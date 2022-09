Réplicas de autos clásicos: la inspiradora historia de la empresaria argentina que los fábrica a nivel internacional

Candelaria Tornquist es mucho más que la dueña de Reklus Cars, su pasión y conocimiento por los autos clásicos se transmite en cada palabra que dice

Gustavo Mancardo, “Pini”, tenía la pasión por los autos clásicos en su ADN. A los 15 años construyó su primer auto como un gusto personal y poco tiempo después conoció a Candelaria Tornquist, hija de un reconocido copiloto y navegante de rally argentino. Se juntaron dos apasionados por los autos, y la vida los llevó a caminar juntos y convertir ese gusto en común en una empresa dedicada exclusivamente a la creación de réplicas de autos antiguos.

Reklus cars nació en 2005, en la zona norte del gran Buenos Aires, pero después de un tiempo se trasladó a Todd, un pueblo vecino de Arrecífes, en el norte de la provincia, donde pudo expandirse a lo que hoy son cuatro sectores donde se fabrican y restauran autos de las décadas del 50 y el 60.

En agosto de 2020, un accidente de tránsito mientras practicaba ciclismo en la zona de Arrecifes truncó la vida de Pini con 54 años de edad. Candelaria y sus tres hijos tomaron la decisión familiar de continuar adelante y Reklus no paró nunca. A pesar de vivir en el área Metropolitana de Buenos Aires y tener la empresa a 130 km, la única cosa que cambió fue el medio de traslado de Candelaria. A pedido de su hijo menor se compró una camioneta RAM para viajar más segura.

Una de las premisas es que las réplicas tengan mecánica original. Si no existe el motor exacto, del menos debe ser de la misma marca y cilindrada

“Antes de la pandemia y de su accidente, con Pini teníamos bien diferenciadas las funciones de ambos en la empresa. Él se dedicaba a los autos y la fábrica, y no a la comercialización, que incluye viajar a las exposiciones de autos clásicos que se hacen en Europa y EE.UU. y que es donde todos muestran su trabajo a un mundo maravilloso que es el de los amantes de los autos de época”, le dice Candelaria a Infobae sentada en un sillón del salón donde descansan los autos que ya están terminados y esperan el momento de ser embarcados a su país de destino.

La atmósfera es muy especial. A dos metros hay una Maserati A6GCS de 1953 color celeste, en la que una persona de que mida más de 1,80 metros no entraría de tan bajo que es el techo diseñado por Pinifarina.

“Un alemán nos compró uno de estos A6GCS y como suele ocurrir con muchos de los clientes, en algún momento del proceso de fabricación, vienen a Argentina a ver su auto y el proceso en que se encuentra. Lo fui a buscar a Ezeiza y cuando lo vi se me transformó la cara”, dice Candelaria. “Medía más de 1,90 metros y me imaginé que no iba a poder usar su Maserati. El hombre se dio cuenta inmediatamente y me dijo, ‘ya sé que no entro’, pero es el auto que siempre quise tener y por eso te lo encargué'. Al final llegamos al taller y con los chicos hicimos un trabajo increíble de correr la pedalera lo más profundamente posible y bajar el asiento al mínimo, y todo encorvado lo gramos que entre. Se volvió a Inglaterra feliz que iba a poder usar su auto”, acota.

Los Maserati tienen un peso muy fuerte en la producción. Los autos de carrera de los años 50 a 60 fueron clásicos de las carreras sport

La charla deriva en anécdotas constantemente, pero hay que volver a la raíz. Las réplicas se diferencian de la restauración de autos originales, que también hacen a pedido, pero no es la actividad principal de la fábrica. ¿Hay mercado suficientemente grande para las réplicas?

“El mercado de los originales es siempre el mismo, es difícil encontrar nuevos originales. A veces aparece alguno pero el mercado es chico y hay que cuidar tanto las unidades existentes que incluso en carreras clásicas como las 1000 Millas autorizan a correr con una réplica si demostrás que sos propietario del auto original. Los valores de esos autos son astronómicos, entonces incluso exponer uno en un evento estático es peligroso. Son de aluminio, que es un material muy sensible, y la gente sin querer te los destruye. Nosotros, con las réplicas, cada vez que vamos con un auto a una exposición, sabemos que a la vuelta hay que hacerle chapa y pintura otra vez. Y lo mismo pasa con los originales”, explica Candelaria.

El proceso de hacer un auto antiguo desde cero comienza mucho antes de la primera soldadura. Una de las premisas de Reklus es que la mecánica sea originaria, si es posible del mismo modelo, o si eso no es posible, un motor de la misma marca y la misma cilindrada.

