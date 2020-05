Los siguió el Aston Martin DB6 Vantage, en sus distintas versiones: Mk I y Mk II, que mantenían el motor de 4 litros y 325 CV del DB5. En 1967 apareció el DBS Vantage y en abril de 1972 del AM Vantage, que llevaba dos faros en lugar de cuatro y solo se produjeron 70 unidades. Aquel AM Vantage rompía momentáneamente con la tradición: no era el más potente de la gama, sino el que menos caballos tenía entre la oferta de Aston Martin.