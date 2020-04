Elon Musk revolucionó la movilidad en la última década con sus desarrollos de vehículos autónomos e incluso con un modelo de negocio que posicionó en tiempo récord a su automotriz Tesla como más valiosa que los centenarios gigantes General Motors y Ford, entre otros. La firma de Palo Alto no sólo muestra el camino en movilidad eléctrica con sus autos (Model 3 y Model S), sino también desarrolló la Cyber pick up, suele mostrar algún prototipo de moto y en 2017 presentó el prototipo de su camión eléctrico. Aunque el inicio de producción de una cantidad limitada de unidades estaba previsto para este año, aún no hay detalles de su lanzamiento.