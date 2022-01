Movilidad eléctrica: el fenómeno del verano en Punta del Este

Por costo y acceso, las bicicletas eléctricas son la punta de lanza de la movilidad eléctrica que se percibe en Uruguay. Un país que produce el 98% de su electricidad de fuentes renovables

Quienes hayan llegado a Uruguay para pasar algunos días de descanso en este verano 2021/22, habrán notado un cambio. La movilidad eléctrica en Punta del Este ha tomado una fuerza casi repentina, gracias a la cual en las calles esteñas ya no sorprende ver algún Tesla, o unos vehículos pequeños para dos pasajeros, motos eléctricas y, el suceso del momento, una gran cantidad de bicicletas eléctricas.

Este tipo de fenómenos no ocurren caprichosamente. Porque aunque en todo el mundo hay cada día una mayor conciencia ecológica y de cuidado del medio ambiente, el contraste con un país como Argentina, es apreciable. Pero hay una explicación. Uruguay se ha transformado en un modelo de matriz energética en la región, ya que el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables. Aunque parezca mentira, tienen instalados y funcionando, 43 parques eólicos en todo el territorio nacional, lo que representa el 33% de la energía eléctrica del país. A esos molinos de viento, se le suma la hidroeléctrica sobre el río Uruguay (29%), la leña y residuos de biomasa (23%), el gasoil (10%), energía fotovoltaica (3%) y fueloil (2%). El resultado es tan positivo, que incluso Uruguay ha exportado energía eléctrica a Brasil en los últimos meses del año pasado, producto del bajo caudal de los ríos en el vecino país.

La ciudad de Punta del Este adquirió dos Mobility CityQuad para reemplazar dos vehículos que utilizaban los inspectores. Es una acción que se replicará en otras ciudades de Uruguay

“Estos dos últimos años, a pesar de la pandemia y sus limitaciones, se han realizado muchas acciones de cuidado de medio ambiente, y una de ellas fue empezar a transmitir un mensaje de sustentabilidad, a través de la movilidad eléctrica”, comentó a Javier Carballal, alcalde de Punta del Este, a Infobae.

El municipio de Punta del Este incorporó dos vehículos eléctricos para cumplir la función de inspección en la ciudad. Estos vehículos son de la marca china Mobility, el modelo es el simpático CityQuad, de dos plazas longitudinales, con un motor de 2 kWh que le permiten circular a 40 km/h de velocidad máxima y tener una autonomía de unos 85 km.

“El ejemplo está en la acción. Nosotros sacamos de las calles dos vehículos que emitía 4 toneladas de CO2 cada uno al ambiente y los reemplazamos por estos dos vehículos eléctricos, con lo que redujimos solo con esta acción, una emisión inmensa de dióxido de carbono”, agregó Carballal.

El auto eléctrico liviano tiene dos plazas y el equipamiento que cualquier auto de ese segmento ofrece, incluso con ventanillas eléctricas y cámara de retroceso

“Creemos que Punta del Este es una vidriera en ese aspecto, y que esta misma iniciativa será replicada en otros municipios. Hay un fondo del Ministerio de Industria Energía y Minería, destinado a acciones de sustentabilidad que tienen disponibles todos los municipios. Nos presentamos a ese fondo con esta propuesta, de modo tal que con ese dinero se pagó el 80% del costo de estos vehículos, otro 15% lo aportó el Grupo Manantiales, y el restante 5% lo pone el municipio de Punta del Este”.

En los planes del Municipio de Punta del Este está adquirir más unidades como estos Mobility CityQuad, pero la ambición va un poco más lejos, ya que está en estudio el modo de empezar la renovación del transporte público por buses eléctricos también. Actualmente, en Montevideo ya están funcionando 30 buses eléctricos, mientras en el departamento de Canelones hay dos unidades más.

En Montevideo ya circulan 30 buses eléctricos. El plan del Municipio de Maldonado es incorporarlos en algunas zonas de Punta del Este

“Vamos a empezar en marzo con este proyecto. La idea es tratar de crear un circuito que sea para los turistas, pero también para la gente que vive todo el año aquí. De esa manera sacaríamos todos los ómnibus grandes de la punta de Punta del Este, de la calle 32 para arriba”, explica el Alcalde de Punta del Este.

Pero sin dudas, uno de los fenómenos es la cantidad de los pequeños vehículos eléctricos de dos plazas que se han empezado a vender en el último tiempo. Guillermo Novelli, director ejecutivo del Grupo Novelli, es el titular de Mobility Uruguay, importador de estos y otros autos eléctricos como el CityCargo, un triciclo carrozado de carga, y CityWorker, un furgón de carga de cuatro ruedas, además de una línea de camionetas utilitarias, camiones livianos y autos eléctricos medianos de origen chino. Es uno de los precursores de la movilidad eléctrica local. El grupo empresario empezó la comercialización en 2018 y desde entonces llevan vendidos más de 400 vehículos eléctricos en Uruguay.

