Colombia en el top de los países de la OCDE que no han controlado la inflación: qué lugar ocupa

Inflación de Colombia es una de las más altas de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó las cifras de inflación de los 38 Estados miembro, siendo una de las referencias mundiales más importantes por los gobiernos que están asociados. Dentro de estos países está Colombia, que si bien ya tiene una cifra oficial para enero del 2023, que según el DANE fue del 13,25%, pero para la entidad internacional la medición se hace con corte a diciembre del 2022. En su listado, el territorio nacional se encuentra dentro de las que tiene las referencias más altas, además, de las pocas que no ha podido disminuir sus indicadores.

El promedio de inflación de la OCDE es de 9,4%; quiere decir, dentro de los miembros se denota la desaceleración en los encarecimientos gracias a las disminuciones en los costes energéticos, valores en insumos para la producción de alimentos, entre otras.

La disminución en la inflación se presentó en 25 de los 38 Estados miembro, destacando que en 15 países las referencias se mantienen con doble dígito, de las cuales cuatro las tienen fijadas por encima del 20%.

Esto quiere decir que al cierre del 2022 se alcanzó la cifra de inflación más alta desde 1988, revela su más reciente informe económico.

“Después del pico observado en junio de 2022, la inflación de la energía siguió cayendo con fuerza en la mayoría de los países de la OCDE, del 23,8% en noviembre al 18,4% en diciembre, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2021. La inflación de los alimentos y la inflación sin alimentos ni energía también disminuyeron, al 15,6% y al 7,2% respectivamente, en parte debido a las pronunciadas caídas en Turquía”, reveló la entidad.

De los cuatro países latinoamericanos miembros, Colombia es el de mayor cifra (13,1%), seguido por Chile 12,8%, Costa Rica 7,9% y México en el 7,8 por ciento. Adicional a esto, el registro de la nación cafetera está dentro de las 10 más altas, de hecho, hace parte de las tres únicas naciones cuyos registros no disminuyeron en comparación con noviembre del 2021; los otros dos fueron Hungría (24,5%) y Suecia (12,3%).

Inflación OCDE diciembre del 2022

Colombia no logra disminuir los encarecimientos

Podría decirse que el país es de los pocos que no ha podido combatir la inflación. Si se compara con el mes pasado, la nación escaló un puesto dentro de los miembros con los incrementos más caros. De hecho, la referencia aumentó en un 0,6%, ubicándose noveno dentro del ranking.

Es importante destacar, que con los últimos registros, la inflación no ha disminuido, además de crecer, es de los pocos que no ha logrado disminuir la referencia. Si bien en el informe de la OCDE los factores que se acusan son internacionales, no delimita en específico, para cada caso, las razones de dicho estancamiento.

Si bien las cifras actuales son las más altas del siglo XXI, la inflación arrastra muchas otras referencias como las tasas de interés o de usura. Es por esto que empiezan a analizarse estas variables para determinar el futuro de la economía nacional.

Inflación resulta ser la palabra más importante para la economía colombiana en la actualidad, es por esto que consideran como el principal reto para el Gobierno nacional combatirla. Asociaciones y gremio ya le habían hecho el pedido al Estado:

“La alta inflación tiene un efecto negativo en el crecimiento económico del país, ya que afecta a todos los colombianos. Es indispensable que se adelante un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y el sector privado para moderar su impacto, generar confianza en la economía y para que haya desarrollo social”, aseguró la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia y de la Alianza de asociaciones y gremios de Colombia, Aliadas, María Claudia Lacouture.