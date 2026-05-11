James Rodríguez fue elegido ‘el hombre del partido’ en el empate de Minnesota vs. Austin en la MLS: así lo calificó la prensa

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

El colombiano James Rodríguez fue el gran protagonista en el empate 2-2 entre Minnesota United y Austin FC, al sumar dos asistencias determinantes en menos de media hora, logrando así sus primeras contribuciones de gol en la MLS y siendo elegido por segunda vez en la Liga de Estados Unidos como el mejor jugador del partido.

Entretanto, la página web de la MLS en Español tituló la crónica sobre el resultado del partido como “James Rodríguez encontró su momento de magia en MLS”. A renglón seguido, escribieron: “Qué chévere tener a James Rodríguez en MLS”.

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James Rodríguez recibió el reconocimiento como el mejor jugador del partido del Minnesota United contra Austin FC - crédito Minnesota United

La publicación destacó la carrera profesional del capitán de la selección Colombia: ostenta el récord de máximas asistencias (41) y lidera las acciones de gol (72) en la selección colombiana. Participó en el regreso de Colombia a los Mundiales desde 2014 y se consolidó como ídolo tras su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Otros periodistas de medios partidarios del Minnesota United destacaron el cariño que el plantel de jugadores cogió por James Rodríguez y como esto quedó reflejado en la celebración de los goles ante el Austin FC: “Podría estar marchándose, pero el cariño hacia James Rodríguez por parte de sus compañeros de equipo lo dice todo. Me encanta verlo”, posteó @MaxBretosSports.

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Cuerpo técnico y compañeros de James Rodríguez destacan la presencia del colombiano en el Minnesota United

El entrenador del Minnesota United destacó el aporte del colombiano con dos asistencias en el empate 2-2 contra el equipo de Texas - crédito Minnesota United

Los compañeros y el staff técnico del Minnesota United resaltaron el aporte de Rodríguez tras su ingreso ante Austin FC. Anthony Markanich, beneficiado por la primera asistencia del colombiano para igualar el marcador, señaló ante Twin Cities: “Es simplemente un jugador diferente. El partido cambió cuando entró”.

El entrenador Cameron Knowles valoró que James “aportó serenidad en la posesión y ayudó a sus compañeros a tomar buenas decisiones”, según el mismo medio. El colombiano se destacó con dos asistencias clave: la primera a Markanich y la segunda a Joaquín Pereyra, lo que permitió al equipo tomar la ventaja de manera momentánea.

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James Rodríguez desmiente rumores de su retiro y será el primero en llegar a la concentración de Colombia

James Rodríguez responde a las especulaciones sobre su carrera. En esta conversación, el jugador del Minnesota United habla sobre su estado físico, su impacto inmediato en el partido y pone fin a los rumores sobre su retiro después del Mundial. - crédito @MLSes/X en entrevista con @soyantosports/X

Durante la conferencia posterior al partido, James Rodríguez respondió a los rumores sobre un posible retiro. Rechazó las versiones infundadas y afirmó que las personas “deberían informarse mejor”. Ratificó que el anuncio del final de su trayectoria será una decisión exclusivamente suya, tomada con antelación suficiente.

El mediocampista manifestó que se encuentra enfocado en mantenerse en plenitud física y listo para competir: “Entreno bien para momentos como estos” y “siempre estoy preparado para ayudar, juegue veinte, treinta o cuarenta minutos”.

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Confirmó que se incorporará a la Selección Colombia el 17 de mayo, una vez concluya su último compromiso con Minnesota United, reiterando que aún tiene margen para seguir en alto nivel. Además, recalcó que los rumores afectan tanto a su entorno como a la afición y al país, al tratarse de información falsa.

El propio James detalló que se unirá a la concentración de la selección colombiana la próxima semana, de cara a la recta final hacia el Mundial 2026. Tras el partido frente a Colorado Rapids el 13 de mayo, viajará inmediatamente a los entrenamientos, organizados por la federación y previstos para comenzar el 15 de mayo.

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Colombia afrontará dos amistosos antes del torneo: el 29 de mayo contra Costa Rica en Bogotá y el 7 de junio frente a Jordania en San Diego. El debut mundialista de la selección será el 17 de junio ante la selección de Uzbekistán en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Estas fechas marcan el inicio de un nuevo desafío internacional para el ídolo colombiano.