El Mobility CityQuad no solo se usa para flotas de empresas o gobiernos, sino también como movilidad personal

“Los Mobility CityQuad son un éxito por sus características pero también por su diseño. Están desarrollados por un estudio de diseño de Inglaterra y construidos en China. Son enchufables a 220 volts en los hogares, y la versión nueva ya está preparada para cargarse en las estaciones de la red pública. Su precio hoy es de 8.350 dólares IVA incluido, y es el vehículo eléctrico que más se ha vendido. Ya hemos superado las 200 unidades. Los compraron para todo tipo de uso, en el aeropuerto de Carrasco, en empresas como Coca Cola”, dijo Novelli.

Hay un caso curioso y emblemático a la vez. Durante la pandemia, la Asociación Española, una de las mutuales de salud más importantes de Uruguay, utilizó los CityQuad para repartir medicamentos. “La idea era que las personas no salieran de sus casas para evitar contagios. Creo que se repartieron unos 600.000 medicamentos con estos autos eléctricos”, agrega el empresario.

Sin embargo, a pesar de estar dirigidos a un comprador que utilizara estos vehículos como una herramienta operativa, el mercado se movió en otras direcciones también. “Lo que más sorprende es que un 40% de las ventas finalmente fueron para movilidad personal. Entiendo que hay varios factores. El primero es el concepto mismo de un auto eléctrico por sus propiedades de cuidado ambiental, después está la practicidad para usarlo, porque es más fácil para circular en el tránsito urbano, y para estacionar. Y finalmente porque el costo se amortiza muy rápido. Con el precio del litro de combustible que tenemos en Uruguay, que creo es el más caro de Latinoamérica, quién hace bien las cuentas y compara el costo de uso y mantenimiento de un auto con motor de combustión interna y con uno eléctrico, notará que es mucho más conveniente esta opción, porque además consumen muy poca electricidad doméstica para la carga de su batería y tiene una reducción del costo de patente del 50%”, asegura Novelli.

Un Tesla en Montevideo. La llegada de los autos eléctricos a Uruguay se aprecia en todos los segmentos. Los 60 que llegaron al país se vendieron en poco tiempo

Que el costo sea una variable interesante que beneficia la compra de autos eléctricos en Uruguay, es complementario del motivo principal, que es la conversión hacia la movilidad sustentable, la conciencia ecológica y la descarbonización del medio ambiente. Pero los autos eléctricos de alta gama, como los Tesla, son vehículos que no se compran por el costo, porque no son económicos precisamente. Diego Martínez, titular de Hilton Motors, hizo una importación de 60 autos de la marca de Elon Musk, y todos ellos fueron vendidos. “Empezamos a comercializar mediados del 2020, el modelo más vendido fue el Model Y, le sigue el Model 3 y algunos Model S. El servicio de posventa lo tenemos cubierto con mecánicos propios, conectados con EE.UU. y funciona perfectamente ”, le comentó a Infobae.

El fenómeno de la electrificación en Punta del Este tiene otros actores . La Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, ha incorporado en 2017 la Mesa de Turismo Sostenible, que busca apoyar las acciones referidas a impulsar proyectos, crear conciencia y dar difusión de este modo de movilidad. Santiago Osácar, Presidente de la Liga, se mostró muy entusiasmado con los resultados que se están logrando, pero especialmente con ser parte de la transformación de Punta del Este hacia una ciudad sustentable.

Los pequeños autos eléctricos de origen chino tienen varios modelos, y las ventajas impositivas para adquirirlos y mantenerlos contribuyen a su crecimiento en ventas

Osácar aseguró que “la ciudad de Punta del Este está absolutamente comprometida con el cuidado del medio ambiente. Hay un gran desafío, que es la circulación en la península, la zona del puerto, para la que hay muchos intereses en convertirla en una zona en la que tanto los que residen como los que llegan a ella, tengan que hacerlo con movilidad eléctrica , por eso el desarrollo de los ómnibus eléctricos para esa zona. Y la transformación se ve en la calle con motos eléctricas, bicicletas eléctricas, e incluso con autos. Es común ver modelos de Tesla por las calles, cosa que hace un par años no se veía. El crecimiento es en todos los aspectos, y por supuesto también en la infraestructura de carga.”

Entre privados y públicos, actualmente hay unos 30 cargadores en el departamento de Maldonado, y se está cerrando el circuito de movilidad eléctrica, conocido como “ruta verde”, que une Colonia, Montevideo, Canelones, Punta del Este y Rocha, todo el circuito turístico. En Punta del Este, además de la red de cargadores públicos, hay puntos de carga en algunos restaurantes, en una estación de servicio Ancap céntrica y en el shopping más importante. A esta red, por supuesto, se adiciona el cargador domiciliario de cada usuario, y los que han instalado las empresas que optaron por tener parte de sus vehículos electrificados o híbridos enchufables.

