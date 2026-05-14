Shakira, Madonna y BTS liderarán el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA, programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, según comunicó el 14 de mayo de 2026 la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA por sus siglas en francés).

Por primera vez, el partido decisivo incluirá una actuación especial que extenderá el descanso más allá de los habituales 15 minutos, en línea con el formato adoptado el año anterior durante el Mundial de Clubes en el mismo recinto, el MetLife Stadium.

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“El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor. El 19 de julio, el Espectáculo de Medio Tiempo de la Final de la FIFA World Cup 2026™ llegará al Estadio New York New Jersey, con superestrellas @Madonna , @shakira y @bts_bighit , curado por Chris Martin de @coldplay!”, escribió la Fifa en sus redes sociales.

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA

La selección de artistas para el evento, que busca reunir influencias del pop estadounidense, la música latina y la surcoreana, estuvo a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, a través de la plataforma benéfica Global Citizen. Durante la presentación del cartel del show, la banda británica de rock divulgó un video en redes en el que Martin expresó en una conversación con Elmo, personaje de Plaza Sésamo, famoso programa infantil: “Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños”.

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Tras la publicación del video anunciando a la cantante colombiana y otros artistas, la página oficial de la Copa del Mundo informó que las ganancias del show de medio tiempo serán entregadas al Fondo de Educación para Ciudadanos Globales de la FIFA, organización que busca impulsar la educación a nivel mundial.

“Una primera vez en la FIFA World Cup, el Espectáculo de Medio Tiempo apoya al Fondo de Educación para Ciudadanos Globales de la FIFA, una iniciativa emblemática que trabaja para recaudar 100 millones de USD y expandir el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 USD de cada boleto vendido para los partidos de la FIFA World Cup 2026™ se donará al Fondo”.

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Con Dai Dai, Shakira vuelve a ser la intérprete del himno oficial de una copa del mundo - crédito Europa Press

El himno oficial de la Copa Mundial 2026, titulado Dai Dai, corresponde a Shakira, que también compuso el célebre Waka Waka para el torneo de 2010. El organismo rector mundial del fútbol notificó que cada país anfitrión —Estados Unidos, Canadá y México— tendrá una ceremonia de apertura independiente. En Ciudad de México, la inauguración, el 11 de junio, contará con Belinda, J Balvin y Maná; en Los Ángeles actuarán Katy Perry y Anitta, mientras que Alanis Morissette y Michael Bublé se presentarán en Toronto.

La edición de 2026 marcará la ampliación a 48 selecciones participantes. La FIFA ya había anticipado en marzo la incorporación de este formato de espectáculo al torneo de fútbol más seguido a nivel global, aunque entonces no reveló la identidad de los artistas ni detalles precisos sobre la duración del evento.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que será un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo - crédito Europa Press

Cabe recordar que en 2024, la final de la Copa América en Miami contó también con la participación de Shakira durante el descanso, consolidando el auge de presentaciones musicales en grandes finales disputadas en Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, calificó la novedad como un espacio único para la cita mundialista y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo al difundir la noticia en Instagram. Además, precisó que la organización planea realizar actividades en Times Square durante el fin de semana del último partido.

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“Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo”, dijo el dirigente en su cuenta de Instagram.