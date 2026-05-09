Colombia

Más de 5,8 toneladas de droga incautadas en el Pacífico colombiano: 6 personas extranjeras y un menor de edad

Información de Inteligencia Naval sobre movimientos sospechosos de dos embarcaciones tipo go fast y una corvina en aguas del Pacífico central. El despliegue inmediato de unidades del Grupo de Guardacostas facilitó la inspección y el hallazgo de bultos que contenían las sustancias ilícitas

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La operación, que abarcó cuatro procedimientos distintos, permitió la confiscación de 5.782 kilogramos de marihuana y 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína - crédito Armada Nacional
La operación, que abarcó cuatro procedimientos distintos, permitió la confiscación de 5.782 kilogramos de marihuana y 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína - crédito Armada Nacional

Más de 5,8 toneladas de drogas fueron incautadas en el Pacífico colombiano tras un operativo coordinado por la Armada de Colombia y el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos. En las acciones, se capturó a seis extranjeros y se retuvo a un menor de edad, golpeando de manera directa las finanzas de redes de narcotráfico internacional.

La operación, que abarcó cuatro procedimientos distintos, permitió la confiscación de 5.782 kilogramos de marihuana y 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La Armada actuó tras recibir información de Inteligencia Naval sobre movimientos sospechosos de dos embarcaciones tipo go fast y una corvina en aguas del Pacífico central. El despliegue inmediato de unidades del Grupo de Guardacostas facilitó la inspección y el hallazgo de bultos que contenían las sustancias ilícitas.

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El personal y los materiales decomisados fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura. Allí, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ejecutó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) confirmando la naturaleza ilegal de la carga.

Más de 5,8 toneladas de drogas fueron incautadas en el Pacífico colombiano tras un operativo coordinado por la Armada de Colombia y el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos - crédito Armada Nacional
Más de 5,8 toneladas de drogas fueron incautadas en el Pacífico colombiano tras un operativo coordinado por la Armada de Colombia y el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos - crédito Armada Nacional

Las detenciones incluyeron a cuatro ciudadanos nicaragüenses y dos costarricenses. El menor de edad quedó bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia para la protección de sus derechos, mientras que los adultos y los estupefacientes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

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El cargamento incautado se distribuyó en varios eventos: en la primera embarcación, 1.099,5 kilogramos de marihuana; en la segunda, 1.558,4 kilogramos de la misma sustancia. En una tercera acción, se hallaron 1.634,5 kilogramos de marihuana y cuatro kilogramos de cocaína; la cuarta intervención arrojó 1.490 kilogramos de marihuana y 40 kilogramos de cocaína.

Estas acciones, según la Armada, evitaron que más de un millón de dosis llegaran a las calles y bloquearon ingresos superiores a USD 62 millones para los grupos narcotraficantes. De este modo, el operativo representa un golpe relevante para las estructuras criminales que operan en la región.

Armada Nacional incautó más de 5 toneladas de droga en el Pacífico - crédito Armada Nacional
Armada Nacional incautó más de 5 toneladas de droga en el Pacífico - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales que alteran la seguridad y el desarrollo de las comunidades costeras. Las operaciones recientes reflejan la importancia de la cooperación internacional y la labor de inteligencia para enfrentar este fenómeno.

La Policía incautó 1,6 toneladas de cocaína ocultas en el puerto de Cartagena

La Policía Nacional de Colombia realizó una incautación de 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. El cargamento, que iba oculto entre bultos de cal dolomita, se atribuyó al Clan del Golfo y tenía como destino la isla de Providencia.

Según lo informado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, los responsables emplearon técnicas avanzadas de camuflaje utilizando sustancias industriales, lo que dificultó la detección tanto por escáneres como por caninos.

La operación estuvo a cargo de la Policía Antinarcóticos y contó con la participación de un perro especializado, que permitió detectar la droga durante una inspección de rutina. Las autoridades recalcaron que esta incautación representa uno de los mayores decomisos del año en la región y refuerza las medidas institucionales contra el narcotráfico.

Una investigación en curso ha permitido determinar que los responsables emplearon sustancias industriales como camuflaje, dificultando la detección de la droga por parte de los organismos de control portuario - crédito captura de pantalla @DirectorPolicía / X
Una investigación en curso ha permitido determinar que los responsables emplearon sustancias industriales como camuflaje, dificultando la detección de la droga por parte de los organismos de control portuario - crédito captura de pantalla @DirectorPolicía / X

La investigación en curso determinó que los grupos criminales emplean productos industriales para burlar los controles portuarios. Rincón Zambrano destacó la importancia de mantener la vigilancia en los puertos y proteger el archipiélago de estas actividades ilícitas. “Nuestra rigurosa inspección portuaria descubrió el engaño”, declaró el general, que destacó la capacidad de los implicados para manipular sustancias con fines ilícitos y la necesidad de fortalecer la seguridad en la región.

Las recientes incautaciones de drogas en Colombia evidencian la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los métodos de ocultamiento empleados por redes criminales y la constante adaptación de estas organizaciones para eludir los controles.

Las acciones coordinadas entre diferentes entidades nacionales e internacionales muestran la relevancia de la cooperación y la inteligencia para contrarrestar el tráfico ilícito de estupefacientes y proteger las rutas comerciales y territorios estratégicos del país.

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