La primera ambulancia eléctrica de Punta del Este es esta Renault Kangoó ZE, que se usa para traslados de baja complejidad

Uno de estos casos es el de una empresa de emergencias médicas de Punta del Este, Cardiomóvil, que ha incorporado una unidad Renault Kangoó ZE, 100% eléctrica, a la flota de ambulancias, con la finalidad de utilizarla para traslados de baja complejidad. El resultado fue óptimo, de modo que ya están previendo la adquisición de una segunda unidad similar para este año. “Como todavía no hay cargadores rápidos, la Kangóo demanda unas seis horas para quedar lista para funcionar nuevamente. Por esa razón, este tipo de vehículos se utiliza para traslados de menor complejidad, y siempre por la zona urbana de la ciudad”, aportó Osácar.

El otro fenómeno relacionado con una forma de traslado ecológica son las bicicletas eléctricas , muy buscadas en el último tiempo, particularmente en Punta del Este. Joaquín Lorieto creó con su hermano, hace ya siete años, la marca de bicicletas convencionales eléctricas Vindrais. Hoy, además de esa marca de desarrollo propio, son representantes de varias marcas de bicicletas eléctricas, entre las que se destaca Jeep, de motos como las Sunra, entre otras, e incluso de los vehículos eléctricos livianos de Mobility.

El local de Nstore recientemente inaugurado en el centro de Punta del Este, además de la venta de productos y accesorios, exclusivamente para vehículos eléctricos, abrió un taller in-house, que se dedica a todo tipo de servicio de posventa, algo que no abunda todavía en el mundo de la movilidad a baterías.

La llegada de las bicicletas eléctricas tiene dos causas. La salida de las restricciones de la pandemia y una idea general de un vehículo sustentable y saludable por el ejercicio físico

Lorieto se introduce en uno de los temas que genera más resistencia al momento de decidir un cambio hacia la movilidad eléctrica: los repuestos y la mano de obra calificada para reparaciones: “Uno de los temores de las personas ante la alternativa de adquirir un vehículo eléctrico, es no tener soporte ante alguna eventualidad. Ese es un espacio que muchos han dejado vacante y lo hemos tomado como una prioridad. Quién compra un vehículo eléctrico tiene que saber que si se le rompe algo, tendrá los repuestos que necesita. Es parte del trabajo que vinimos desarrollando estos años hasta llegar a este momento de auge de la movilidad eléctrica liviana que tenemos en Uruguay”.

Pero más allá de ese servicio que se ofrece a los usuarios, es llamativa la cantidad de personas que tomaron la decisión de subir a una bicicleta o moto a batería. Nuevamente, a la ecología se suman otras variables como la crisis del COVID-19 porque con la llegada del verano “la gente se volcó a volver a hacer actividades al aire libre, necesitaba moverse después de un tiempo duro de poca actividad física. Además, por la topografía de las ciudades uruguayas, tanto las bicicletas eléctricas, como las motos e incluso los monopatines eléctricos, funcionan muy bien. Hay distancias relativamente cortas, terrenos en general bastante planos, y como complemento, los municipios están desarrollando muchas ciclovías para apoyar la micromovilidad urbana” , dice Lorieto.

“La bicicleta eléctrica es, por lejos, lo que más se vende. Las motos están entrando a competir con las motos convencionales, y ahí se nota el tema de los años de desarrollo de las dos tecnologías. Hoy se encuentran vehículos muy baratos con motor de combustión pero, de a poco, la gente va notando que la electricidad no tiene desgaste de piezas, no requiere cambios de filtros o lubricantes, y además está el tema del precio del combustible. La nafta es cara, entonces sumando todo en un combo, más la cuestión medioambiental hace que, cada vez más, los usuarios se vayan volcando a la moto eléctrica. Incluso en la moto, también influye la contaminación sonora, que no es un tema menor. Le molesta al que va sobre la moto tanto como a la gente que está en la calle” , agregó el empresario.

Las motos eléctricas todavía compiten con el menor precio de las de motor de combustión interna, aunque haciendo bien las cuentas, su bajo costo de mantenimiento termina siendo un beneficio

El entorno seguramente será contagioso. Estar descansando en las playas uruguayas y ver pasar gente que se traslada sin generar un ruido de motor, debe ser toda una experiencia. Se pueden rentar bicicletas y motos eléctricas en varios puntos de la ciudad. Solo hay que dejarse llevar y empezar a experimentar la movilidad sustentable, y el tiempo de vacaciones es la mejor oportunidad para iniciar un camino que probablemente sea solo de ida.

