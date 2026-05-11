Colombia

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

En el encuentro entre el ‘streamer’ y el líder político del Centro Democrático en Montería, Córdoba, se trataron diferentes temas, pero este en especial llamó la atención por la dinámica en la que se desarrolló

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El expresidente le puso una condición para hacer efectivo el presente - crédito TikTok

Uno de los encuentros más esperados era el que había anunciado el influencer Westcol a través de sus redes sociales hace meses, cuando confirmó que realizaría un stream con el presidente Gustavo Petro -que ya fue emitido en sus canales- y otro con el expresidente Álvaro Uribe, emitido en la noche del 10 de mayo de 2026.

El paisa conversó con el líder del Centro Democrático sobre sus preferencias políticas, seguridad, guerrilla, paramilitarismo y los cambios en la dirección del país en los últimos años.

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En medio de la dinámica con el joven streamer se produjo un hecho que dejó a sus seguidores emocionados con el encuentro y tiene que ver con un regalo que le hizo el expresidente durante la conversación que ambos tuvieron.

La transmisión entre Westcol y Álvaro Uribe alcanzó más de 587.000 vistas y tuvo un pico de 184.000 espectadores simultáneos en Kick - crédito Westcol
La transmisión entre Westcol y Álvaro Uribe alcanzó más de 587.000 vistas y tuvo un pico de 184.000 espectadores simultáneos en Kick - crédito Westcol

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo el expresidente Álvaro Uribe propuso a Westcol regalarle un pony con la condición de organizar una rifa y destinar los fondos recaudados a una fundación.

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Durante la transmisión, el exgobernante sorprendió al entregarle el obsequio: “Usted lo rifa. Entre todas las personas que lo siguen, para una obra social que usted quiera, se lo regalo”, propuso Uribe en medio del intercambio, desatando la reacción de los seguidores.

El diálogo adquirió un tono inesperado cuando el streamer planteó destinar la recaudación de la rifa a fines benéficos.

“Y lo que recaudemos con la rifa lo damos a una fundación”, planteó Westcol, a lo que el líder político replicó: A una, a una obra social que usted quiera”, reforzando que la iniciativa quedaba a discreción de su interlocutor.

Westcol y tocó la 'famosa puerta roja' en la que abrió el expresidente Álvaro Uribe, puerta de su finca - crédito Westcol
Westcol y tocó la 'famosa puerta roja' en la que abrió el expresidente Álvaro Uribe, puerta de su finca - crédito Westcol

Ante la consulta de Westcol sobre elegir la obra social, el exjefe de Estado insistió: “Usted la elige. Y le pone el nombre. Esta es la cosita tan bonita”.

El ambiente distendido llevó a escenas de cercanía con los animales. En un momento, Westcol exclamó: “Ay, qué lindo, ese sí puede comer”, pero fue corregido por el exmandatario, que precisó: “No, este todavía no come, la mamá sí”.

Esto provocó una serie de comentarios tanto positivos como negativos en las redes sociales con mensajes como: “Será que si se lo entregó o simplemente fue por la transmisión”; “El viejito que adoro se acaba de ganar mi corazón con ese gesto”; “Ojalá Westcol de verdad regale ese recaudo que haga con la rifa”, entre otros.

Qué haría Álvaro Uribe si se mete un ladrón a su finca

Westcol volvió a formular la pregunta que antes había dirigido a Gustavo Petro, esta vez enfocándola en Álvaro Uribe. Quiso saber si el expresidente dispararía a un delincuente que ingresara a su casa.

Uribe respondió que actuaría bajo el principio de “legítima defensa, pero proporcional”, dejando claro que su prioridad sería proteger a su familia antes que recurrir a la violencia. El exmandatario profundizó en su postura y aseguró que no respondería de inmediato con agresión ante una situación así.

- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube
- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

Señaló que solo consideraría el uso de la fuerza como última opción y que, en lo posible, intentaría evitar un desenlace violento.

Durante la conversación, Uribe compartió una experiencia de su entorno familiar. Narró que su padre, a los cincuenta años, se enfrentó a un frente de las Farc en un episodio que terminó en tragedia. Según relató, su padre disparó para defender a sus hermanos, acto que concluyó con su muerte.

También criticó a algunas organizaciones de derechos humanos por considerarlas politizadas, aunque expresó desacuerdo con ciertos enfoques.

Sobre el sistema carcelario, afirmó que no le gusta el modelo de hacinamiento, pero destacó positivamente la propuesta de agricultura en prisión, donde los reclusos trabajan en el campo.

Finalmente, reconoció que no conoce a Bukele, pero le gustaría hacerlo, mientras Westcol expresó su apoyo al mandatario salvadoreño.

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