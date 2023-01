Taxistas anuncian nueva fecha de paro tras fallido acuerdo con la Alcaldía de Bogotá

Taxistas anuncian nueva fecha de paro tras no lograr un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá. (Colprensa)

La Alcaldía de Bogotá y el Ministerio del Transporte acordaron una mesa de diálogo con los taxistas para el lunes 23 de enero para hablar sobre los cambios en el uso de plataformas digitales y la actualización del marco tarifario. Los miembros del gremio asistieron al encuentro; sin embargo, después de tres horas de diálogo, decidieron levantarse de la silla y anunciar una nueva fecha de paro.

“En la mesa desconocimos la participación de los conductores, ellos tenían muy limitado el espacio y en realidad no hubo reunión con el gremio”, dijo Manuel Gil, presidente del sindicato Taxistas Bogotá, ante La FM. De este modo, el 22 de febrero las calles de la capital se llenarán de los carros amarillos después de que no se lograra llegar a un consenso de la lista de 10 puntos que presentaron los conductores del servicio público.

De acuerdo con el diario La República, las solicitudes del gremio de taxistas se concentraban en la falta de control a las plataformas de movilidad, que utilizan los vehículos particulares; la actualización del marco tarifario; la dosificación de las sanciones; la digitalización de los trámites como la tarjeta operación y de control, y la atención de las denuncias de presunto abuso policial.

En el encuentro participó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, los delegados del Ministerio de Transporte y representantes del gremio como Manuel Gil. “También nos acompañó la Secretaría de Gobierno para validar y revisar cuáles son estas problemáticas y preocupaciones que tiene el gremio alrededor de la lógica de la operación en Bogotá”, dijo la subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía, Adriana Iza.

A pesar del anuncio del paro de taxistas, la funcionaria señaló que desde el distrito sí se validaron unos temas con los que van a empezar a contemplar en unas mesas de trabajo. “Vamos a revisar tema a tema y vamos a generar los análisis correspondientes que permitan una operación tranquila de servicio y de calidad para los ciudadanos de Bogotá”, puntualizó Iza.

La anterior convocatoria a paro de taxistas

Los taxistas ya habían anunciado una jornada de movilizaciones para el lunes 23 de enero hasta que el distrito propusiera una mesa de diálogo para discutir la lista de peticiones ese mismo día. Así lo manifestó en su momento la alcaldesa Claudia López.

“Quiero darles un parte de tranquilidad de que nos han dejado saber los líderes del sector de taxis que no tienen planeado hacer un paro mañana”.

Ese mensaje también estaba dirigido a los padres de familia, debido a que en esa fecha los estudiantes de colegios públicos y privados en Bogotá comenzaron su año escolar. “Los vamos a recibir tanto en los colegios públicos como privados con todo el amor y con todo el entusiasmo”, agregó la mandataria local.

No obstante, al no llegar a un acuerdo, los conductores del servicio público expresarán su inconformidad en las calles de Bogotá. Con la anterior convocatoria, el líder del gremio, Hugo Ospina, había asegurado en entrevista con Blu Radio que Claudia López no ha tomado las medidas necesarias para mitigar el impacto que generaron las obras en la ciudad.

“La alcaldesa quiere quedar bien en todo —explicó el vocero al medio de comunicación—. Usted tiene paralizada la ciudad por la cantidad de obras sin obreros en todo lado”. Además, la movilización también se había convocado por presuntos abusos de las autoridades “y la Secretaría de Movilidad no nos da la cara”.

