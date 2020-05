Prost recordaría años después lo sucedido en Nürburgring. “Yo llegaba a Frankfurt en vuelo regular desde Ginebra, y el vuelo de Ayrton tenía prevista su llegada media hora más tarde, por lo que Gerd Kremer de Mercedes me pidió si podría acompañarlo al circuito. Durante el camino hablamos, y estuvo muy amable. Empezamos los entrenamientos con los coches. Yo hice la pole y Ayrton después de eso no me volvió a hablar más. Parecía divertido entonces. Ya en la carrera, tomé el liderazgo pero él me sacó de la pista cuando llevábamos sólo media vuelta transcurrida. Fue un buen principio...”, ironizó el francés.