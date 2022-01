Javier Pizzolito corrió 7 veces el Dakar y habla de los accidentes de cuatriciclos en Pinamar

Javier Pizzolito no solo conoce la problemática de los accidentes en los médanos, sino que se involucró en intentar solucionarla desde la función pública en Pinamar

Javier Pizzolito conoce las dunas de Pinamar como la palma de su mano, pero también sabe de otras arenas en los más diversos lugares del país y del mundo. Es, además, uno de los ídolos de la ciudad de Pinamar. Sus pergaminos deportivos como múltiple Campeón Argentino de Rally Cross Country en dos ruedas y piloto profesional de motos en 7 ediciones del Rally Dakar, nada menos, pusieron el nombre de su ciudad en los portales de todo el mundo.

En acción durante uno de los 7 Rally Dakar en los que intervino. Pizzolito es palabra autorizada para hablar de los accidentes con cuatriciclos en los médanos de Pinamar

En 2016, cuando Honda le ofreció hacerse cargo como Director General del equipo Honda South América y decidió bajarse de las motos como corredor. En 2017, decidió involucrarse en la función pública y se presentó a elecciones para concejal de su ciudad. Ganó también, y una de las primeras inquietudes fue proponer la creación de los actuales corredores seguros para cuatriciclos en Pinamar.

“Cada vez que hay un accidente fatal con un cuatriciclo en Pinamar me pongo muy triste, porque pareciera que nada de lo que se hace alcanza”, dice para comenzar la charla con Infobae, desde donde se lo convocó para analizar la situación que no por reiterada puede tomarse como algo inevitable.

Uno de los dos accidentes fatales que volvieron a poner el tema de los cuatriciclos en la boca de todos, fue en los últimos días de 2021, en los médanos de Pinamar

- ¿Por qué ocurren estos accidentes en las dunas casi siempre? ¿Cuál es tu visión del problema?

- En Pinamar tenemos una reglamentación con respecto a cuatriciclos y UTV, y hay una ordenanza en la cual se delimitaron zonas seguras de circulación, en las zonas de playa al norte y al sur del Partido, y un circuito de arterias dentro del ejido urbano en donde también se puede circular a una velocidad máxima de 40 km/h y donde el municipio puede hacer operativos de control y de concientización. Pero estos accidentes suceden casi siempre en zonas de médanos por dos motivos: el primero es que son campos privados, que están delimitados y tienen cartelería de prohibido el paso, y el segundo motivo es que las condiciones climáticas van haciendo que la arena cambie de características de un día para el otro, entonces se convierten en terrenos que requieren de cierta pericia en el manejo de estos cuatriciclos, más allá de requerir también los elementos de seguridad que requieren la práctica de este deporte.

Los corredores seguros para cuatriciclos y UTV están perfectamente señalizados y cuentan con asistencia, equipo de rescate y de salud para intervención inmediata. Pero los accidentes ocurren en una zona de campos privados

-Por tu experiencia, ¿la gente cree que sabe andar en los médanos y no es así?

- El cuatriciclo es un vehículo que a primera impresión genera una falsa seguridad por parte de la gente que recién se sube, porque obviamente no hay que hacer equilibrio, tiene muy buenas prestaciones para andar en la arena, entonces uno se sube y puede fácilmente transitar por de arena pesada. Entonces existe esa percepción de tener el control del vehículo. Y eso no es así. Son vehículos que arrancan a partir de los 200 kilos hasta los 450 kilos de peso, dependiendo qué modelo sea. Y lamentablemente muchos usuarios desatienden todas las indicaciones que se les dan respecto al uso del casco o de no transitar más de una persona en el vehículo, ya que hay muy pocos cuatriciclos que están homologados para ir de a dos personas , que tienen un respaldo para la butaca del acompañante. Entonces, cuando se desatienden ese tipo de medidas, y peor aún, van en cuero, en shorts, sin calzado, y con dos, tres o cuatro pasajeros como ha pasado, en una zona de médanos, ahí es cuando yo digo que ya no parecería un accidente, porque se han generado las condiciones para que pueda ocurrir un contratiempo. Bueno, eso es lo que sucede en la mayoría de los casos en los que termina gente lastimada o tenemos desenlaces más graves aún.

