El líder en ventas que suma nuevas versiones a su oferta de SUV

T-Cross tendrá una versión de entrada de gama, con motor de 100 CV y caja manual de 5 velocidades

En el marco de un evento denominado SUVW Driving Experience, Volkswagen Argentina cerró formalmente los eventos de Relaciones Públicas esta semana en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

En la oportunidad, el CEO y Presidente de Volkswagen Group Argentina, Thomas Owsianski, hizo un balance del año 2021, destacando que la compañía tuvo un crecimiento del 5,2% comprado con 2020, y fundamentalmente, que fue el año de Taos, la nueva SUV que comenzaron a fabricar en la remodelada planta de General Pacheco y se exporta ya a 15 países de la región, siendo junto a la pick-up Amarok, los dos vehículos de exportación de la marca.

Thomas Owsianski durante el balance de 2021 y el anuncio de las metas 2022 de Volkswagen Group Argentina

La llegada de Taos significó completar el último eslabón de la cadena para VW , en su apuesta por ofrecer la mayor oferta de vehículos SUV junto a Tiguan All Space, Nivus y T-Cross. Gracias a estos cuatro productos, la compañía se posicionó este año como la líder en ventas del segmento, con un 19,2%.

Precisamente, y reforzando esa fuerte decisión de ir por los SUV, Martín Massimino, Director Comercial Volkswagen Argentina, confirmó que entre fin de año y comienzos de 2022, llegarán dos versiones que completarán la entrada de gama para Nivus y T-Cross, y que fundamentalmente se caracterizarán por la motorización 170 TSI, el motor de 1.0 litro en configuración 100 CV y 170 Nm de torque, y equipados ambos con caja manual de 5 velocidades.

El Crossover Nivus también recibirá una nueva versión con caja de cambios manual de 5 marchas y el motor 170 TSI

Además, Owsianski reforzó el compromiso de WV Way To Zero para 2050, que tendrá una primera etapa muy próxima, ya en 2025, en la que se reducirá un 30% la huella de carbono. Para ello, una de las medidas más importantes es la nueva planta de pintura, que permitirá un ahorro del 75% de energía eléctrica y un 85% de ahorro en consumo de agua.

La digitalización es uno de los puntos más destacados por VW en este año. Y uno de los hitos, fue la presentación de Taos, que se hizo de manera completamente digital a través de realidad aumentada.

“Le estábamos mostrando Taos a los usuarios de modo virtual, pero con la posibilidad que pudieran apreciar cada detalle del vehículo, incluso entrar en él, gracias a la realidad aumentada. Y esto se hizo cuando todavía no teníamos siquiera una unidad fabricada. Ese fue todo un avance para VW”, dijo Massimino.

El lanzamiento de Taos fue el hito del año para Volkswagen Argentina, que es líde en venta de SUV con cuatro modelos

Esta nueva tecnología llegó también para ofrecer el servicio de preventa digital, y el próximo paso será el de poder brindar atención de posventa, de modo que los usuarios puedan reservar los Service desde su casa con el concesionario en el que lo van a efectuar.

Y mientras todo esto ocurre, se avanza en el cambio de paradigma hacia la electromovilidad. Se ha comenzado a instalar la red de cargadores, ya se entregaron los primeros Audi e-tron, se presentaron los modelos 100% que llegarán en un tiempo a Argentina como el ID.3 e ID.4, se hizo la primera capacitación del personal de los concesionarios para atender los autos eléctricos, e incluso se hizo una capacitación de cuerpos de bomberos, porque traer autos eléctricos es mucho más que simplemente comercializarlos.

