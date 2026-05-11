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Luis Díaz recibió una buena noticia del Bayern Múnich antes de la final de la Copa de Alemania y la convocatoria de la selección Colombia

El colombiano tiene dos partidos para terminar su primera temporada con el equipo alemán: contra Colonia en la Liga y contra Sttugart, partido que define un campeón

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Luis Díaz descansa tras una extensa temporada en la que acumuló 3.872 minutos con el Bayern Múnich - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz descansa tras una extensa temporada en la que acumuló 3.872 minutos con el Bayern Múnich - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Díaz afronta el cierre de la temporada más exigente de su carrera, en la que su rendimiento ha forzado al cuerpo técnico del Bayern Múnich a adoptar medidas específicas para preservar su condición física de cara a los desafíos venideros.

Tras asegurar el título de la Bundesliga con varias jornadas de anticipación, el club bávaro, bajo la dirección de Vincent Kompany, ha decidido otorgar tres días de descanso al plantel, una decisión que beneficia de manera especial al extremo colombiano, quien llegará con más energías al duelo decisivo de la Copa de Alemania y a sus próximos compromisos internacionales.

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Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League
Díaz, Joshua Kimmich y Michael Olise, los tres jugadores con más minutos disputados en la plantilla bávara esta temporada. - crédito @FCBayern/X

El impacto de esta pausa cobra mayor relevancia al analizar el volumen de juego acumulado por Díaz. El futbolista colombiano se ubica en la tercera posición del Bayern en minutos disputados durante la temporada, solo por detrás de Joshua Kimmich (3.889) y Michael Olise (3.886).

Díaz ha completado 3.872 minutos distribuidos en 49 partidos, una cifra inédita en su trayectoria profesional. Su registro anterior más alto, durante su paso por Liverpool junto a Arne Slot y Jürgen Klopp, alcanzó un máximo de 3.596 minutos en una sola temporada.

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La gestión del descanso, confirmada por Kompany y el director deportivo Christoph Freund en conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Wolfsburgo, responde a la intensidad a la que ha estado sometido el grupo.

En la temporada 2025-2026, la primera del "Guajiro", está rompiendo estadísticas claves en la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania-crédito @FCBayernES/X
En la temporada 2025-2026, la primera del "Guajiro", está rompiendo estadísticas claves en la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania-crédito @FCBayernES/X

Freund señaló que “las semanas que pasaron fueron extremadamente intensas, tanto en lo físico como en lo mental, con muchos viajes. Ahora tomaremos un pequeño descanso y después tendremos el último juego de Bundesliga en casa, que queremos ganar de cualquier manera. Luego nos enfocaremos en Berlín y en la final de la Copa de Alemania”, en palabras del director deportivo.

El calendario inmediato presenta dos encuentros clave para el Bayern. El primero, frente a Colonia, está programado para el sábado 16 de mayo a las 8:30 a. m. (hora colombiana) y será transmitido en el Plan Premium de Disney+. Posteriormente, la temporada se cerrará con la final de la Copa de Alemania ante Stuttgart, compromiso en el que se prevé que Díaz dispute los 90 minutos. Estos partidos podrían llevar a Díaz a superar la marca de los 4.000 minutos en la temporada, un logro notable en el fútbol de élite.

Este año futbolístico, Luis Díaz ha consolidado su protagonismo en Múnich no solo por la cantidad de minutos —al punto de haber encabezado la tabla interna en tramos recientes—, sino también por su desempeño ofensivo. Firmó 26 goles y 17 asistencias en 49 encuentros, llegando así a un total de 43 participaciones directas en goles, lo que confirma el salto cualitativo de un jugador que fue fichado en el mercado de verano de 2025 y que superó las expectativas del cuerpo técnico y la afición.

El extremo izquierdo se destaca en ofensiva, sumando 26 goles y 17 asistencias en 49 encuentros con el Bayern - crédito Europa Press
El extremo izquierdo se destaca en ofensiva, sumando 26 goles y 17 asistencias en 49 encuentros con el Bayern - crédito Europa Press

La extensión de tiempo en el campo es consecuencia directa de una plantilla con carencias de alternativas en el extremo izquierdo, especialmente tras la salida de Kingsley Coman, una situación que obligó a Kompany a depositar una carga extra sobre Díaz en partidos trascendentes. La ausencia de un relevo natural por su banda contribuyó a que el colombiano permaneciera en el once titular durante la mayor parte del año.

Al finalizar la temporada con Bayern Múnich, Díaz se sumará a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, donde el equipo que dirige Néstor Lorenzo afina detalles para el Mundial 2026. Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Congo.

El plan incluye un partido amistoso de despedida en Bogotá y la instalación del plantel en la Academia AGA del Atlas en Guadalajara. Para Díaz, de 29 años, será el primer Mundial de su carrera tras haberse perdido la edición de 2022 por la eliminación de Colombia en la fase de clasificación, un contexto que marca la madurez competitiva y personal con la que asumirá la cita.

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