Los cuatriciclos no están homologados para circular con más de un pasajero, salvo los que tienen una butaca con defensa trasera. Ir más de un pasajero y sin casco es uno de los mayores peligros

- ¿Cuánto se podrían atenuar las consecuencias de estos accidentes si se usarán elementos de seguridad?

- Las lesiones son mucho más suaves o más leves cuando se utiliza pechera, botas, protección visual, fajas, protectoras de la zona lumbar, y por supuesto el casco, eso ni se puede durar. El casco, siempre. Todo eso está pensado para cuando uno tiene una caída en este tipo de vehículos. Por ley, en zonas seguras de circulación, lo único que se pide es el casco. Pero cuando toma esto con mayor seguridad, no está de más agregar indumentaria de protección que es específica para este tipo de deportes.

-¿La tecnología de los cuatriciclos modernos los hace más peligrosos o más seguros? ¿O no hay diferencias en ese aspecto?

-La tecnología de los cuatriciclos tiene que ver más que nada con las prestaciones off-road , andan cada vez mejor, con motores más chicos, con menos consumo, con más prestaciones en altura, pero en ningún caso ese avance reduce el riesgo de accidente. Todavía en los cuatriciclos no está muy utilizado todo lo que significa asistencias electrónicas de estabilidad o de tracción. Sí ya se puede encontrar en algunos UTV, pero en los cuatriciclos no tiene mucha incidencia en la accidentología, la tecnología aplicada.

Los UTV son muy entretenidos y más seguros que los cuatriciclos, pero se deben usar con responsabilidad y cumpliendo las medidas básicas de ir atados y con casco

- Ya que los mencionaste, la cada vez mayor presencia de los UTV, que no son ni cuatriciclos, ni camionetas, ¿influye en los accidentes? ¿Cambió la dinámica de las travesías en las dunas con los UTV?

- El tema de los UTV, es una tendencia que ya tiene unos diez años en el país. Pinamar recibe una gran cantidad de estos vehículos. Son fabulosos, sencillamente porque además de tener las mismas prestaciones de los cuatriciclos en cuanto a los lugares por los que se puede andar, tienen butacas con cinturones de mínimo tres puntos y muchos con cinco puntos de fijación, y jaula antivuelco. Si bien la ley no prevé uso de casco, nosotros lo recomendamos en Pinamar, porque en el movimiento que se genera por andar en lugares con terreno irregular, uno puede llegar a golpearse la cabeza con los caños de la jaula. Por todo esto, el UTV es sensiblemente más seguro que un cuatriciclo, pero siempre y cuando uno vaya atado con los cinturones de seguridad, porque hay que recordar que son vehículos que están en el orden de los 1.000 kg de peso, y volcar en estos vehículos tiene las mismas características de un accidente de tránsito en un auto, pero con muchas más posibilidades que ocurra por el tipo de lugares en los que se usa. Es una tendencia que, bien utilizada, viene a reducir el riesgo de lesiones o de un accidente con un resultado trágico comparado con lo que puede suceder con los cuatriciclos.

Aunque el equipo ideal de protección incluye otras defensas complementarias, el uso del casco es obligatorio y esencial para la seguridad del usuario

- ¿Qué mensaje se le puede dar a los usuarios desde tu lugar de piloto profesional, conocedor de los médanos de Pinamar pero de muchas otras partes del mundo?

