El piloto Valtteri Bottas prueba el 4x4 que pretende heredar al Defender

El Ineos Grenadier pasando por un lecho de agua no muy profunda, con Valtteri Bottas al volante

Inspec Ethylene Oxide Specialities, más conocida como Ineos, es la empresa que se creó para adquirir y explotar la división de productos químicos de la británica BP en 1995. Pero más allá de eso, y de ser conocida primero como sponsor y luego como propietaria del 33% del equipo Mercedes de Fórmula 1, desde 2017 tiene también una división de industria automotriz llamada Ineos Automotive, que fue creada con el objetivo específico de desarrollar el vehículo 4x4 que heredara al tradicional Land Rover Defender, discontinuado en 2015.

Lo denominaron Ineos Grenadier y tras ser presentado el año pasado, prometieron comenzar su fabricación para 2022, y los plazos se vienen cumpliendo al pie de la letra. En principio, el Grenadier estaba pensado en dos motorizaciones, un motor naftero turbo y uno diésel, ambos de origen BMW y ambos en arquitectura 6 cilindros en línea. Pero la posterior asociación de Ineos con Hyundai para desarrollar la producción e infraestructura para abastecimiento de hidrógeno, permitió que ahora se haya sumado una tercera opción de Grenadier, que será impulsada por pila de combustible de hidrógeno, aunque en una segunda etapa.

Frecuentemente, los pilotos de Fórmula 1 son requeridos para probar autos de serie de las marcas con las que compiten en el Campeonato Mundial. Lewis Hamilton probó el AMG One de Mercedes un par de meses atrás

Es frecuente que los equipos de Fórmula 1 que pertenecen a una fábrica de automóviles, como Mercedes, Ferrari, Renault, Alfa Romeo o Aston Martin, aprovechen a sus estrellas de las carreras como imagen para promocionar sus productos de serie más destacados. Así hemos visto a Kimi Raikkonen tripulando los más exclusivos modelos de Alfa, o en su momento a Sebastian Vettel al comando de un nuevo modelo de Ferrari, cuando era piloto de la Scudería.

Hace unos meses, Lewis Hamilton también fue a una pista para probar el nuevo Hypercar de Mercedes, el AMG One, y ahora le ha tocado el turno a Valtteri Bottas, aunque su test parece más orientado a sus orígenes escandinavos que a su rol de piloto de carreras de monopostos. Se conoce la destreza que los pilotos finlandeses, noruegos o suecos tienen en rally, y esto se relaciona directamente a que viven o se criaron manejando sobre pisos helados o nevados, y eso les permitió desarrollar una destreza sobre terrenos de baja adherencia como pocos tienen la posibilidad de adquirir.

Bottas alejado de la comodidad del Paddock de Fórmula 1, en el entorno natural de su país, Finlandia, probando el Ineos Grenadier

Bottas ha corrido algunas carreras de rally en el último tiempo, pero esencialmente es piloto de Fórmula 1, así como fueron Keke Rosberg, Mikka Hakkinen o Kimi Raikkonen, todos ellos campeones mundiales en los años 80, 90 o 2000. Sin embargo, Ineos ha querido utilizar su imagen para promocionar el nuevo 4x4 que está a meses de comenzar a venderse en todo Europa, antes que Valtteri deje el equipo Mercedes, ya que desde 2022 será piloto Alfa Romeo en lugar de Raikkonen.

El Ineos Grenadier en una pendiente pronunciada. El test de Valtteri Bottas no fue muy extremo, sino más bien promocinal

La prueba, claramente es promocional y no técnica, así que Ineos realizó un video de un par de minutos con imágenes del Grenadier pilotado por Bottas en caminos con barro, piedras y algunos lechos de agua, en los cuales se puede comprobar que efectivamente es un vehículo off road, aunque, para ser sinceros, si la idea es reemplazar o heredar los genes 4x4 de un Land Rover Defender, no le han puesto ni la mitad de la dificultad que aquel vehículo icónico podía superar con facilidad.

El Land Rover Defender se sometía cada año a la pruebas de supervivencia mecánica más exigente, llamada Camel Trophy

Recordemos que los Land Rover Defender se hicieron famosos también con aquellas travesías llamadas Camel Trophy, que se realizaron entre 1980 y 1998, y que durante 30 días, ponían a prueba la dureza de esos vehículos por lugares en los que la palabra “camino”, no tenía significado alguno.

Bottas al volante del Ineos Grenadier en su país, Finlandia

Quizás las obligaciones de Bottas con Mercedes no eran tan grandes como para exponerlo a peligros tales, o el hecho de estar corriendo el campeonato de Fórmula 1, haya requerido mayores cuidados. Como sea, el finlandés ha dicho que el auto es versátil y robusto como para enfrentar la dureza de los caminos y el clima de su país.

