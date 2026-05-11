James Rodríguez desmintió su retiro tras el Mundial 2026: “Todavía me quedan un par de años más”

James Rodríguez responde a las especulaciones sobre su carrera. En esta conversación, el jugador del Minnesota United habla sobre su estado físico, su impacto inmediato en el partido y pone fin a los rumores sobre su retiro después del Mundial. - crédito @MLSes/X en entrevista con @soyantosports/X

James Rodríguez volvió a ser protagonista en la MLS, no solo por su impacto dentro de la cancha con el Minnesota United, sino también por las declaraciones con las que despejó las dudas sobre su futuro profesional. El volante colombiano negó tajantemente que tenga pensado retirarse después del Mundial de 2026 y aseguró que todavía le quedan varios años en el fútbol.

El mediocampista cucuteño ingresó desde el banco de suplentes este domingo en el empate 2-2 entre Minnesota United y Austin FC, correspondiente a la jornada 12 de la MLS. En apenas unos minutos, el colombiano cambió el rumbo del compromiso con dos asistencias que le devolvieron protagonismo en el fútbol estadounidense.

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Sin embargo, más allá de su rendimiento deportivo, la atención se centró en sus palabras tras el partido, luego de que fuera consultado sobre los rumores que aseguraban que colgaría los guayos una vez terminara el Mundial de 2026.

James Rodríguez negó los rumores sobre su retiro

Durante una entrevista con Apple TV, James Rodríguez se mostró incómodo con las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto retiro. El futbolista dejó claro que nunca ha manifestado públicamente esa intención y cuestionó la difusión de información falsa.

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“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas y likes. Se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar seré yo”, afirmó el colombiano.

Además, el capitán de la Selección Colombia insistió en que las especulaciones terminan afectándolo tanto a él como a los aficionados.

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“Esas cosas que se dicen son falsas, hacen mal a todo el país y a la gente porque se creen cosas que no son. Yo nunca he dicho eso”, agregó el volante de 34 años.

Las declaraciones del colombiano rápidamente generaron reacciones entre los hinchas, especialmente porque en las últimas semanas había crecido la incertidumbre sobre cuánto tiempo más seguiría activo en el fútbol profesional.

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James Rodríguez negó los rumores sobre un posible retiro tras el Mundial de 2026. - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

“Todavía me quedan un par de años más”

James Rodríguez fue aún más claro cuando habló directamente sobre el tiempo que espera seguir compitiendo al máximo nivel. El futbolista aseguró que todavía no piensa en el retiro y que, cuando llegue ese momento, será él mismo quien lo anuncie.

“En su día yo lo voy a decir con mucho tiempo antes, pero todavía me quedan un par de años más”, expresó el mediocampista colombiano.

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La frase fue tomada por muchos seguidores como una señal positiva de cara al futuro de la Selección Colombia, especialmente pensando en el proceso rumbo al Mundial de 2026, torneo que podría convertirse en la última Copa del Mundo de James, aunque no necesariamente el final de su carrera.

James brilló con dos asistencias en la MLS

Más allá de la polémica por los rumores, James Rodríguez tuvo una actuación destacada en el empate de Minnesota United frente a Austin FC. El colombiano ingresó al terreno de juego en el minuto 64 y necesitó menos de 15 minutos para influir directamente en el marcador.

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Primero asistió a Anthony Markanich con un centro desde la banda izquierda para el empate parcial 1-1. Posteriormente, entregó un pase filtrado para que el argentino Joaquín Pereyra marcara el 2-1 momentáneo.

Aunque Austin FC terminó empatando gracias a un gol de Christian Ramírez en el minuto 79, el colombiano dejó buenas sensaciones y volvió a demostrar su calidad en la creación de juego.

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El rendimiento de James tomó aún más relevancia debido a que Minnesota había desperdiciado dos penales en la primera mitad, ambos fallados por el delantero italiano Kelvin Yeboah.

El colombiano brilló en la MLS con dos asistencias en el empate de Minnesota United ante Austin FC. - crédito @MNUFC/Instagram

James habló sobre su estado físico

Tras el compromiso, el mediocampista también se refirió a su condición física y aseguró que trabaja constantemente para mantenerse competitivo, incluso cuando no es titular.

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“Para todas estas cosas me entreno yo, me entreno bien y siempre doy día a día todo lo que tengo. Cuando entras este tipo de minutos tienes que estar listo”, señaló.

Además, dejó claro que está preparado para responder sin importar el tiempo que tenga en cancha.

“Así te den 20, 30 o 40 minutos, tienes que estar listo para ayudar”, puntualizó el colombiano.

Las palabras del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich reflejan el compromiso que mantiene con su carrera deportiva, especialmente en una etapa en la que muchos futbolistas comienzan a pensar en el retiro.

James Rodríguez confirmó que se unirá próximamente a la concentración de la Selección Colombia. - crédito FCF

James confirmó cuándo se unirá a la Selección Colombia

Otro de los temas que tocó James Rodríguez fue su próximo regreso a la Selección Colombia. El volante confirmó que se integrará a la concentración nacional el próximo 17 de mayo, con la mirada puesta en los retos que vienen para el combinado cafetero.

“Quiero pensar en lo que viene. Ya tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que será bueno”, expresó.

El futbolista también reiteró que mantiene una rutina estricta para cuidar su cuerpo y seguir compitiendo al más alto nivel.

“Entreno bien y cuido el cuerpo de buena manera. Así me den 30, 40 minutos o todo el partido debo estar listo”, concluyó.

Con estas declaraciones, James Rodríguez no solo despejó las dudas sobre su retiro, sino que también dejó claro que sigue motivado y enfocado en mantenerse vigente tanto en la MLS como en la Selección Colombia.