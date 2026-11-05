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Cómo limpiar los faros amarillentos del coche sin dañarlos

Limpiar los faros amarillentos del coche es posible con productos que cualquiera tiene en casa, siempre que se sepa cuándo el problema tiene solución y cuándo no

Una mano con guante amarillo frota pasta blanca con un paño sobre el faro delantero de un automóvil plateado.
Los faros de los coches modernos están hechos de policarbonato, un plástico más ligero que el vidrio pero más vulnerable a los rayos ultravioleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los faros de un coche se vuelven amarillentos con el tiempo porque la capa protectora del plástico se desgasta con la exposición al sol y a la intemperie.

Cuando eso ocurre, el plástico queda expuesto y se oxida. Aun así, los faros pueden limpiarse en casa con productos básicos, siempre que el daño esté en el exterior y no adentro.

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Tocar el faro antes de limpiar dice dónde está el problema

Antes de usar cualquier producto, hay que pasar la mano por la superficie del faro. Si se siente rugosa o arenosa, el amarillamiento está afuera y se puede tratar.

Una mano humana sobre un faro delantero de plástico opaco y amarillento en un automóvil de color verde.
El policarbonato sin protección comienza a oxidarse con la exposición solar en un plazo de uno a dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la superficie se siente completamente lisa pero el faro sigue opaco o con manchas, el problema está dentro del armazón: humedad atrapada, un foco en mal estado o un sello roto. En ese caso, limpiar por fuera no resuelve el problema.

Lavar bien es el primer paso, sin excepción

Antes de aplicar cualquier cosa, hay que lavar el faro con agua tibia y jabón para quitar el polvo y la mugre acumulada. Si se frota sin lavar primero, las partículas de tierra actúan como lija y rayan el plástico.

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Lavar el carro con los productos adecuados es la clave para cuidar la pintura y mantener el brillo - crédito ViusalesIA
Las partículas de polvo de carretera contienen sílice, un mineral que raya el policarbonato si se frota en seco - crédito ViusalesIA

Después se seca con un paño de microfibra y se cubre con cinta de enmascarar la pintura y los bordes alrededor del faro para protegerlos. Ese paso evita rayaduras accidentales en la carrocería.

La pasta de dientes funciona para el amarillamiento leve

La pasta de dientes blanca —especialmente las blanqueadoras— actúa como un abrasivo suave que retira la capa superficial de oxidación.

Se aplica directamente sobre el faro con un paño limpio o un cepillo de dientes viejo, se frota en movimientos circulares y se deja actuar unos minutos. Luego se enjuaga con agua limpia y se seca bien.

Mano con guante de goma amarillo apoyada sobre el faro de plástico opaco y desgastado de un vehículo oscuro.
El agua tibia disuelve mejor la grasa acumulada en la superficie del faro que el agua fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un resultado algo más fuerte, se mezcla la pasta de dientes con bicarbonato en partes iguales antes de aplicarla. El bicarbonato potencia la acción abrasiva sin dañar el plástico.

Sin sellador UV, el amarillamiento vuelve en meses

Este es el paso que más se omite y el que más diferencia hace. Limpiar el faro sin protegerlo después deja el plástico expuesto de nuevo a los rayos ultravioleta, y la oxidación regresa en pocos meses.

La aplicación de cera cada tres meses crea una barrera protectora contra la lluvia y los contaminantes - crédito ViusalesIA
El sellador UV forma una capa de entre 2 y 5 micrones sobre el plástico, invisible al ojo pero efectiva contra la radiación solar. - crédito ViusalesIA

Una vez que el faro está limpio y seco, se aplica una cera o sellador con protección UV para crear una barrera que frena el deterioro. Es el paso que determina cuánto dura el resultado.

Estos productos dañan el plástico y no deben usarse

El repelente de insectos, la acetona, los desengrasantes fuertes y los limpiadores en aerosol de uso doméstico pueden dejar el plástico manchado, nublado o con la superficie arruinada de forma permanente.

Caricatura de automóvil azul sucio con manchas y rayones. Lo rodean una botella de jabón líquido, una esponja de cocina, un sol y un trapo viejo.
Los limpiadores domésticos en aerosol están formulados para superficies de vidrio o cerámica, no para plásticos automotrices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los solventes dejados sobre el plástico pueden opacar la superficie, según advierte la extensión de la Universidad de Georgia. Tampoco se deben usar esponjas metálicas ni estropajos abrasivos. Si el faro tiene fisuras, agua adentro o el reflector interno está dañado, la única solución es reemplazar el conjunto.

Hay casos en que la limpieza casera no es suficiente

Cuando el faro tiene fisuras visibles, agua acumulada adentro o el reflector interno aparece dañado o desprendido, ningún producto casero va a resolver el problema. Lo mismo ocurre cuando el amarillamiento está en el interior del armazón y la superficie exterior se siente lisa al tacto.

Coche gris con llantas amarillas pasa por un badén en una calle urbana mojada. El asfalto tiene gotas de agua y reflejos de luz. Al fondo, árboles y señales.
Cuando el reflector interno de un faro está dañado, la cantidad de luz que proyecta puede caer por debajo de los estándares mínimos de seguridad vial exigidos por la normativa de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, seguir frotando por fuera solo hace perder tiempo y puede rayar el plástico innecesariamente. La revisión con un mecánico o especialista en carrocería es la única opción viable.

Estacionar a la sombra reduce el deterioro desde la primera vez

La exposición directa al sol es la causa principal del amarillamiento. Estacionar el auto bajo techo o en zonas con sombra reduce considerablemente el desgaste de la capa protectora. Lavar el coche con regularidad y reaplicar el sellador UV cada pocos meses mantiene los faros en buen estado por mucho más tiempo.

Casa blanca de dos pisos con puerta azul, garaje doble, jardín de césped y un vehículo gris estacionado en la entrada asfaltada.
Los rayos UVA, responsables del amarillamiento del policarbonato, atraviesan las nubes y siguen actuando sobre el plástico incluso en días nublados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autos que permanecen al aire libre durante el día amarillan más rápido que los que se guardan en cochera, independientemente de su antigüedad.

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