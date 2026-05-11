Colombia

Desarticularon la banda Tren del Llano en Bogotá: ocultaban droga en árboles, parques y contadores durante sus operaciones de microtráfico

Una intervención policial, apoyada por agentes encubiertos y registros en diversos sectores, llevó al aseguramiento de armas, droga lista para comercializar y dinero asociado a la presunta venta cerca de colegios locales

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Ocho meses de investigación en Engativá Pueblo permitieron identificar la red de distribución de marihuana en parques y locales de bebidas alcohólicas - crédito Mebog

La intervención conjunta de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación culminó con la desarticulación de una red dedicada al microtráfico de marihuana.

Nueve personas fueron capturadas durante la operación, ocho de nacionalidad venezolana y una colombiana, presuntamente dedicadas a la venta de marihuana al menudeo en los parques Linterama y Granjas del Dorado, ubicados cerca de instituciones educativas del sector noroccidental de Bogotá.

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Las autoridades informaron que las denuncias de la comunidad permitieron iniciar la investigación, en la que se identificaron métodos como esconder la droga en árboles, mallas, señalética de parques y contadores de servicios públicos.

La Policía informó que se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Engativá y Santa Fe. Durante estos procedimientos, integrantes de la banda intentaron destruir parte de la marihuana arrojándola al inodoro para evitar su incautación. En otra de las viviendas, las autoridades encontraron materiales supuestamente destinados a la elaboración y distribución de drogas sintéticas.

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La red criminal ocultaba marihuana en árboles, señalización de parques y contadores de servicios públicos para evadir controles policiales - crédito Mebog
La red criminal ocultaba marihuana en árboles, señalización de parques y contadores de servicios públicos para evadir controles policiales - crédito Mebog

Así como explicó el comandante de la Policia Metropolitana de Bogotá: “Mediante ocho diligencias de allanamiento en la localidad de Engativá y Santafé, fueron capturados integrantes de esta organización criminal de nacionalidad venezolana, los cuales su modus operandi era expender estupefacientes en parques, como Granjas del Dorado, Linterama. Asimismo, ellos expendían estupefaciente delante de los niños, niñas y adolescentes, alrededor de los parques, alrededor de las zonas, de los colegios”.

A raíz de esto, se desplegaron labores de vigilancia, seguimiento y la participación de un agente encubierto, lo que permitió identificar los patrones y métodos de ocultamiento de la droga.

Para dificultar la detección policial, los implicados escondían los estupefacientes en árboles, señalizaciones, mallas y hasta en contadores de servicios públicos cercanos. El hallazgo de estos puntos de almacenamiento fue clave para las diligencias de registro y allanamiento.

Durante el operativo, que incluyó ocho procedimientos en las localidades de Engativá y Santa Fe, algunas personas intentaron eliminar pruebas arrojando marihuana al inodoro al notar la llegada de los agentes. En otro inmueble, se hallaron materiales para la fabricación y distribución de drogas sintéticas.

El operativo incluyó ocho diligencias de registro y allanamiento en Engativá y Santa Fe, donde se hallaron elementos para la fabricación de drogas sintéticas - crédito Mebog

Las autoridades incautaron tres armas traumáticas, un arma de fuego, munición y dosis de marihuana listas para la venta, junto con dinero en efectivo que, de acuerdo con la investigación, correspondía a las ganancias de la red.

Entre los capturados figura alias Chuy, señalado por las autoridades como líder de la organización e identificado como responsable de distribuir la marihuana a otros dos miembros, ‘Diego’ y ‘Pudy’, quienes realizaban entregas en bicicleta y recaudaban el dinero de las ventas. Según la Policía Metropolitana, alias ‘Chuy’ tiene antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

“Alias Chuy, él que era el encargado de organizar a los integrantes de esta organización criminal y mediante una bicicleta enviaba los diferentes, estupefacientes con el objetivo de que generara la distribución y el expendio. Esta persona tenía antecedentes por hurto y por tráfico y porte de estupefacientes”, indicó el comandante.

Nueve detenidos tras el desmantelamiento del ‘Tren del Llano’, grupo dedicado al microtráfico de marihuana en Engativá Pueblo, Bogotá - crédito Mebog
Nueve detenidos tras el desmantelamiento del ‘Tren del Llano’, grupo dedicado al microtráfico de marihuana en Engativá Pueblo, Bogotá - crédito Mebog

El oficial también detalló que “durante el operativo y en el allanamiento se incautaron cuatro armas de fuego traumáticas, estupefacientes ya listos para la distribución, así mismo dinero en efectivo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Asimismo, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Seis de ellos quedaron con medida de aseguramiento, intramural y una persona quedó con detención domiciliaria y otra persona quedó en libertad”.

Tras las detenciones, la decisión judicial determinó el envío de seis personas a centros carcelarios y dispuso prisión domiciliaria para una de las mujeres. La Policía Metropolitana reiteró su compromiso de mantener los operativos contra las redes locales de microtráfico e hizo un llamado a la ciudadanía para continuar reportando hechos delictivos a la línea 123.

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