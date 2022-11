El Mercedes AMG One mostró todo su potencial y conquistó el récord en la pista de Nürburgring

El Mercedes AMG One logró el nuevo récord a la pista de Nürburgring para autos que pueden ser utilizados en las calles

Hace unos meses, cuando el CEO de Mercedes, Ola Källenius, dijo que “debimos estar ebrios cuando dijimos que sí a la creación de este auto”, se refería al enorme desafío técnico que representó diseñar y construir un hypercar para las calles, que tuviera la unidad de potencia del Mercedes de Fórmula 1 con el que Lewis Hamilton y Nico Rosberg dominaron los campeonatos mundiales entre los años 2014 y 2020.

La terminología utilizada de “unidad de potencia” en lugar de motor para referirse al sistema de propulsión del vehículo, es precisamente porque en Fórmula 1 se compite con tecnología híbrida, es decir, un motor de combustión interna y uno eléctrico.

Pero más allá de aquella frase dicha en tono jocoso, que no representaba arrepentimiento alguno respecto al proyecto del Mercedes AMG One, sino solo una forma de dimensionar la magnitud de la empresa, ahora llegó el tiempo de empezar a lucirse con el vehículo, y nada mejor que la pista de carreras más difícil del mundo para hacerlo: Nürburgring.

Con el modo de máxima potencia y carga aerodinámica, Maro Engel logró 6m 35s 183/1000

El hecho ocurrió el pasado 28 de octubre, en pleno otoño europeo. La hora del desafío fue al atardecer, y este dato es importante porque las condiciones climáticas no estaban dadas para un intento de récord debido a precipitaciones que afectaron la zona del monte Eifel ese día. De hecho, apenas hubo posibilidades de dar unas cuatro vueltas porque la luz solar se iba y todavía había sectores húmedos en algunas curvas, afectadas por la sombra del bosque que las cubre casi todo el tiempo.

Los dos Mercedes AMG One que habían llevado para poder trabajar en ajustes en una unidad mientras se seguía probando y recolectando datos con la restante, estuvieron listos para esa “ventana” de clima que les permitiera salir al asalto del “infierno verde”, nombre con el que Jackie Stewart denominó a esta particular pista en los años 60.

Hace menos de cinco meses, Porsche había marcado un nuevo récord para un auto de producción, al establecer un tiempo de 6 minutos 43 segundos y 3 décimas con un 911 GT2 RS. Esa era la referencia que tenía Mercedes para buscar quedarse con la primacía.

Dos unidades del Mercedes AMG One fueron llevadas a Nürburgring de modo de adelantar la puesta a punto para lograr el nuevo récord

Después de dos intentos, y a pesar de haber mejorado la marca del Porsche en la segunda ocasión, Maro Engel, el piloto de pruebas de Mercedes a cargo de conducir el AMG One, pidió volver al circuito apenas con unos pocos segundos antes que la barrera de acceso a la pista se cerrara debido al horario.

Y fue en ese último intento, con unos 20° C de temperatura en el asfalto y el aire, que el poderoso auto alemán propulsado del mismo modo que un auto de Fórmula 1, logró establecer una vuelta mucho mejor aún, y quedar como el nuevo “Lord of the Ring”: 6m 35s 183/1000.

Para lograrlo, el auto fue seteado con el modo de conducción “Race Plus”, que funciona bajo la influencia de aerodinámica activa en máxima carga, suspensión 37 mm más baja en el tren delantero y 30 mm en el posterior y el mapa de máxima potencia en sus motores. El AMG One tiene un motor térmico V6 de 1.6 litros con turbo eléctrico capaz de alcanzar las 11.000 RPM, y cuatro motores eléctricos. Entre los cinco motores se logra una potencia de 782 kW, equivalentes a 1.063 CV.

El récord ha pasado de las manos de Porsche a las de Mercedes. Aunque la plusmarca sigue en poder de la primera con un auto de carreras preparado para esta pista, y es más de un minuto inferior

Además, el automóvil cuenta con el mismo sistema DRS de la Fórmula 1, que permite al conductor bajar la carga de los alerones en las rectas y aumentarla en las curvas. En esta configuración, además del tiempo récord para toda la vuelta al circuito de 20,8 kilómetros, el AMG One alcanzó los 338 km/h en la recta de Döttinger Höhe, que mide 2,1 kilómetros de extensión y que une el viejo circuito conocido como Nordschleife con el moderno trazado denominado Grand Prix.

Al bajar del auto, Engel aseguró que el tiempo se podría haber mejorado aún más teniendo en cuenta dos aspectos. El primero era la condición de adherencia del piso, que no era la óptima en toda la vuelta, y la segunda, la gestión de la potencia del motor eléctrico, que, al igual que ocurre en las carreras de Fórmula 1, está a cargo del piloto, quién debe recargar energía en determinadas zonas para aprovecharla en los sectores más veloces de un circuito.

Como referencia final, vale decir que el récord absoluto de la pista alemana está en poder de un prototipo de carreras especialmente adaptado para el reto. Se trataba del Porsche 919 Hybrid EVO, un auto del Campeonato Mundial de Endurance, que pudo detener el reloj en 5 minutos, 19 segundos y 546 milésimas en junio de 2018.

