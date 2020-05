Además de ser un documental extraordinario, The Last Dance es la comprobación empírica de que Michael Jordan, 22 años después de haber conquistado su sexto anillo de campeón y a 17 de haberse retirado de la práctica activa, se mantiene como el basquetbolista más grande de todos los tiempos y como uno de los mejores deportistas que se haya conocido, porque cumple con una exigencia fundamental: sigue sorprendiendo. Los diez capítulos producidos y emitidos por ESPN y Netflix no sólo lograron que muchos millones descubrieran la grandeza de Su Majestad, sino que pudieran redescubrirlo otros tantos millones que ya lo habían disfrutado. Y si bien era conocida su afición por los autos deportivos, la pasión de MJ por Ferrari lo llevó a calzarse un par de zapatillas muy especiales en ese último partido del último baile: su último tiro con la camiseta de Chicago Bulls lo hizo con unas Nike inspiradas en la 550 Maranello, una de las coupé que se le vieron en el programa.