- Yo digo que es una actividad fabulosa, siempre y cuando se practique responsablemente, atendiendo a las legislaciones y las indicaciones de la ciudad, que están pensadas para que las personas puedan disfrutarla, sin lastimarse y sin lastimar a nadie. De otro modo, es riesgosa porque hay más 5.000 vehículos todos los días en las playas circulando, y no es sencillo montar un operativo de control proporcional a la cantidad de vehículos que circulan. De manera que personalmente, veo el futuro de la actividad bastante restringido si seguimos con estas cifras de accidentología. Y sobre todo porque hemos venido trabajando mucho en el orden, en el control y en la restricción, y si bien los resultados han ido mejorando en cuanto a las cifras de accidentes, cuando pasan estas cosas, uno termina pensando que quizás el único camino a corto o mediano plazo, es la restricción cada vez más importante, y eventualmente la suspensión de la actividad por completo como han optado muchos municipios de la provincia. Esperemos que no suceda, que la gente tome conciencia y podamos juntos conservar esta actividad pero con las medidas de seguridad y responsabilidad ciudadana que hay que tener para que no nos lastimemos, y sobre todo, no lastimemos a aquel que no elige este tipo de forma para transporte o como pasatiempo en la temporada de verano, o de todo el año.

- ¿Y qué más se puede hacer? Campañas de concientización, capacitación…

- La legislación no solo contempla la puesta en marcha de los corredores seguros que ya funcionan, con su señalética correspondiente y con la delimitación con los vallados físicos que hay en la playa, y además el registro de conducir con categoría habilitante que hay que tener y que incluyen un curso que hay que hacer en lugares que están habilitados en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, sino que en Pinamar hemos habilitado el registro municipal de estos vehículos. Esto es para tener una identificación y que eso ponga un responsable detrás de cada vehículo. Lamentablemente, las medidas que mejor resultado obtienen es cuando se sanciona con multa económica. Es triste, pero somos de reaccionar cuando nos tocan el bolsillo, entonces entiendo que el próximo paso es implementar el registro municipal.

Si al llegar a la cima de un médano no se puede terminar de subir, el consejo es descender recto marcha atrás haciendo contrapeso con el cuerpo tirado hacia adelante y usando solo el freno delantero

- ¿Qué consejos le darías a aquel que se va a meter en las dunas con un cuatriciclo?

- Un par de consejos básicos para cuatriciclos, UTV y 4x4, pero principalmente para los que exponen el cuerpo en vehículos sin techo. Tener las cubiertas con pocas libras de inflado. Tanto sea subiendo como bajando médanos, hay que hacerlo perpendicular a la dirección del médano, nunca en ochava. Y esto que voy a mencionar ahora es especial para los cuatriciclos. Cuando uno no logra subir, lo peor que se puede hacer es enterrarlo en la arena a punto tal que empieza el cuatriciclo a querer darse vuelta hacia atrás. Si uno ve que no va a poder llegar arriba, lo que hay que hacer es frenar, compensar con el cuerpo la pendiente del médano, es decir, tirarse hacia adelante parado en los pedalines, y empezar a bajar en línea recta, derecho hacia atrás, accionando solo el freno delantero. Y después, lo más básico. Siempre es recomendable circular despacio y muy atento a los cambios de la arena día tras día, y especialmente a las cortadas, que pueden ser desde un metro a cuatro metros de altura, y si uno viene distraído son muy peligrosas también. Y por supuesto, usar casco y circular por las zonas permitidas y delimitadas. Porque además, en esas zonas, hay primeros auxilios, patrullas de rescate y ambulancias 4x4.

El vuelco de un UTV es parte de lo que puede ocurrir en las dunas, pero si se utiliza casco, las consecuencias pueden ser leves o mínimas

Queda la sensación que, incluso desde el conocimiento profundo de un hombre al que no se le escapan detalles, no hay mucho más por hacer que insistir en la prevención y apelar a la responsabilidad de las personas que utilizan cuatriciclos y UTV, pero también quizás haya que empezar a pensar que no le queda mucho tiempo a la libertad para seguir practicando la actividad en los médanos de una de las ciudades de veraneo más importantes de Argentina.

SEGUIR LEYENDO