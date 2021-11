Porsche adquiere una marca de bicicletas eléctricas

Ampliando la oferta de movilidad eléctrica, Porsche adquiere el paquete mayoritario de Greyp, una marca de bicicletas eléctricas Premium de Croacia

No todas las marcas de automóviles se iniciaron fabricando automóviles. Así como un día se podrá decir que la marca de autos Apple no nació como fabricante de autos eléctricos y autónomos, sino de computadores personales, que Xiaomi fue primero una empresa productora de teléfonos celulares, y Toyota nació como fabricante de telares industriales, quizás algún día haya que explicar que otras marcas, antes de ser productoras de bicicletas, hacían autos.

Claro que este es un juego dialéctico, porque hay marcas que han trascendido tanto en el mundo de la industria automotriz, que deberían pasar muchas generaciones desde el día que los autos desaparezcan, para que un niño pregunte a su abuelo qué era Porsche antes de hacer bicicletas para que le cuenten la historia de la marca alemana con base en Stuttgart.

Peugeot ZL, la primera bicicleta con motor, o motocicleta del gigante francés, a comienzos del siglo 20

Tampoco será la primera empresa que fabrica autos y también exhiba su nombre en bicicletas con motor. Nada menos que Peugeot, antes de hacer el primer automóvil en 1901, hacía bicicletas, e incluso después de estas, lanzó la primera bicicleta con motor, que sería llamada Peugeot ZL.

Ahora, en medio del cambio de paradigma de la movilidad del ser humano, que empieza a abandonar la idea de la propulsión mecánica con motores a explosión alimentados por combustibles derivados del petróleo, para pasar a movilidad mecánica pero a través de motores eléctricos, Porsche empieza a adelantarse al tiempo que viene. No dejará de fabricar autos, al menos eso no está en el horizonte, pero viendo el incipiente renacimiento de las bicicletas en muchos países europeos y asiáticos, dar un paso en esa dirección no parece ser una mala idea.

La bicicletas Greyp son croatas, y la empresa nació como hermana comercial de Rimac, de la que Porsche también tiene parte accionaria

Para eso, Porsche está adquiriendo una participación mayoritaria en la empresa Greyp, un fabricante nativo de Croacia, que produce bicicletas eléctricas, y que tiene también una vinculación con Rimac Automobili, empresa de la que a su vez, Porsche tiene un 24% del paquete accionario. Así, los alemanes controlarán el rumbo de Greyp, expandiendo la oferta de movilidad sustentable más allá de los autos deportivos que ya produce como el Taycan, o que tendrán su versión eléctrica como el clásico 911.

Greyp Bikes está creando las primeras bicicletas eléctricas totalmente conectadas del mundo. La marca comenzó a producir como empresa hermana de Rimac, en el año 2013, y se convirtió en una compañía de tecnología reconocida a nivel mundial. El novedoso cuadro de fibra de carbono patentado para producir bicicletas eléctricas Premium, es una de las cualidades distintivas de Greyp. La compañía comenzó con la bicicleta eléctrica G12 de alta potencia, que alcanzaba una velocidad máxima de alrededor de 80 km/h. En 2019 presentaron la primera bicicleta de montaña eléctrica de suspensión total de fibra de carbono, llamada G6, en la que se destacan su diseño conectado con cámaras de alta definición integradas y una poderosa capacidad de escalada.

Las Greyp Bikes no son bicicletas comunes, sino bastante especiales. Además de se eléctricas, tienen cámaras de alta definición, están conectadas y se contruyen en fibra de carbono

“Porsche está impulsando constantemente su estrategia de movilidad eléctrica. Nuestras actividades en el sector de las bicicletas eléctricas subrayan nuestro enfoque constante”, dijo el Director financiero, Lutz Meschke, en un comunicado. La marca alemana ya había presentado en marzo, dos bicicletas eléctricas, y ahora busca adoptar la experiencia adquirida en la fabricación de automóviles eléctricos, para producir también bicicletas de lujo a batería.

