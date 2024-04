Concesionarios de autos temen que una entrada de dólares del agro menor a la esperada haga caer aún más las ventas

Los autos 0 km que se venden en las zonas agrícolas de Argentina todavía dependen más de los descuentos que de la mejora del poder de compra de los clientes

La baja de las ventas de estos primeros tres meses llegó al 30% y ha generado que haya todo tipo de campañas de incentivo para comprar autos cero kilómetro. Hay bonificaciones de las fábricas a los concesionarios y descuentos que las agencias oficiales también hacen para mejorar las ventas. Los costos fijos, que van desde los sueldos de los empleados hasta la cuenta de la luz, requieren una ingeniería muy delicada que combine pagar las cuentas con la rentabilidad del negocio en sí misma.

“La realidad es que el repunte que se está viendo este mes no tiene que ver con que haya mejorado la demanda sino con los descuentos que hacen las marcas o los concesionarios. Y esos descuentos no se pueden sostener demasiado porque son en base a muchas pérdidas, principalmente para los concesionarios y en menor medida para las fábricas. Las herramientas de financiación ayudaron un poco, pero no es un repunte genuino por una mejora del poder adquisitivo. No es así”, dijo a Infobae un empresario con varias concesionarios oficiales.

“El año pasado se llenaron de plata con los sobreprecios que cobraban y no participaron de esas ganancias extraordinarias a las fábricas. Si ahora les toca perder unos meses no deberían quejarse”, fue la respuesta de un importante ejecutivo de una terminal ante la pregunta sobre la política de descuentos que las marcas hacen para impulsar las ventas. “Es un tema casi excluyente de los concesionarios. Ellos son los que regulan sus precios. Así como el año pasado cobraban lo que querían porque tenían más clientes que autos, ahora tendrán que cobrar lo que necesiten para sostener el negocio. Son precios sugeridos, no son precios obligatorios”, completó.

Las camionetas son el vehículo que más se vende en la zona rural, aunque una mejora económica general impulsará las ventas de autos nuevos en general. REUTERS/Mike Blake

La gran expectativa está puesta en la fuerte entrada de divisas que se espera de parte del campo con la cosecha que ya se ha empezado a levantar. Sin embargo, consultados por Infobae, dos grandes empresarios que tienen concesionarios oficiales de varias marcas en la zona agrícola de Santa Fe y Córdoba, alertaron respecto a un negocio que no será el imaginado.

“La zona no está mejor que el resto del país. La realidad es que el campo no está liquidando todo lo que se esperaba. De hecho, ya hay noticias que dicen que hay récord de venta de silobolsas, y eso es porque el agro está liquidando sólo lo que necesita para cubrir gastos o pagar sus deudas y nada más. Esto ocurre porque el precio internacional está bajo y el dólar oficial ellos también lo ven más bajo de lo que podría estar. Entonces te dicen que prefieren esperar un par de meses y ganar más”, alertó el propietario de varias concesionarias en la provincia de Santa Fe.

“Los productores chicos sí, ellos están vendiendo y eso va a genera un poco más de movimiento, pero no es el gran repunte que muchos esperaban gracias a la cosecha. Al menos, por lo que hablamos con los clientes de nuestra zona, no va a haber una gran liquidación ni una buena entrada de dólares, y eso es preocupante”, señaló el otro empresario que vende especialmente camionetas en la provincia de Córdoba.

La "guerra de precios" es una realidad, pero también hay muchos oportunistas. Asegurarse la seriedad del vendedor es fundamental para evitar estafas

Mientras tanto, es un buen momento para comprar aprovechando tantos descuentos, bonificaciones, servicios adicionales sin cargo, seguro gratis por un año, patente bonificada, financiación a tasa cero y otras ofertas que los usuarios pueden encontrar. Pero hay que tener mucho cuidado también. Si un automóvil tiene un precio de lista de 40 millones de pesos y se ofrece por menos de 30, hay que estar muy seguro de la seriedad del vendedor.

“Hay de todo. Hay que estar seguro antes de entrar a planes que ofrecen seguridades. Se hace mucho con planes de ahorro caídos o simplemente con publicaciones que sólo buscan el ‘clickbait’ para interesar y después armar negocios poco claros”, respondieron desde una terminal automotriz. “Es frecuente ver publicaciones de un auto con la foto de la versión full y con el precio de la más básica o cosas por el estilo. Las marcas tenemos que estar muy atentas a este tipo de operaciones. Sí, es un buen momento para comprar, pero hay que hacerlo con coherencia. Nadie te va a regalar un auto”.