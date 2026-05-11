Colombia

Álvaro Uribe reveló que una sobrina suya quiere ser como Karol G y habló del éxito de Shakira en Copacabana: “Un motivo de honor inmenso”

El exmandatario compartió en entrevista con Westcol anécdotas familiares y elogió el papel de las artistas colombianas como referentes para la juventud

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Álvaro Uribe habló sobre Karol G y Shakira en entrevista con Westcol - crédito Sergio Acero/Reuters - @karolg/Instagram - @shakira/Instagram
Álvaro Uribe habló sobre Karol G y Shakira en entrevista con Westcol - crédito Sergio Acero/Reuters - @karolg/Instagram - @shakira/Instagram

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez protagonizó una conversación con el streamer Westcol en la que abordó temas familiares y culturales, además de compartir impresiones sobre figuras destacadas del espectáculo internacional.

Durante el encuentro el domingo 10 de mayo de 2026, Uribe Vélez expresó su opinión sobre la influencia de la cantante Karol G en las nuevas generaciones y comentó la repercusión mundial del reciente concierto de Shakira en Brasil.

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Según relató el propio Uribe Vélez, su sobrina Emilia, de nueve años, siente una profunda admiración por Karol G. “Quiere parecerse a Karol G. Karol, te mando ese mensaje. No sabes cómo le gustas a mi sobrina, Emilia”, afirmó el exmandatario en diálogo con Westcol, quien coincidió en la relevancia de la artista al señalar: “Karol G también es un ícono. Van a querer parecerse a Karol G”.

Ambos manifestaron que la cantante paisa ocupa un lugar destacado entre la juventud de Colombia y el exterior, consolidándose como referente artístico.

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Uribe expresó su pesar por la muerte reciente de Germán Vargas Lleras, destacando el valor del respeto y la convivencia democrática - crédito Álvaro Uribe Vélez / YouTube
Álvaro Uribe Vélez habló en entrevista con Westcol de las cantantes colombianas Karol G y Shakira - crédito Álvaro Uribe Vélez / YouTube

Durante la charla, Uribe Vélez también se refirió al impacto generado por la presentación de Shakira en Brasil. “Lo de Shakira en Brasil fue monumental”, sostuvo.

Westcol complementó la idea al destacar la magnitud del evento: “Llenó. Imagínate cómo llenó todo eso”. El exjefe de Estado valoró el acontecimiento y lo consideró motivo de orgullo para los colombianos, afirmando: “Eso es un motivo de honor inmenso”.

La entrevista permitió observar el interés de Uribe Vélez por resaltar logros nacionales en el ámbito internacional y su disposición para abordar temas de índole personal y familiar.

En ese sentido, el expresidente aprovechó para destacar la formación y los valores de sus hijos. “Lo que han sido mis hijos es trabajadores y honrados. Pregunte a todo el mundo que ha tenido negocios con ellos”, subrayó, defendiendo la integridad y el esfuerzo de su entorno cercano.

Álvaro Uribe Vélez elogió a Karol G y celebró el éxito de Shakira en Brasil - crédito @andrea__clips3/TikTok

Álvaro Uribe Vélez habló de las mujeres colombianas y una anécdota internacional

Durante la misma entrevista, el creador de contenido Westcol y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, intercambiaron puntos de vista sobre el valor de la mujer en el país.

En el diálogo, el exmandatario subrayó que “la mujer colombiana es la más bella del mundo y la más trabajadora”, destacando su eficiencia y compromiso dentro de la sociedad.

La conversación avanzó hacia una anécdota internacional. Uribe relató que en una ocasión recibió una invitación de Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, para asistir a un evento en la Fundación Clinton.

Según su relato, Clinton le preguntó: “¿Usted viene a Estados Unidos?” y Uribe respondió que debía viajar “dos días a la Asamblea de Naciones Unidas”. Añadió que evitaba estancias prolongadas en el extranjero por responsabilidad con los recursos públicos.

Durante ese evento, explicó, la actriz Angelina Jolie iba a presentar sus programas sociales en África. Clinton le pidió exponer dos iniciativas colombianas: el Banco de Oportunidades, orientado a jóvenes, mujeres y microempresas, así como el programa Familias Guardabosques, enfocado en la protección ambiental y en la sustitución de cultivos ilícitos.

Álvaro Uribe: “La mujer colombiana es la más bella y trabajadora del mundo”, en diálogo con Westcol - crédito @clips_colombia___/TikTok

Uribe compartió que, al consultar con su entorno sobre Jolie, recibió la explicación de que “es la actriz más importante del mundo”.

Al salir de la conferencia, Uribe enfrentó preguntas de periodistas de diversas nacionalidades. Ante la consulta sobre su impresión de Jolie, respondió: “Es muy bonita, pero las más bonitas son las colombianas”. El propio Westcol le preguntó si realmente había dicho eso, a lo que Uribe confirmó y rememoró la reacción de los presentes, quienes lo tildaron de “jovial”.

El exmandatario concluyó reafirmando su opinión sobre la mujer colombiana: “La mujer colombiana es la más bonita del mundo”.

A lo largo de la charla, Westcol intervino para corroborar las afirmaciones de Uribe sobre la llamada con Clinton y la presencia de Angelina Jolie, aportando dinamismo a la conversación. El intercambio reflejó no solo anécdotas políticas, sino también el reconocimiento público a la labor y representación de la mujer colombiana en diferentes contextos.

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