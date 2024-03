Creado para la aventura: llega un vehículo muy esperado al mercado de 4x4 extremos

El Bronco americano tiene prestaciones y tecnología que permiten un uso extremo sin perder confort y seguridad

Dicen que es un SUV, pero es mucho más que eso. Se trata de un auténtico vehículo off-road extremo al que deben encasillar por esas cosas del mercado y la necesidad de ponerle etiqueta a todo. Como este hay muchos casos más, y no sólo en la populosa categoría de Sport Utility Vehicles. Son vehículos tan especiales que incluso trascienden su marca, tienen nombre propio y así se los identifica universalmente. Pasa con el Mustang, con el Corvette o con el Hummer, y hasta sucedió con la RAM, que terminó convirtiéndose en marca.

Ford Argentina finalmente presentó con todos los detalles que se esperaban, incluido el precio, al auténtico Ford Bronco Wildtrack, el americano, el hermano mayor del Bronco Sport que conocemos en Argentina proveniente de México. Viene a competir “de tú a tú” con el Jeep Wrangler, del mismo modo que F-150 llegó para competir con RAM.

Dos de los colosos norteamericanos están potenciando su oferta de vehículos off-road desde hace tiempo en nuestro mercado. Decidir que era tiempo de traer el Bronco grande tiene directa relación con la decisión de ir por ese público aventurero, que quiere la seguridad y la tecnología actual en un vehículo que pueda pasar por arriba de cualquier cosa que se cruce en el camino o fuera de él y que pueda ser atravesada sobre cuatro ruedas.

La apuesta de Ford sigue siendo utilitarios y comerciales y una amplia gama de SUV que llegan a lo más extremo en este Bronco

El Bronco Wildtrack tiene el poderoso y conocido motor V6 de 2.7 litros biturbo Ecoboost con cuatro válvulas por cilindro de apertura variable y doble árbol de levas a la cabeza, que es capaz de entregar 334 CV de potencia con un torque impresionante de 562 Nm. Este tren motriz está asociado a una caja de velocidades, también ya conocida en la familia Ford, de diez marchas y tracción integral en cuatro modos de funcionamiento: 4x2, 4x4 automática, 4x4 alta y 4x4 baja.

Sin embargo, toda esa performance está respaldada por capacidades que se consiguen sólo gracias a tener las dimensiones más adecuadas para salir del camino y enfrentar terrenos extremos. La Bronco mide 4,8 metros de largo pero tiene 2,9 de distancia entre ejes, un despeje del piso de 292 mm y un ángulo ventral de 26,3°, en el que ayuda tener ruedas de 35 pulgadas totales, con una llanta de 17 pulgadas. El ángulo de ataque es de 43,2° y el de salida de 37°, y tiene una capacidad de vadeo de 850 mm. Pesa 2.348 kilos, tiene capacidad para cinco pasajeros y un depósito de combustible de 79 litros.

Todos los accesorios que un amante del off-road espera tener están presentes, desde ganchos en ambos paragolpes hasta refuerzos en los bajos de la carrocería, pero además, para que la aventura sea más completa, el techo es desmontable, pero las puertas también. Todas esas operaciones se hacen sin herramientas adicionales, y los paneles se pueden guardar en unas grandes fundas diseñadas especialmente para la tarea de transportar de manera segura esas partes dentro del propio vehículo.

El despeje del suelo y el ángulo ventral son dos de los fuertes de este vehículo en su uso 4x4

A nivel de tecnología y seguridad, ofrece 6 airbags, sistema Ford Co-Pilot 360 que incluye Monitoreo de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, asistente de arranque en pendiente, asistente de maniobra evasiva, control de crucero adaptativo con cámaras que cubren los 360° de visión periférica y luces largas automáticas.

Los modos de conducción llamados G.O.A.T. (Go On Any Terrain), son siete distintos para distintos tipos de exigencia. Además del modo de uso Normal, existen los modos Sport, Baja, Resbaladizo, Arena, Barro y Eco. Pero para la conducción extrema, hay tres dispositivos específicos muy interesantes.

El Trail Control se activa para controlar la velocidad para mantenerla constante a mínimos movimientos de las ruedas; el Trail Turn Assist actúa para maniobras a muy baja velocidad, cuando se deben hacer giros con un ángulo muy cerrado, y el funcionamiento consta de un freno que se aplica sobre la rueda trasera interna, de modo que el auto pivotee de algún modo sobre un eje muy aproximado al eje de rotación vertical de la carrocería.

Aspecto inconfundible de Bronco, que además se refuerza con las letras en la parrila y el logo de Ford sólo en un lugar de la carrocería

Finalmente, el Trail One-Pedal Driving permite que el pedal del acelerador tome el control total de la conducción prescindiendo del freno, ya que, del mismo modo que existe un sistema similar en el Mustang Mach-E eléctrico, todo se puede manejar desde el acelerador, tanto cuando se trata de aplicar potencia del modo convencional, pisándolo, como cuando hay que frenar, soltándolo completamente.

La preventa se lanzó este pasado jueves 14 de marzo. Esas primeras unidades, que podrán tener cuatro opciones de colores entre Blanco Oxford, Gris Mercurio, Gris Cactus y Azul Velocity, se comenzarán a entregar desde el mes de mayo, y tienen un precio de venta por este primer mes de $120.720.000, con tres años de garantía o 100.000 kilómetros, lo que ocurra en primer término.