Esta Maserati 450S debe ser réplica de la número 19 con la que Juan Manuel Fangio ganó en las 12 horas de Sebring de 1957

“A veces se hacen remates de lotes de mecánicas o de autos cuyas mecánicas nos interesan para los modelos que producimos. Una vez viajé a una subasta en la que había un lote de Maserati Quattroporte que me interesaba por su mecánica y solo había otro oferente que no estaba presencial sino virtualmente en el remate. Entre él y yo fuimos subiendo el precio hasta que lo gané y el hombre no podía creer que hubiera alguien tan interesado en esos autos que no son de gran valor histórico. Terminó el remate y el hombre volvió a llamar porque creía que lo había hecho la organización para sacarle más dinero a él, y cuando le dijeron que no era así, que era una mujer de Argentina, menos lo podía creer. Al final le dejé uno de los autos y me traje el resto. Pero de esos autos solo me interesaba el motor y la transmisión”, dice Candelaria.

Esos motores llegan en el estado en que se hayan conseguido y se mandan a restaurar completamente a un taller de San Antonio de Areco, uno de los proveedores más importantes de Reklus. Cuando está terminado, regresa a la fábrica completamente embalado y protegido para evitar polvo hasta el momento de ser colocado en un auto.

Al recorrer las instalaciones de la fábrica, asombra la cantidad de repuestos y partes guardadas perfectamente clasificadas por marca, modelo y año de cada pieza. Se pueden encontrar desde cigüeñales hasta espejos retrovisores o luces de posición de todos los modelos que se reproducen en Todd. Algunas piezas pertenecen a los “autos donantes” (así se los denomina) y otras se compran aparte, porque ese es el secreto también. Estar siempre atentos a cualquier venta de repuestos.

Cuando falleció su marido, para Candelaria no hubo un minuto de duda. La empresa debía seguir adelante. Hoy, su hijo mayor está haciendo prácticas en el taller de carrocerías

“Para nosotros tiene tanto valor un faro o un volante, como la perilla de la radio de un auto”, comenta Candelaria. “Una vez Pini fue a ver un lote con mi auto y varias horas después me llama diciendo que lo vaya a buscar porque me había vendido el auto para comprar esos repuestos”, dice mientras exhibe orgullosa un depósito enorme lleno de partes de todo tipo.

“Cuando ya sabemos que tenemos la mecánica, nosotros estamos capacitados para hacer el resto del auto. Todo, absolutamente todo, y es un trabajo artesanal. Hacemos desde el chasis hasta el tapizado. Tenemos un señor que pinta a mano los interiores de los instrumentos con una calidad increíble. Pero hay algo muy curioso en todo este proceso, y es que los autos originales también se hacían de ese modo. No eran procesos industriales. Entonces es una réplica también en el proceso de fabricación con el que la hacemos”, aclara Candelaria.

Si bien han realizado réplicas de autos antiguos de producción, el fuerte de Reklus son los autos de carrera. La especilidad son Maserati A6GCS, Maserati 300S y 350S, Maserati 450 S, Alfa Romeo 1900 Berlinetta, BMW 507 y Fuerza Libre Baquets. Pero con la Maserati 450 hay una situación especial que representa algo que ocurre generalmente y que hace más interesante el trabajo de reproducción.

Una de las Maserati 450S lista para embarcar a EE.UU., el país del comprador que la espera para su museo de autos clásicos

“Teníamos dos Maserati 450C y un cliente quería una, pero él quería la que había corrido Fangio en las 12 horas de Sebring de 1957, así que tuvimos que empezar a buscar en libros y mirar fotos de ese auto y adaptar una de las que teníamos de acuerdo a esas características. Lo que tiene de especial hacer autos de carrera de esos años, es que se modificaban todo el tiempo, de acuerdo a necesidades propias de una pista. Entonces hay modelos del mismo auto que tienen dos tomas de aire pero otros que tienen cuatro, para refrigerar mejor los frenos. Incluso la cola de la que corrió Fangio en Sebring es más plana que la misma que iba a utilizar en Cuba cuando lo secuestraron”, detalla Candelaria.

Todos los autos se fabrican en aluminio. No se usa la fibra de vidrio. Cuando se ha hecho un modelo, se generan los llamados “alambres”, que son las matrices sobre las cuales se pueden hacer nuevos autos idénticos. Hay proveedores que trabajan el bronce para las partes que lo requieren como las manijas de las puertas o las rejillas laterales. Los tapizados también se hacen afuera del taller, así como las llantas, que deben ser exactas de cada modelo.

Un auto puede demandar tres a cuatro meses en el caso de una baqué simple hasta un año y medio cuando se trata de autos clásicos de calle. Una vez terminados, se llevan al autódromo de Arrecifes para darle kilómetros de ensayos en los que se verifican todos los componentes. Y luego de ese ensayo se regresa al taller y se ajusta todo nuevamente.

