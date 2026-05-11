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Así reaccionó el entrenador de Minnesota tras el partido en que James Rodríguez registró dos asistencias

Thomas Chancalay, el jugador que ingresó en reemplazo del colombiano en el segundo tiempo, también expresó su admiración por el futbolista, quien disputará su último partido con Minnesota el 13 de mayo

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El entrenador del Minnesota United destacó el aporte del colombiano con dos asistencias en el empate 2-2 contra el equipo de Texas - crédito Minnesota United

El rendimiento de James Rodríguez como suplente decisivo marcó el empate 2-2 de Minnesota United frente a Austin FC durante la duodécima jornada de la MLS, un partido en el que el futbolista colombiano fue central para revertir el resultado parcial y encarar su inminente despedida del club, en ruta a una convocatoria nacional que lo llevará a la concentración previa al Mundial de 2026.

El centrocampista, de 34 años, ingresó en el minuto 64 y, en apenas 15 minutos, asistió en dos goles que revirtieron el ánimo y la producción ofensiva del equipo.

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La importancia del colombiano quedó reflejada en el reconocimiento de sus entrenadores. En conferencia de prensa posterior, el director técnico Cameron Knowles remarcó el impacto anímico y táctico de Rodríguez Rubio: “Acaba de calmarnos en posesión. Ayudó a los otros chicos a su alrededor, tomó decisiones realmente buenas”, afirmó Knowles a los medios en sala de prensa.

Cameron Knowles ha mostrado una amable relación con James Rodríguez - crédito Matt Krohn-Imagn Images
Cameron Knowles ha mostrado una amable relación con James Rodríguez - crédito Matt Krohn-Imagn Images

El entrenador también se refirió a la importancia de mantener la serenidad ante decisiones arbitrales controvertidas, pero situó el foco en el resultado y en el aporte del colombiano como clave para que Minnesota alcanzara los 21 puntos en la tabla, ubicándose en la quinta posición de la Conferencia Oeste.

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A su ingreso, James Rodríguez reemplazó al argentino Tomás Chancalay y comandó la recuperación del equipo. En el minuto 69 envió un centro desde la banda izquierda que Anthony Markanich cabeceó para igualar el marcador. Apenas ocho minutos después, el cucuteño filtró un pase hacia el área que permitió al argentino Joaquín Pereyra anotar el 2-1. El empate definitivo llegó poco después, cuando el estadounidense Christian Ramírez aprovechó una oportunidad para Austin en el minuto 79.

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United
James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

Knowles insistió en que la presencia y el profesionalismo de James han aportado experiencia e inspiración a todo el grupo: “El tiempo que hemos tenido con él ha sido muy bueno. Su profesionalismo y experiencia le han aportado mucho al equipo”, sintetizó el técnico.

El asistente técnico Josh Wolff también destacó la precisión y la influencia de James Rodríguez al señalar que su aporte fue visible desde el primer momento: “Las dos asistencias realmente demuestran quién es y qué representa como jugador, así como sus cualidades en el último tercio del campo. Los demás respondieron bien a sus asistencias. Fue una actuación excelente, tanto suya como del grupo en la segunda mitad”.

Rodríguez ha disputado siete partidos con Minnesota desde su llegada a principios de año, con un total de 209 minutos jugados en el torneo y una precisión de pases del 88 % registrada en el partido ante Austin FC. Tras perderse el partido anterior por un procedimiento médico no asociado a lesiones, volvió a la actividad con normalidad y entró entre los viajeros rumbo a Austin.

James Rodríguez desmintió rumores de que se retiraría después del Mundial 2026

James Rodríguez responde a las especulaciones sobre su carrera. En esta conversación, el jugador del Minnesota United habla sobre su estado físico, su impacto inmediato en el partido y pone fin a los rumores sobre su retiro después del Mundial. - crédito @MLSes/X en entrevista con @soyantosports/X

La continuidad de James Rodríguez en el fútbol profesional se mantiene asegurada más allá del Mundial 2026, tras la aclaración realizada por el capitán de la Selección Colombia sobre sus planes de retiro. El mediocampista, de 34 años, descartó que el torneo en Estados Unidos, México y Canadá sea el punto final de su carrera y anticipó que aún proyecta “un par de años más” de actividad deportiva.

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas y likes. Se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar seré yo. Esas cosas que se dicen son falsas, hacen mal a todo el país y a la gente porque se creen cosas que no son. Yo nunca he dicho eso. En su día yo lo voy a decir con mucho tiempo antes, pero todavía me quedan un par de años más”, precisó Rodríguez en diálogo con Apple TV.

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