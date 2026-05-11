Colombia

Marbelle volvió a arremeter contra Gustavo Bolívar y le puso nuevo apodo: “No le diga care muisca”

La cantante arremetió contra el exdirector del DPS al replicar una publicación de un seguidor que lo vincula con los presuntos financiamientos de la primera línea en las protestas del llamado estallido social

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Marbelle, con blusa negra, y Gustavo Bolívar, con traje azul, posan de espaldas y brazos cruzados, ambos con expresiones serias o de disgusto.
Marbelle y Gustavo Bolívar vuelven a protagonizar un enfrentamiento en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Marbelle, además de su faceta como cantante, replica contenido en redes sociales donde difunde opiniones ciudadanas sobre el gobierno de Gustavo Petro —alternando críticas— y, en diversas ocasiones, respalda públicamente al expresidente Álvaro Uribe y al actual candidato Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, uno de los hechos que marcó recientemente un repunte en sus publicaciones tuvo que ver con el enfrentamiento que protagonizó con Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Properidad Social (DPS).

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El también escritor compartió una imagen del matrimonio de Marbelle con el entonces coronel Royne Chávez y en la foto aparecían los padres de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’. Bolívar aseguró que el hombre de la foto era alias Papá Pitufo.

Gustavo Bolívar
Marbelle le respondió a Gustavo Bolívar por señalar que su papá era Papá Pitufo - crédito @Marbelle30/X

La ira de la cantante fue tal que compartió un mensaje en su cuenta de X en el que llamó al exdirector del DPS “care muisca”, acompañado de una serie de palabras de grueso calibre: “¿Por qué no se informa bien, perro hijueputa? El ‘Papá Pitufo’ que usted busca no estaba en mi matrimonio. Está metido en el culo de su patrón! (sic)”.

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Y añadió: “No le diga CARE MUISCA que no le gusta … Le gusta más que uno d le diga CHUCHA ASQUEROSA O CARECRIMEN ! (sic)”, fue el mensaje que escribió Marbelle en la publicación de X.

Comentarios como: “Es y será siempre un cobarde de izquierda”; “a ese man hay que hacerlo meter a la cárcel para que pague todo el daño que hizo” o “Yo le digo bandido care chiche”, son solo algunos de los que los seguidores de la cantante dejaron en la publicación.

Gustavo Bolívar
Marbelle arremetió nuevamente contra Gustavo Bolívar en sus redes sociales - crédito @MArbelle30/X

Hasta el momento, Bolívar no se ha pronunciado respecto a estas nuevas declaraciones de la cantante, por lo que se espera que al igual que ocurrió con la primera publicación reaccione a lo expuesto en el mensaje de la vallecaucana.

La respuesta de Gustavo Bolívar al llamarlo “care muisca”

Bolívar decidió responder, abordando de manera directa el uso de términos raciales como forma de burla y defendiendo con firmeza su origen.

“Nunca me sentiré insultado porque me digan ‘indígena’. Es raíz, es historia, es dignidad, es lo que soy y lo que somos”, escribió Bolívar tras los comentarios de Marbelle. Resaltó que en Colombia “lo verdaderamente triste no es tener origen indígena, sino despreciarlo”, y enfatizó: “Para usted es motivo de burla, para mí es motivo de orgullo. Soy tierra, soy resistencia, soy memoria”.

Gustavo Bolívar le dedicó unas palabras a Marbelle tras insultarlo - crédito @Gustavo Bolívar/X
Gustavo Bolívar le dedicó unas palabras a Marbelle tras insultarlo - crédito @Gustavo Bolívar/X

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social recurrió a sus redes para reiterar su postura. Sostuvo que la mayoría de los colombianos tienen raíces indígenas y que negar ese origen o usarlo como insulto “habla más mal de quien lo dice que de quien lo recibe”. Insistió: “Yo honro mi sangre pijao con orgullo”.

Bolívar también llevó la discusión al plano político, mencionando a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y retando a la artista: “Dentro de poco tu vicepresidenta será una valiosa y valiente mujer indígena”.

Acompañó sus palabras con un video hecho con inteligencia artificial, en el que aparece con elementos culturales pijaos. Allí expresó: “No me ofendes, querida Marbelle. Soy orgulloso de mi raza y mis ancestros. Solo una rectificación: no soy muisca, soy pijao. Pobre señora, ¿acaso no sabe que todos los colombianos tenemos sangre indígena?”.

Escalada verbal y burlas de la artista en X

Gustavo Bolívar
Respuesta de Marbelle a la publicación de Gustavo Bolívar en la que indicó que no le molestaba que lo llamara "care muisca" - crédito @Marbelle30/X

En su cuenta de X, Marbelle reiteró sus ataques personales contra Bolívar, escribiendo: “USTED ES UN ESTÚPIDO. Bruto, ¡sabe lo que hizo y debe comprobarlo!”, seguido de un mensaje en el que defendió la dignidad de su padre: “Mi padre sí es un hombre digno y con principios, un hombre ejemplar, no un hampón como usted”.

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