Más de 208.000 SUV fueron llamados a revisión en Estados Unidos por un problema que podría provocar la pérdida de dirección

Volkswagen Group of America retirará más de 208.000 SUV en Estados Unidos por un problema en el sistema de dirección (REUTERS/Imelda Medina/File Photo)

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El Volkswagen Group of America llama a revisión 208.724 SUV en Estados Unidos debido a una falla que puede comprometer el sistema de dirección.

La campaña abarca unidades de Volkswagen y Audi en las que un perno de la cremallera podría corroerse, romperse y dejar el conjunto sujeto de forma insuficiente, según informó el medio estadounidense Fox Business.

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El retiro incluye Volkswagen Tiguan del año modelo 2018, Volkswagen Atlas de los años modelo 2018 y 2019, y Audi Q3 fabricados entre 2019 y 2021.

La reparación no tendrá costo para los propietarios y las notificaciones por carta están previstas para el 10 de noviembre.

La humedad puede alcanzar el perno derecho que fija la cremallera de dirección al subchasis. Si la pieza se deteriora hasta quebrarse, el sistema queda sometido a una carga que puede dañar su carcasa y derivar en una pérdida de control del volante.

El llamado a revisión incluye unidades del Volkswagen Atlas (Reuters)

La falla puede afectar la dirección durante maniobras lentas

El riesgo se concentra en la unión entre la cremallera de dirección y el bastidor auxiliar del vehículo. Si el perno se rompe, la cremallera queda fijada por un solo punto, una situación que puede provocar la fractura de su carcasa.

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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advirtió que “una carcasa rota de la cremallera de dirección puede provocar la pérdida del control de la dirección y aumentar el riesgo de un choque”, de acuerdo con Fox Business.

El sitio especializado en automóviles Autoblog señaló que el sistema puede recibir una exigencia mayor durante maniobras a baja velocidad, como al estacionar o girar en espacios reducidos. La publicación agregó que esas condiciones pueden facilitar que el conductor detenga el vehículo.

La NHTSA estimó que el desperfecto potencial alcanzaría a cerca del 1% de los vehículos incluidos en la campaña. Según Fox Business, Volkswagen y Audi no tenían conocimiento de choques, incendios, lesiones ni muertes vinculados con el defecto.

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La acumulación de humedad causa la corrosión y fractura del perno que fija la cremallera de dirección (REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

El Volkswagen Tiguan y el Atlas reúnen la mayoría de las unidades afectadas

La campaña contempla 85.713 Volkswagen Tiguan del año modelo 2018, fabricados entre el 22 de marzo de 2017 y el 18 de junio de 2018. Ese modelo representa el mayor grupo de vehículos alcanzados por la medida.

El llamado también incluye 82.601 Volkswagen Atlas de los años modelo 2018 y 2019. Esas unidades salieron de fábrica entre el 30 de noviembre de 2016 y el 22 de septiembre de 2018.

El tercer vehículo afectado es el Audi Q3, con 40.410 unidades de los años modelo 2019 a 2021. La producción de ese grupo se realizó entre el 21 de mayo de 2019 y el 16 de julio de 2021.

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La campaña se limita a vehículos equipados con la cremallera de dirección identificada durante la investigación. El defecto no implica el reemplazo completo de ese conjunto en todos los SUV incluidos.

El recall incluye unidades del Audi Q3 de los años modelo 2019 a 2021 por un posible defecto en un perno de la cremallera de dirección (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

Volkswagen sustituirá el perno por una pieza resistente a la corrosión

Los concesionarios reemplazarán el perno derecho por una nueva pieza con recubrimiento polimérico resistente a la corrosión. La intervención busca impedir que la humedad vuelva a deteriorar el componente original.

Los talleres no cambiarán preventivamente toda la cremallera de dirección. El procedimiento se centra en la fijación que podría presentar la falla y en la instalación del elemento rediseñado.

Según Autoblog, los concesionarios ya recibieron información sobre el retiro y los números de identificación vehicular pueden verificarse en el sitio de la NHTSA. La disponibilidad de los nuevos componentes podría demorar, de acuerdo con los datos difundidos.

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La publicación también indicó que los conductores deben prestar atención a ruidos inusuales, como chasquidos o golpes secos durante maniobras lentas.

Si la dirección presenta problemas después de estacionar o girar a baja velocidad, deberán comunicarse con un concesionario para que revise el vehículo.

Las marcas alemanas informaron que no existen reportes de choques, lesiones o muertes asociados al defecto (REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

Los primeros reportes surgieron fuera de Norteamérica

La investigación de Volkswagen comenzó después de un primer informe de campo registrado fuera de Norteamérica en octubre de 2024.

La empresa inició inspecciones de vehículos y evaluaciones de ingeniería para determinar el origen del posible defecto.

Un segundo reporte similar llegó en agosto de 2025, también desde fuera de la región. La compañía amplió las pruebas de campo y el análisis técnico del sistema de dirección.

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Un tercer aviso, también procedente de fuera de Norteamérica, fue recibido en diciembre. Tras esas evaluaciones, Volkswagen y Audi resolvieron avanzar con un retiro voluntario en Estados Unidos.

La campaña representa el llamado a revisión número 13 realizado por Volkswagen durante el año, según Autoblog. Pese a que no existían reportes de incidentes en Norteamérica ni actuaciones de la Oficina de Investigación de Defectos de la NHTSA, ambas marcas optaron por sustituir el componente antes de que pueda provocar daños en la dirección.