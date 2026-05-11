Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

El exjefe de Estado aprovechó una charla sobre música y artistas nacionales para expresar su apoyo a los allegados de Jiménez, justo cuando se marca un nuevo mes desde el trágico siniestro en Boyacá - crédito @CeDemocratico / X

La visita del streamer Westcol a la finca El Ubérrimo, residencia de Álvaro Uribe Vélez, dejó uno de los momentos más comentados de la política y la actualidad en Colombia.

En un encuentro transmitido en directo el domingo 10 de mayo, el exmandatario aprovechó la conversación para enviar un saludo de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez, justo cuando se cumplen cuatro meses de su fallecimiento en un accidente aéreo.

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Durante el stream, el expresidente dirigió unas palabras a los familiares del artista: “Quiero hacerle llegar un saludo a la familia de Yeison Jiménez. Era tan amable conmigo ese muchacho y murió en un accidente de aviación”, expresó Uribe, según la transmisión. El mensaje cobró especial relevancia al coincidir con el aniversario de cuatro meses de la muerte del “Aventurero”, ocurrida el 10 de enero de 2026 en Boyacá.

La fecha también coincide con la celebración del Día de la Madre en Colombia, una jornada que la familia del cantante conmemoró entre homenajes y recuerdos. En redes sociales, su hermana y su pareja compartieron mensajes dedicados a quienes perdieron a sus seres queridos en el mismo accidente.

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Álvaro Uribe envía un mensaje de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez en el aniversario de cuatro meses de su fallecimiento - crédito composición fotográfica

Un stream viral entre política y música popular

La transmisión, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, X e Instagram, mostró a Uribe Vélez y Westcol conversando sobre música, reguetón y la influencia de los artistas colombianos en la escena internacional.

El expresidente reconoció por su apego a los géneros tradicionales y compartió que sus preferencias musicales se inclinan hacia los vallenatos clásicos y la música popular, aunque reconoció el impacto de figuras urbanas como Blessd y Arcángel.

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Uribe recibió al creador de contenido con un sombrero paisa, creando un ambiente distendido en el que se abordaron temas como las aficiones del streamer por los videojuegos y la música urbana.

Al mencionar a Blessd y Arcángel, Uribe afirmó: “Me contaron que a usted le gusta mucho ‘El Bendito’ y Arcángel”, haciendo referencia a la popularidad de estos artistas entre los jóvenes.

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Uribe destaca su preferencia por los vallenatos y la música popular, pero reconoce la influencia de artistas urbanos como Blessd y Arcángel - crédito Westcol

El exmandatario también aprovechó la ocasión para mencionar su admiración por figuras como Darío Gómez, conocido como el “Rey del Despecho”, y para resaltar el papel de artistas como Marbelle en la escena nacional: “Ha sido muy generosa conmigo”, expresó refiriéndose a la cantante.

A través de sus palabras en el stream con Westcol, Uribe reiteró la importancia de la música tradicional y el impacto de sus exponentes en la identidad cultural del país.

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El legado de Yeison Jiménez, presente en la memoria colectiva

La figura de Yeison Jiménez permanece vigente en la cultura popular colombiana. El artista, que murió junto a integrantes de su equipo, es recordado por su aporte a la música popular y por éxitos que marcaron a toda una generación.

En estos meses, familiares y colegas rindieron tributos en diferentes escenarios del país y han impulsado proyectos que buscan mantener vivo su legado, como la reciente colección de gorras lanzada por su marca Criadero La Cumbre.

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Tributos a Yeison Jiménez continúan en eventos públicos y familiares, incluyendo homenajes especiales en fechas conmemorativas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La familia de Jiménez, particularmente su madre y su hermana, compartieron públicamente el significado de fechas como el Día de la Madre y los retos de enfrentar la ausencia del cantante.

Sonia Restrepo, pareja del intérprete y madre de sus hijos, también es reconocida por la comunidad de seguidores por su fortaleza y por continuar con los proyectos familiares tras la partida del artista.

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Tributos y recuerdos a cuatro meses del accidente

A lo largo de estos cuatro meses, el legado de Yeison Jiménez ha sido recordado en eventos públicos y transmisiones especiales. Uno de los homenajes más recientes tuvo lugar en Manizales, donde artistas de música popular interpretaron canciones del caldense ante miles de asistentes, destacando su influencia en la industria musical colombiana.

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue presente, tanto en los homenajes familiares como en las actividades de sus seguidores, que mantienen viva su memoria a través de tributos y nuevas iniciativas inspiradas en su carrera.

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