Retiran más de 223.000 camionetas por una falla que puede provocar incendios o que el motor se apague: qué deben hacer sus dueños

La NHTSA indicó que algunas correas delanteras del tanque de combustible pudieron quedar mal insertadas en el riel del bastidor durante el ensamblaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los propietarios de ciertas Ford F-150 retiradas del mercado deberán verificar si su camioneta está incluida en la campaña y llevarla a un concesionario Ford o Lincoln para una inspección gratuita.

El servicio revisará las correas que sostienen el tanque de combustible y sustituirá las piezas si detecta una instalación defectuosa.

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La medida alcanza a 223.472 camionetas F-150 de los años modelo 2023 a 2027. Según Fox Business, medio estadounidense especializado en negocios, el defecto puede permitir que el tanque pierda combustible, se desplace o se desprenda, con riesgo de incendio, pérdida de potencia y peligros para el resto de los conductores.

La automotriz prevé enviar las cartas a los dueños el 21 de septiembre de 2026. Mientras tanto, los vehículos involucrados pueden identificarse mediante el número de identificación vehicular, conocido como VIN.

Ford retiró del mercado 223.472 camionetas F-150 de los años modelo 2023 a 2027 por un defecto en las correas del tanque de combustible (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las correas del tanque pueden haber quedado mal sujetas durante el ensamblaje

La causa está en las ranuras con forma de T de las correas delanteras del tanque.

Durante el montaje, algunas no habrían quedado correctamente insertadas en el riel del bastidor, de acuerdo con la información difundida por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA).

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El diario estadounidense USA TODAY informó que Ford emitió el llamado a revisión el 9 de septiembre. La campaña abarca unidades fabricadas entre el 4 de enero de 2023 y el 27 de agosto de 2026.

El desperfecto no depende de la antigüedad ni del kilometraje de la camioneta. Por ese motivo, puede afectar tanto a vehículos que ya están en circulación como a unidades nuevas que aún permanecen en los concesionarios.

La NHTSA indicó que el problema puede derivar en una fuga de combustible. También puede ocasionar que el motor se apague o que el tanque caiga sobre la calzada y se convierta en un obstáculo para otros vehículos.

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La campaña de Ford para la F-150 exige verificar el VIN de cada camioneta para confirmar si está incluida en el retiro (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

Ford estima que el defecto afecta al 1% de las camionetas incluidas en la campaña. La cifra contempla versiones y configuraciones de cabina distintas dentro de la línea F-150.

La inspección y el reemplazo de las piezas serán gratuitos

Los concesionarios revisarán el sistema de sujeción del depósito y cambiarán las correas cuando resulte necesario. El trabajo no tendrá costo para los propietarios, según detalló Fox Business.

Ford asignó a este procedimiento el código 26S69. Los clientes pueden comunicarse con Ford al teléfono 1-866-436-7332 para realizar consultas sobre la revisión, informó USA TODAY.

La notificación directa por correo será una de las vías para alertar a los dueños. La otra alternativa consiste en consultar el VIN en el sitio de la NHTSA, donde los números de las unidades alcanzadas estarán disponibles desde el 14 de septiembre de 2026.

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El sitio especializado en automóviles Motor1 precisó que la campaña figura ante el organismo federal con el número 26V578000.

El defecto en la Ford F-150 puede provocar fuga de combustible, pérdida de potencia del motor o el desprendimiento del tanque durante la marcha (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

Ese registro identifica el retiro de seguridad, mientras que el otro código corresponde al procedimiento interno de Ford para la reparación.

Los propietarios no deben suponer que todas las F-150 de esos años forman parte de la medida. La inclusión depende de la identificación individual de cada vehículo y del período de fabricación alcanzado.

El movimiento del vehículo puede agravar la falta de sujeción

Las bandas metálicas mantienen el tanque de combustible sujeto al larguero del chasis. Si una de ellas quedó mal instalada, las vibraciones habituales de la marcha pueden aflojar aún más el componente, explicó Motor1 al describir la información de la NHTSA.

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En esas condiciones, el depósito puede moverse de su posición original. Si la fijación falla por completo, existe la posibilidad de que se desprenda mientras la camioneta circula.

La pérdida de combustible eleva el riesgo de incendio. A la vez, la interrupción del suministro puede hacer que el motor pierda potencia o se detenga durante la conducción.

Ford informó que la revisión de las correas del tanque de combustible y el reemplazo de piezas en la F-150 serán gratuitos en concesionarios Ford y Lincoln (REUTERS/Mike Blake)

Los riesgos para la circulación y el alcance de la campaña

El tanque también puede quedar sobre el asfalto después de desprenderse. Esa situación expone a otros vehículos a una colisión o a maniobras imprevistas para esquivarlo.

Ford no informó choques ni lesiones vinculados con esta condición hasta el momento, según Motor1. La revisión busca detectar el problema antes de que el uso del vehículo agrave la falla en la sujeción.

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El llamado por las correas del tanque no está relacionado con otras campañas que Ford emitió para la F-150 durante el año. Entre ellas hubo medidas vinculadas con anomalías en la transmisión y con otros modelos de la marca.

La revisión actual se concentra exclusivamente en el sistema que sostiene el depósito de combustible. La inspección determinará si la camioneta requiere el cambio de las piezas antes de que una correa deficiente comprometa la fijación del tanque.