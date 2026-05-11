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James Rodríguez confirmó la fecha en la que se unirá a la selección Colombia previo a la Copa Mundial de la FIFA

Aunque la lista con 26 jugadores convocados no ha sido publicada por la Federación Colombiana de Fútbol, el capitán es uno de los jugadores fijos para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá

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James Rodríguez entró en el segundo tiempo, cuando su equipo perdía 1-0 y dio dos asistencias para los goles del Minnesota - crédito Matt Krohn-Imagn Images
James Rodríguez entró en el segundo tiempo, cuando su equipo perdía 1-0 y dio dos asistencias para los goles del Minnesota - crédito Matt Krohn-Imagn Images

James Rodríguez será uno de los primeros jugadores de la selección Colombia que se unirá a la concentración planeada por Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico en la ciudad de Medellín, Antioquia, para comenzar a afinar detalles de lo que será la participación de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El capitán de la selección absoluta declaró en Apple TV, luego de que terminara el partido de Minnesota United vs. Austin FC en la MLS, en donde dio dos asistencias claves para el empate 2-2, confirmando que su llegada al campamento de entrenamiento será el 17 de mayo, un mes antes del debut de la Amarilla en la Copa del Mundo contra la selección de Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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“Si, el 17 ya para la próxima semana estaría con ellos. Obviamente quiero pensar en lo que viene. Tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno. Como te dije antes día a día entreno bien, cuido el cuerpo bien, de muy buena manera y bueno así me den 30 o 40 o todo el partido debo estar listo”, declaró James Rodríguez.

El capitán de la selección Colombia jugará su último partido con Minnesota el 13 de mayo - crédito @MLSes/X

La información conocida desde la Federación Colombiana de Fútbol indica que la concentración y llegada de jugadores está programada desde el 25 de mayo en Medellín. Sin embargo, lo informado por James Rodríguez da pie para asumir que tendrá un plan de preparación física especial antes del inicio del campamento.

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Álvaro Montero, Camilo Vargas y Santiago Arias son los otros tres futbolistas que integraron la lista de convocados para los partidos contra Francia y Croacia que podría ser citados para el Mundial y que ya terminaron competencias con sus clubes, por lo que podrían anticipar su llegada a la concentración, en caso de ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo.

James Rodríguez
James Rodríguez fue uno de los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia - crédito FCF

La selección colombiana tiene previsto su traslado a Guadalajara, México, el 10 de junio, ciudad que servirá como sede de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Antes de ese desplazamiento, el plantel disputa el 29 de mayo en Bogotá un partido de despedida ante Costa Rica, último duelo en territorio colombiano previo a la gira internacional. Tras el enfrentamiento ante los costarricenses, el grupo retorna a Medellín y permanece allí hasta el 4 de junio, fecha en que emprende viaje hacia San Diego, Estados Unidos, para enfrentar a Jordania en el último amistoso de preparación.

Estos serían los preconvocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

El cuerpo técnico de la selección Colombia encabezado por Néstor Lorenzo envió a la FIFA la lista de 50 futbolistas que integran la preselección para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según publicó el diario AS Colombia. La entrega se realizó el domingo 10 de mayo, un día antes del límite establecido por la máxima autoridad del fútbol, que había fijado como plazo el lunes 11.

De este grupo preliminar saldrá la nómina definitiva de 26 convocados para disputar el certamen. Si bien la FIFA hará oficial la lista final el 1 de junio a través de sus canales institucionales, la selección Colombia tiene previsto anunciar anticipadamente a sus elegidos antes de esa fecha.

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero
  • Kevin Mier
  • Juan Castillo
  • Devis Vásquez
  • Jordan García

Laterales izquierdos

  • Johan Mojíca
  • Álvaro Angulo
  • Deiver Machado
  • Cristian Borja

Laterales derechos

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Andrés Felipe Román
  • Mateo Castillo

Defensores centrales

  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yerson Mosquera
  • Carlos Cuesta
  • Juan Cabal

Volantes de primer línea

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Camilo Portilla
  • Nelson Deossa
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Solís
  • Rafael Carrascal
  • Jorman Campuzano
  • Eduard Atuesta
  • Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

  • James Rodríguez
  • Jhon Arias
  • Juan Fernando Quintero
  • Yaser Asprilla
  • Juan Manuel Rengifo

Extremos atacantes

  • Luis Díaz
  • Carlos Andrés Gómez
  • Johan Carbonero
  • Kevin Serna
  • Jaminton Campaz
  • Mairno Hinestroza

Centrodelanteros

  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Dayro Moreno
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández

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