Colombia

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

En un encuentro virtual con el ‘streamer’, el expresidente colombiano dedicó unas palabras a los familiares del artista, resaltando el impacto de su legado musical y la cercanía que mantenía con él

Guardar
Google icon
El exjefe de Estado aprovechó una charla sobre música y artistas nacionales para expresar su apoyo a los allegados de Jiménez, justo cuando se marca un nuevo mes desde el trágico siniestro en Boyacá - crédito @CeDemocratico / X

La visita del streamer Westcol a la finca El Ubérrimo, residencia de Álvaro Uribe Vélez, dejó uno de los momentos más comentados de la política y la actualidad en Colombia.

En un encuentro transmitido en directo el domingo 10 de mayo, el exmandatario aprovechó la conversación para enviar un saludo de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez, justo cuando se cumplen cuatro meses de su fallecimiento en un accidente aéreo.

PUBLICIDAD

Durante el stream, el expresidente dirigió unas palabras a los familiares del artista: “Quiero hacerle llegar un saludo a la familia de Yeison Jiménez. Era tan amable conmigo ese muchacho y murió en un accidente de aviación”, expresó Uribe, según la transmisión. El mensaje cobró especial relevancia al coincidir con el aniversario de cuatro meses de la muerte del “Aventurero”, ocurrida el 10 de enero de 2026 en Boyacá.

La fecha también coincide con la celebración del Día de la Madre en Colombia, una jornada que la familia del cantante conmemoró entre homenajes y recuerdos. En redes sociales, su hermana y su pareja compartieron mensajes dedicados a quienes perdieron a sus seres queridos en el mismo accidente.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe envía un mensaje de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez en el aniversario de cuatro meses de su fallecimiento - crédito composición fotográfica
Álvaro Uribe envía un mensaje de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez en el aniversario de cuatro meses de su fallecimiento - crédito composición fotográfica

Un stream viral entre política y música popular

La transmisión, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, X e Instagram, mostró a Uribe Vélez y Westcol conversando sobre música, reguetón y la influencia de los artistas colombianos en la escena internacional.

El expresidente reconoció por su apego a los géneros tradicionales y compartió que sus preferencias musicales se inclinan hacia los vallenatos clásicos y la música popular, aunque reconoció el impacto de figuras urbanas como Blessd y Arcángel.

Uribe recibió al creador de contenido con un sombrero paisa, creando un ambiente distendido en el que se abordaron temas como las aficiones del streamer por los videojuegos y la música urbana.

Al mencionar a Blessd y Arcángel, Uribe afirmó: “Me contaron que a usted le gusta mucho ‘El Bendito’ y Arcángel”, haciendo referencia a la popularidad de estos artistas entre los jóvenes.

Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez comieron chicharrón, empanadas y aguardiente - crédito Westcol
Uribe destaca su preferencia por los vallenatos y la música popular, pero reconoce la influencia de artistas urbanos como Blessd y Arcángel - crédito Westcol

El exmandatario también aprovechó la ocasión para mencionar su admiración por figuras como Darío Gómez, conocido como el “Rey del Despecho”, y para resaltar el papel de artistas como Marbelle en la escena nacional: “Ha sido muy generosa conmigo”, expresó refiriéndose a la cantante.

A través de sus palabras en el stream con Westcol, Uribe reiteró la importancia de la música tradicional y el impacto de sus exponentes en la identidad cultural del país.

El legado de Yeison Jiménez, presente en la memoria colectiva

La figura de Yeison Jiménez permanece vigente en la cultura popular colombiana. El artista, que murió junto a integrantes de su equipo, es recordado por su aporte a la música popular y por éxitos que marcaron a toda una generación.

En estos meses, familiares y colegas rindieron tributos en diferentes escenarios del país y han impulsado proyectos que buscan mantener vivo su legado, como la reciente colección de gorras lanzada por su marca Criadero La Cumbre.

La millonaria cifra de 2.500 a 3.000 millones de pesos destaca el valor comercial para adquirir la historia de Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Tributos a Yeison Jiménez continúan en eventos públicos y familiares, incluyendo homenajes especiales en fechas conmemorativas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La familia de Jiménez, particularmente su madre y su hermana, compartieron públicamente el significado de fechas como el Día de la Madre y los retos de enfrentar la ausencia del cantante.

Sonia Restrepo, pareja del intérprete y madre de sus hijos, también es reconocida por la comunidad de seguidores por su fortaleza y por continuar con los proyectos familiares tras la partida del artista.

Tributos y recuerdos a cuatro meses del accidente

A lo largo de estos cuatro meses, el legado de Yeison Jiménez ha sido recordado en eventos públicos y transmisiones especiales. Uno de los homenajes más recientes tuvo lugar en Manizales, donde artistas de música popular interpretaron canciones del caldense ante miles de asistentes, destacando su influencia en la industria musical colombiana.

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue presente, tanto en los homenajes familiares como en las actividades de sus seguidores, que mantienen viva su memoria a través de tributos y nuevas iniciativas inspiradas en su carrera.

Temas Relacionados

Álvaro UribeYeison JiménezWestcolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 10 de mayo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 10 de mayo

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló el dolor con el que vive su hijo: “No me alcancé a despedir”

La esposa del senador asesinado a mediados de 2025 afirmó que es ella quien brinda apoyo emocional a su familia; también habló del duelo que atraviesan, cuando están cerca de cumplirse nueve meses desde la muerte del líder político

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló el dolor con el que vive su hijo: “No me alcancé a despedir”

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Después de dos años, el departamento antioqueño gritó campeón en esta modalidad, con una delegación que, según Escobar, supo combinar juventud con experiencia

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cárcel para integrantes del Tren de Aragua que secuestraron y torturaron a un comerciante en Norte de Santander

Tras días de tortura y amenazas, la acción rápida de las autoridades permitió el rescate de la víctima y la detención de los señalados de tenerlo retenido para exigirle a sus allegados $80 millones por su liberación

Cárcel para integrantes del Tren de Aragua que secuestraron y torturaron a un comerciante en Norte de Santander

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de mayo

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

Deportes

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

En video: James Rodríguez hizo doblete de asistencias; Quintero, gol y asistencia y Jorge Carrascal también anotó

Ginna Escobar, campeona nacional de gimnasia, cuenta su historia: así se convirtió en multimedallista para Antioquia

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido