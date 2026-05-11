Esto dijo Álvaro Uribe Vélez sobre su hermano Santiago en su entrevista con Westcol: “No tiene plata para financiar paramilitares”

El expresidente calificó el hecho como "injusto" por los episodios que enfrentó con la justicia - crédito @bernalclips1/TikTok

El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió públicamente a su hermano Santiago Uribe Vélez tras la condena en segunda instancia dictada el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia por delitos de homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares y concurso de delitos de lesa humanidad.

El líder del Centro Democrático insistió en la inocencia de su hermano y calificó el proceso como “tan injusto”, resaltando que la sentencia aún no es definitiva, pues está bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia.

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De acuerdo con el fallo del tribunal, Santiago Uribe Vélezdebe cumplir una pena de 340 meses de prisión, el pago de 6.500 salarios mínimos legales de multa y la inhabilitación para ejercer cargos y derechos públicos durante 20 años.

El informe del Grai se basa en fuentes como expedientes judiciales y estudios históricos, acusando a Santiago Uribe Vélez de planificar actividades paramilitares - crédito Colprensa

Así lo dicta el documento de 307 páginas, que indica además que la orden de captura solo se expedirá una vez la sentencia quede ejecutoriada tras los recursos de casación y negó tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la posibilidad de prisión domiciliaria.

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Durante la entrevista que se extendió por más de tres horas con el streamer Westcol, transmitida en vivo el 10 de mayo de 2026, el expresidente Uribe relató lo que sintió al enterarse de la condena de su hermano:

“A mi hermano le tenían un proceso desde el 94. Primero, lo absolvieron; luego, lo condenaron. Ahora está en revisión. Tan injusto. Mi hermano no tiene plata para financiar paramilitares”, afirmó a los espectadores a través de la plataforma Kick.

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En el mismo espacio, Uribe resaltó el perfil personal de su hermano: “Usted conoce a mi hermano, un hombre de principios morales. Fue buen hijo con mi padre, con mi madre, buen esposo, buen padrastro, un hombre trabajador, un hombre muy buena persona”, expresó ante la audiencia del streamer.

El expresidente Álvaro Uribe habla de legítima defensa en tensa pregunta de Westcol - crédito Westcol

La sentencia que condenó a Santiago Uribe Vélez anuló la absolución de noviembre de 2024, declarándolo penalmente responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir por hechos ligados a la presencia de grupos paramilitares, conocidos como Los 12 Apóstoles, en Yarumal, Antioquia. Esa decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que dejó firme la prohibición de porte y tenencia de armas durante 54 meses adicionales.

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El tribunal fundamentó la imposición de la pena en la gravedad de los delitos y rechazó expresamente los pedidos de suspensión de la condena y de prisión domiciliaria.

A la fecha de la entrevista, el hermano del expresidente permanece en libertad a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso extraordinario, última instancia antes de que la condena quede en firme.

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Por qué fue investigado Santiago Uribe

El proceso judicial se concentró especialmente en el asesinato de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus escalera, ocurrido en 1994.

Santiago Uribe Vélez es relacionado en informe de la JEP como cabecilla del grupo paramilitar de los 12 apóstoles - crédito JEP

Según la acusación, la estructura criminal dirigida por Uribe contaba con dos lugartenientes: Hernán Darío Zapata, alias ‘pelo de chonta’, en la zona urbana, y otro individuo conocido como ‘Rodrigo’ en el sector rural.

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El tribunal detalló que la organización responsabilizó a Barrientos de ser “auxiliador de la guerrilla”, motivo por el cual fue asesinado por sicarios mientras trabajaba en la ruta entre Campamento y Yarumal.

La defensa, liderada por Jaime Granados, sostuvo que las pruebas carecen de solidez y buscó desmontar los señalamientos sobre la supuesta participación de Uribe en estas acciones criminales.

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Además, el Tribunal enfatiza que “la prueba indica con toda claridad que se alcanzó el estándar de prueba de certeza racional acerca de la responsabilidad penal en cabeza de Santiago Uribe Vélez en la conformación y dirección del grupo criminal que desplegó sus acciones en la del Norte de Antioquia”.