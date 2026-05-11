Colombia

Comienza el proceso para la declaración de renta de personas jurídicas: la Dian anunció el calendario y la meta de recaudo para 2026

Los vencimientos para cumplir con esta obligación inician el 12 de mayo de 2026 y terminan el 26 del mismo mes, según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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Una mano escribe en un formulario de declaración de renta de personas jurídicas. Se observan documentos apilados, una calculadora, gafas y una taza de café en una mesa de madera.
La presentación se debe hacer de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 1.270.000 contribuyentes tendrán la obligación de presentar la declaración de renta para personas jurídicas, según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El proceso de presentación inicia el 12 de mayo y concluye el 26 del mismo mes de 2026. La programación de fechas responde al último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT).

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La Dian proyectó un recaudo de $27,8 billones por concepto del impuesto de renta de personas jurídicas en 2026, de acuerdo con el comunicado divulgado el 11 de mayo de 2026.

La DIAN precisó en el Concepto 000452 de enero de 2026 que el valor de rescate es la única cifra que los contribuyentes deben reportar en su patrimonio bruto cuando tienen un seguro con componente de ahorro para pensión voluntaria- crédito VisualesIA
La Dian proyectó un recaudo de $27,8 billones por concepto del impuesto de renta de personas jurídicas en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El conjunto de contribuyentes abarca 1.273.214 empresas localizadas en distintas regiones del país. Bogotá concentra el mayor número, con 470.504, seguida de Medellín con 176.390, Cali con 84.396, Barranquilla con 78.326 y Cartagena con 49.236.

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“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) espera recaudar $27,8 billones con el impuesto de renta para personas jurídicas, provenientes de 1.273.214 contribuyentes localizados en todo el país. En cuanto a su distribución, Bogotá concentra el mayor número de ellos, con 470.504 (36.9%); seguida de Medellín, con 176.390 (13.8%); Cali, con 84.396 (6.6 %); Barranquilla, con 78.326 (6.1%); y Cartagena, con 49.236 (3.8%)”, señaló la Dian.

El calendario de vencimientos establece que la presentación y el pago de la primera cuota deben realizarse entre el 12 y el 26 de mayo de 2026, según el último dígito del NIT. El 12 de mayo corresponde al dígito 1, el 13 de mayo al 2, el 14 de mayo al 3, el 15 de mayo al 4, el 19 de mayo al 5, el 20 de mayo al 6, el 21 de mayo al 7, el 22 de mayo al 8, el 25 de mayo al 9 y el 26 de mayo al 0.

Dian - crédito Dian
El calendario de vencimientos establece que la presentación y el pago de la primera cuota deben realizarse entre el 12 y el 26 de mayo de 2026, según el último dígito del NIT - crédito Dian

El pago de la declaración de renta puede efectuarse en una sola cuota cuando el valor no supera 41 UVT ($2.147.334). Si la cifra es mayor, el contribuyente tiene la opción de realizar el pago en dos momentos. La segunda cuota se podrá abonar entre el 9 y el 23 de julio de 2026.

Para resolver inquietudes relacionadas con esta obligación tributaria, la Dian dispone del número telefónico 601 489 9000, con atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

También, los contribuyentes pueden acudir a los puntos de contacto de la entidad en todo el país. La ubicación y los horarios de atención se encuentran disponibles en el sitio web oficial: www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/puntosdecontacto.aspx.

¿Qué son personas jurídicas?

Las personas jurídicas son entidades creadas por la ley que cuentan con derechos y obligaciones propias, diferentes a las de las personas naturales que las conforman. Este tipo de figuras incluye empresas, sociedades, fundaciones, asociaciones y otras organizaciones que, a través de un acto legal, adquieren la capacidad de actuar en el ámbito jurídico.

Al constituirse, una persona jurídica puede celebrar contratos, adquirir bienes, contraer deudas y responder ante las autoridades, siempre en representación de su propio nombre y no del de sus miembros. Esta separación protege el patrimonio personal de quienes la integran, ya que la responsabilidad recaerá sobre la entidad y no sobre los individuos, salvo excepciones previstas por la ley.

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa
Las personas jurídicas son entidades creadas por la ley que cuentan con derechos y obligaciones propias, diferentes a las de las personas naturales que las conforman - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa

Para su funcionamiento, las personas jurídicas deben cumplir con requisitos legales específicos, como la inscripción en registros públicos y la obtención de un Número de Identificación Tributaria (NIT). Además, están sujetas a obligaciones fiscales y comerciales, incluyendo la presentación de declaraciones tributarias y el cumplimiento de normas laborales y contables.

La existencia de las personas jurídicas facilita la organización de actividades económicas y sociales, permite la gestión colectiva de recursos y brinda seguridad en las relaciones contractuales, contribuyendo al desarrollo económico y social del entorno en el que operan.

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