadores que entrenan con la Tricolor en Barranquilla:

• Juan Andrés Castilla – Deportivo Cali.

• Jhojan Camilo Torres – Independiente Santa Fe.

• Carlos Cortés – Cortuluá.

• Fernando Álvarez – CF Montreal (CAN).

• Nelson Palacio – Real Salt Lake (USA).

• Josen Escobar – América de Cali.

• Brahian Palacios – Atlético Nacional.

• Luis Miguel Marquinez – Atlético Nacional.

• Sebastián Guerra – Atlético Huila.

• Cristian Castro Devenish – Atlético Nacional.

• Samuel Velásquez – Atlético Nacional.

• Oscar Cortés – RC Lens (FRAN).

• Alejandro Rodríguez – Deportivo Cali.

• Brayan Andrés Ceballos – Junior FC.

• Alejandro Garcia – Once Caldas.

• Carlos Andrés Gómez – Real Salt Lake (USA).

• Daniel Ruiz – Millonarios FC.

• Juan David Mosquera – Portland Timbers (USA).

• Devan Tanton – Fulham (ING).

• Nelson Quiñones – Houston Dynamo (USA).

• Jimer Fory – Deportivo Pereira.

• Oscar Andrés Perea- Atlético Nacional.

• Andrés Alarcón – Patriotas Boyacá.