‘El Africano’, el violento sicario que estaría extorsionando a comerciantes de autos de lujo en Bogotá: una de sus víctimas fue asesinada y otra se suicidó

Alias El Africano venía amenazando a Carlos Mauricio Cortés Hernández, y las autoridades buscan su relación con la muerte de otros comerciantes de vehículos de alta gama en Bogotá. Foto: Archivo.

El 21 de julio pasado, Carlos Mauricio Cortés Hernández, un comerciante de automóviles de lujo, habría decidido quitarse la vida ante la presión de las amenazas en contra suya y de su familia por parte de un hombre que se hace llamar ‘El Africano’, un violento sicario al servicio de la Oficina de San Andresito de la 38.

Este hombre le exigía a Carlos Mauricio la entrega de un Porsche 911, un Land Rover Defender, un Mercedes G-63 y un BMW X5, que estaban exhibidos en un concesionario del norte de la ciudad, o de lo contrario lo mataría a él, a su pequeño hijo y a su esposa. Por eso, el fallecido ciudadano había interpuesto las respectivas denuncias por extorsión agravada, estafa y amenazas ante la Fiscalía General de la Nación.

Como prueba quedaron los chats en los que se evidenciaría la presión que El Africano estaba ejerciendo contra Cortés Hernández. “Estoy en portería… Mijo te llamo y no contestas. Sr. Mauricio lo sigo esperando”, dice uno de los apartes, en los que además se adjuntan fotos de la entrada del conjunto residencial en el que el hombre vivía con su familia. “Venga mijo, ¿qué parte es la que no entiende, por qué quiere hacer como si no fuera con usted?”, dice otro de los mensajes, los cuales fueron revelados por el diario El Tiempo.

Lo que le llamó la atención a las autoridades es que esas amenazas fueron proferidas justo un día después del asesinato de Carlos José Dangond, un importador de camionetas de lujo de la costa Atlántica, asesinado al parecer en Bogotá, que además estaba bajo el radar de la Fiscalía y la Dian.

Sus importaciones venían de Dubái, por eso le decían a sus automóviles las ‘jequecamionetas’. Según las investigaciones, sus clientes eran esmeralderos, cantantes de vallenato y hasta abogados, entre otros personajes reconocidos o de alto patrimonio. Su cuerpo apareció en un paraje de Soacha, al sur de la capital de la República.

A estos casos se suma el de Adolfo Alberto Ortega García, también comercializador de automóviles de alta gama, que fue asesinado a tiros cuando salía de un gimnasio en la carrera Séptima con calle 85 en un Porsche.

Pero fueron los chats de Cortés, que se ahorcó en su apartamento, los que permitieron a las autoridades descubrir la existencia de El Africano, y ya se investiga si hay algún tipo de relación en los tres casos.

Según la denuncia de Cortés, el sicario se movilizaba con varios sujetos que presuntamente pertenecían también a la Oficina de San Andresito de la 38. Le exigían la entrega de los cuatro vehículos, avaluados en 2.370 millones de pesos, por una deuda que había adquirido junto con Leonardo Zapata, un consultor financiero ligado a las criptomonedas y los autos de lujo.

El diario El Tiempo contactó al consultor financiero, que aseguró que abandonó el país ante las amenazas de esa misma organización desde que se desplomó Dailycop, una criptomoneda colombiana.

“En octubre 2021 conocí a la gente de Dailycop (criptomoneda colombiana), e invertí 3.150 millones de pesos. Me fue bien y otras personas, al ver el éxito, me buscaron, pero les decía que era un negocio de riesgo. Meses después, esa moneda se desplomó (...) Me llamaban para extorsionarme desde la ‘Oficina de envigado’, ‘San Andresito de la 38′ y miembros de ‘la Cordillera’. Por eso salí del país”, le dijo al medio mencionado.

Aunque los vehículos de alta gama que le había dado eran de alto valor, no alcanzaban a saldar toda la deuda, que era de aproximadamente unos 2.500 millones de pesos. Sin embargo, Zapata asegura que la deuda era solo de 1.800 millones.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación está tras los pasos de El Africano e investiga todos los patrones que puedan delatar su paradero para que responda ante la justicia por todos los hechos violentos en los que estaría presuntamente implicado.