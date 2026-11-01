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10 usos del bicarbonato de sodio para limpiar el hogar

Recomendaciones que reúnen métodos simples para quitar restos, malos olores y marcas persistentes, junto con advertencias sobre materiales delicados

Frasco con bicarbonato de sodio, cuchara de madera, cuenco, vaso con agua con hielo y un sifón metálico sobre una mesa.
El bicarbonato de sodio puede ayudar a reducir olores y remover suciedad leve en distintas zonas del hogar, siempre que se aplique sobre materiales compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El bicarbonato de sodio puede servir para remover suciedad leve y reducir olores en el hogar, pero no reemplaza a un desinfectante. Su empleo exige considerar el material, seguir las indicaciones del fabricante y evitar la fricción intensa sobre acabados delicados.

La guía de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, elaborada con aportes de profesionales de su Instituto de Cuidado del Hogar y Limpieza, atribuye su uso a tres propiedades:

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  • Alcalinidad moderada
  • Abrasión suave
  • Capacidad para neutralizar olores

1. El colchón puede ventilarse con una capa fina de bicarbonato

Una mujer con el pelo recogido y camiseta gris está de rodillas esparciendo bicarbonato de sodio de una caja sobre un colchón blanco en una habitación.
Una capa fina sobre el colchón y un aspirado posterior pueden contribuir a reducir los olores acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el olor acumulado, los profesionales consultados recomiendan esparcir una cantidad pequeña sobre la superficie, cepillarla de forma leve y esperar entre 15 y 30 minutos antes de aspirar. El procedimiento no sustituye la limpieza de manchas ni el tratamiento de humedad.

2. Las alfombras requieren aspirado posterior al tratamiento

Hombre arrodillado cepilla una mancha marrón en una alfombra estampada junto a un cuenco con líquido.
El polvo debe retirarse con aspiradora después del tiempo de reposo para evitar que queden restos en las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo método puede aplicarse sobre alfombras: distribuir el polvo, dejarlo actuar y aspirar con cuidado. Según Metro, organismo público del área metropolitana de Portland, Estados Unidos, el bicarbonato ayuda a absorber olores de cocina, tabaco o mascotas. La entidad recomienda dejarlo actuar durante una hora o toda la noche, si es posible, antes de retirarlo con la aspiradora.

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3. Los depósitos leves de una pava eléctrica admiten una solución diluida

La sorprendente cantidad de nanoplásticos que una pava de polipropileno puede liberar en cada uso
La limpieza de depósitos leves requiere enjuagar por completo el recipiente y mantener secos sus componentes externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de los especialistas consiste en añadir una o dos cucharaditas de bicarbonato, completar al menos la mitad del recipiente con agua, hervir y dejar reposar unos 20 minutos. Después hay que enjuagar por completo y limpiar los contactos externos con un paño, sin sumergir partes eléctricas.

4. Una pasta de agua y bicarbonato ayuda en las boquillas de la ducha

Ducha con grifería cromada, mampara de vidrio salpicada de agua, azulejos blancos y dos frascos junto a una esponja sobre un estante.
Una pasta de agua y bicarbonato permite frotar con suavidad las boquillas con acumulación superficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla espesa permite frotar las boquillas con una esponja y enjuagarlas con agua caliente. Si la acumulación mineral persiste, la fuente periodística sugiere recurrir a otro método específico. La operación debe evitar productos abrasivos sobre terminaciones que puedan rayarse.

5. Las manchas localizadas del vidrio se tratan sin presión excesiva

Manos con guantes rojos sostienen una botella pulverizadora y rocían un líquido sobre una ventana de vidrio cubierta de huellas y manchas.
En vasos con marcas localizadas, la aplicación debe ser delicada para no afectar el acabado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para vasos opacos por depósitos de agua, se puede frotar una cantidad reducida con la yema del dedo o preparar una pasta con unas gotas de agua. Luego, se enjuaga y seca con un paño de microfibra, sin ejercer presión excesiva.

6. Las freidoras de aire se limpian solo cuando están frías y desconectadas

Vista de cerca de una freidora de aire negra con su rejilla interna, donde se vierte polvo blanco (percarbonato de sodio) y dos chorros de agua, causando efervescencia.
El aparato debe estar frío y desconectado antes de retirar residuos adheridos con un paño suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan aplicar una pasta de bicarbonato y agua con un paño suave sobre restos adheridos, frotar con delicadeza y retirar los residuos con un paño seco. No debe entrar líquido en componentes eléctricos ni utilizarse el tratamiento si el manual del aparato desaconseja abrasivos.

7. Las rejillas del horno admiten el producto ante suciedad superficial

Un hombre en una cocina se arrodilla y limpia el horno abierto con una esponja amarilla, esparciendo bicarbonato de sodio en la puerta y el interior.
El bicarbonato puede emplearse en rejillas con grasa superficial, siempre que el horno esté apagado y frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espolvorear bicarbonato, frotar con una esponja y enjuagar puede resultar útil para grasa o residuos leves. El Departamento de Recursos Naturales y Parques del condado de King, en Estados Unidos, incluye bicarbonato y agua como alternativa de mantenimiento rutinario del horno apagado y frío. Los restos quemados intensos pueden requerir otro procedimiento compatible con el equipo.

8. Juntas entre azulejos pueden limpiarse con una pasta de peróxido

Una mano con guante azul sostiene un pulverizador blanco frente a la pared de azulejos, con un paño y una esponja sobre la bañera.
La pasta aplicada sobre las uniones requiere una prueba previa en un sector poco visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía citada propone combinar bicarbonato con peróxido de hidrógeno hasta formar una pasta, dejarla unos minutos sobre la junta, frotar y enjuagar.

Antes de aplicarla en toda la superficie, corresponde probar en una zona poco visible y no mezclar productos de limpieza sin instrucciones claras.

9. El acero inoxidable necesita una prueba previa ante puntos de óxido

Mano que sostiene un paño blanco a cuadros azules para limpiar una superficie de acero inoxidable con pequeñas gotas de agua.
Las marcas menores de óxido requieren poca presión y una prueba previa en un área discreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paño húmedo con una pequeña cantidad de bicarbonato puede utilizarse para retirar marcas menores de óxido, mediante movimientos suaves y una limpieza posterior con agua. Antes de aplicarlo, conviene probar en una zona poco visible, ya que la fricción intensa podría dañar los acabados de ciertos electrodomésticos.

10. Lavabos y superficies resistentes admiten un fregado moderado

Vista cenital de manos vertiendo bicarbonato de sodio con una cuchara y vinagre blanco de una botella en el desagüe de un fregadero de metal, creando espuma.
Una esponja húmeda y una cantidad reducida de producto pueden servir para remover residuos leves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En fregaderos y superficies no delicadas, se puede poner una cantidad pequeña sobre una esponja húmeda, frotar, enjuagar y secar. Metro indica que el bicarbonato de sodio sirve para fregar fregaderos, ollas y manchas.

No es adecuado para espejos, pantallas, muebles o pisos de madera, y tampoco tiene una función desinfectante; para esa necesidad se debe elegir un producto registrado para tal fin.

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