Excepto la mecánica, el resto del auto se puede construir en la fábrica de Todd. Adelante un chasis, detrás, una carrocería en pleno modelado del aluminio

“Lo que pasa con los clientes de réplicas como las que hacemos, es que mucha gente toda la vida quiso tener un determinado auto clásico. Y como la original cuesta millones de dólares, se compran una réplica. Entonces tenés el cliente europeo que es muy exquisito y te revisa hasta que los tornillos sean iguales a los de un auto original, y el cliente norteamericano que a lo mejor te pide que le pongas alfombra y radio a un auto que era de carrera, y que no tenía nada de eso. Lo lindo es que cada uno personaliza su auto, suelen viajar a ver el proceso y comparten a lo mejor una semana entera con los chicos del taller que están fabricando su auto”, explica.

Arrecifes es probablemente una de las ciudades más “fierreras” de Argentina. Está lleno de corredores de autos actuales y de otras épocas. De allí surgieron Froilán González, Carlos Pairetti, Carlos Marincovich, Rubén Luís Di Palma, Norberto Fontana, Agustín Canapino, y muchos más. Pero también hay muchos talleres de autos de carrera, con los que Reklus puede contar para determinados trabajos.

“Una vez un ingeniero suizo nos compró un Lincoln V12, que es de origen un motor complicado. Pero él además le quería hacer unas adaptaciones. Así que se quedó más de una semana solo, con su traductor en el teléfono viendo como hacían su motor. Se instaló en el hotel y pasaba todo el día en el taller donde se hizo el trabajo y en la fábrica nuestra. Y eso solo se puede hacer en un lugar como Arrecifes, que para hacer algo así, son capaces de dejar su trabajo y meterse con tu encargue”, dice Candela Tornquist.

Este BMW 507 Racing espera la pintura para tapizar y viajar a Dubai, país en el que reside el coleccionista que lo encargó

La muerte de su esposo fue un domingo de agosto. Candelaria cerró dos días la fábrica y el miércoles ya estaba en Arrecifes con una inquietud que le había dejado Pini antes de salir a hacer aquel recorrido en bicicleta del que nunca regresó. “A ese auto hay que extenderle la cola 20 cm”, le había dicho a su mujer por teléfono. Y ella fue a la fábrica tres días después a dar esa indicación.

“Nunca fue una opción dejar. Cada auto que hacemos es una historia, tiene mucho trabajo previo y durante el proceso de fabricación. Hay clientes de Europa o EE.UU. que te contactan en una exposición y después de varios meses te llaman para encargarte un auto. Y muchas veces hay que viajar a sentarse frente a frente para explicar el proceso, asi que ese era mi trabajo también. Tomaba un avión, iba a la casa de esas personas, acordábamos los detalles, me invitaban a cenar con ellos y regresaba al día siguiente. Cada auto y cada repuesto requirió una búsqueda. Es apasionante la investigación que se debe hacer para cumplir con lo que el cliente pide. Entonces no hubo un solo instante de duda sobre seguir adelante, y hoy estoy orgullosa que mi hijo mayor, que ya tiene 19 años y tiene pasión por esto también. Está haciendo el proceso de aprender a hacer los autos. Hoy está en carrocería, y es el ayudante del ayudante del chapista. Después irá a tornería y después a mecánica. Y además es quien prueba los autos en el autódromo de Arrecifes”, comenta notablemente emocionada esta mujer que se puso al frente de la empresa de autos que había cofundado con su marido.

Este Minerva Type AB de 1928 llegó desde EE.UU. para ser restaurado completamente. Además de mecánica y carrocería, hay un gran trabajo de carpintería que se debe hacer para dejarlo tal como en sus años de gloria

“Una vez publiqué una baqué Chrysler muy barata, porque como tenemos un límite de producción anual y hay años que no son tan buenos, a veces estás en la mala. Me llama un hombre desde EE.UU. y me pregunta si por casualidad no tenía un Isotta Fraschini. Yo tenía dos, así que me dijo que quería uno y que en una semana estaba en Buenos Aires. Cuado llegó a la fábrica, se enloqueció y me compró varios autos más. De hecho, ahora me mandó un Minerva Type AB de 1928 que estamos restaurando”, explica.

Ese cliente fue una demostración de la relación que se genera entre el propietario y el fabricante de un auto clásico. Candela cuenta que “cuando muere Pini, me llama y me dice ‘¿Qué necesitas? Si querés mañana estoy en Argentina para lo que necesites’. ‘No necesito nada, gracias. Quedate tranquilo que voy a terminar tu Isotta, y si necesito algo, te lo voy a pedir’, le contesté. Entonces, cuando terminé el auto y se lo entregué, fue como decir ‘pude’. Ese auto es muy especial para mí, y tiene mucho significado que esté en su museo en EE.UU., pero si me preguntas, a mí que me gusta la velocidad, no hay sensación similar a manejar una Maserati 450 como la que corrió Fangio. Así que no puedo elegir un auto en especia. Cada uno es una historia que se abre y se cierra al terminarlo”.

