Colombia

Esposa de Rodolfo Hernández denunció que fórmula vicepresidencial del candidato Santiago Botero le debe más de $300 millones

La situación cobró relevancia pública cuando Socorro Oliveros decidió hacer pública la demanda, tras constatar que el propio Carlos Fernando Cuevas Romero ingresó a la carrera electoral como fórmula vicepresidencial, presentándose, según ella, con una imagen que no correspondería a su conducta financiera

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Ilustración en acuarela de un hombre mayor, una mujer y un hombre joven con gafas, uno frente al otro, con un fondo abstracto tricolor.
Representación en acuarela de Rodolfo Hernández y su esposa junto a Carlos Fernando Cuevas Romero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La esposa de Rodolfo Hernández presentó ante un juzgado de Bucaramanga una denuncia contra Carlos Fernando Cuevas, candidato a la vicepresidencia y fórmula de Santiago Botero, por el impago de una deuda que supera los $354 millones.

La demandante, Socorro Oliveros, sostuvo en entrevista con el medio Semana que Carlos Fernando Cuevas ha incumplido reiteradamente las fechas de pago establecidas en el contrato de préstamo, instaurando un proceso judicial que, según sus propias palabras, aún podría demorar debido a los tiempos de la justicia en Colombia.

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Desde hace más de un año, Oliveros asegura que no ha recibido el capital adeudado, a pesar de que Cuevas sí habría abonado mensualidades correspondientes a los intereses, supuestamente financiados con el propio capital prestado. Según declaró la esposa de Hernández al medio de comunicación, en al menos cinco ocasiones, Cuevas pospuso la devolución del dinero, fijando nuevas fechas que nunca cumplió, la última de ellas el 30 de abril de 2026.

La situación cobró relevancia pública cuando Oliveros decidió hacer pública la demanda, tras constatar que el propio Cuevas Romero ingresó a la carrera electoral como fórmula vicepresidencial, presentándose, según ella, con una imagen que no correspondería a su conducta financiera.

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La esposa de Rodolfo Hernández presentó ante un juzgado de Bucaramanga una denuncia contra Carlos Fernando Cuevas, candidato a la vicepresidencia y fórmula de Santiago Botero, por el impago de una deuda que supera los $354 millones - crédito AF
La esposa de Rodolfo Hernández presentó ante un juzgado de Bucaramanga una denuncia contra Carlos Fernando Cuevas, candidato a la vicepresidencia y fórmula de Santiago Botero, por el impago de una deuda que supera los $354 millones - crédito AF

Oliveros comentó que “no entiendo cómo alguien tan mentiroso puede decir que quiere administrar el país si no es capaz de administrar el propio bolsillo”, refiriéndose a los reiterados incumplimientos y a la supuesta inconsistencia entre la campaña de Santiago Botero y la solidez patrimonial de su compañero de fórmula.

La denuncia de Socorro Oliveros señala que el préstamo inicial tenía como fin la inversión en un negocio de alimentos que le proporcionaría recursos mensuales. Oliveros accedió a prestarle la suma solicitada debido a la relación de confianza derivada de la colaboración de Cuevas con la campaña presidencial de su esposo en 2022, aunque desmiente tajantemente que Cuevas haya sido amigo personal del fallecido exalcalde.

La viuda también explicó que sí existe un contrato de préstamo firmado, en el que quedaron pactados no solo los valores y fechas de pago, sino también los intereses, que según ella “los pagaba mensualmente, pero llegó la fecha de pagar el capital y no salió con nada”.

Cuando se vencieron los plazos originales, se iniciaron las prórrogas ante la promesa reiterada de pago, hasta que finalmente, tras superar cinco fechas incumplidas, la demandante recurrió al Juzgado 10 Civil de Bucaramanga, donde actualmente cursa el proceso ejecutivo, incluyendo la deuda, los intereses y los honorarios del abogado que lleva su caso.

Socorro Oliveros prefería ser llamada como la esposa de Rodolfo Hernández - crédito @socorrooliveros_rh/IG
La denuncia de Socorro Oliveros señala que el préstamo inicial tenía como fin la inversión en un negocio de alimentos que le proporcionaría recursos mensuales - crédito @socorrooliveros_rh/IG

“Ya tiene todas las cuentas de banco embargadas, no tiene nada a nombre de él; me imagino que está recibiendo la plata en efectivo”, indicó Oliveros a Semana, destacando así el presunto estado financiero de Cuevas Romero. Ante la consulta del medio sobre la posibilidad de que la situación se resuelva pronto, Oliveros respondió: “Ese proceso se demora aún, como todo en la justicia de Colombia”.

Consecuencias políticas y cuestionamientos a la campaña de Santiago Botero

La controversia adquirió nuevas dimensiones cuando Carlos Fernando se sumó a la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero. Oliveros relató que, al enterarse de la carrera política de Cuevas, este le prometió pagar antes de las elecciones; promesa que tampoco fue cumplida.

La empresaria expresó a Semana que ha bloqueado a Cuevas en cualquier canal de comunicación, evitando además tener contacto con los mensajes o videos que publica en su actual campaña.

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
Carlos Fernando Cuevas es la fórmula vicepresidencial del controvertido Santiago Botero, que lucha por abrirse un espacio en la contienda política - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Según detalló Oliveros, “ya Santiago está informado de todo”. No obstante, considera que la campaña padece una grave contradicción, pues “es muy difícil que el vicepresidente del multimillonario Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga”.

Su postura se endureció al afirmar que “son un peligro, una mala copia de Rodolfo Hernández. Quieren parecerse, pero no le llegan ni a los tobillos. No entiendo cómo dicen que quieren recuperar la economía, dar justicia y ayudar a los pobres, cuando es un embaucador que no es capaz de pagar lo que debe”.

Oliveros advierte que, pese a que el escándalo podría afectar las aspiraciones políticas de la fórmula Botero-Cuevas, su objetivo no es generar una crisis mediática sino “que los colombianos se enteren de la realidad de Carlos Fernando Cuevas”.

A su juicio, la imposibilidad de cambio de fórmula vicepresidencial hace que la información deba estar a disposición pública para, citando sus palabras, “que la gente del común que piensa votar por Carlos Fernando, le digo que no pierdan ese voto, así como yo, al día de hoy, siento que tengo perdida mi plata”.

La empresaria también señaló como paradójico que la campaña de Botero realice ostentaciones económicas, “regalando plata, motos, plantes para negocios”, cuando, según sus afirmaciones, su antiguo amigo “por detrás no tiene nada a nombre de él, las cuentas están vacías y con deudas”.

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