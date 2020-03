Las terminales automotrices de Brasil y la empresa organizadora también suspendieron recientemente el Salón de San Pablo 2020, la muestra más importante a nivel regional. No fue por el coronavirus, sino por lo devaluada que se presentaba la muestra ante la falta de apoyo de grandes grupos. Gigantes regionales como Chevrolet (la número 1 en Brasil) y Toyota, además de otras diez marcas, habían avisado no iban a asistir. Antes de erogar voluptuosas sumas de dinero por un stand durante solo 14 días, masivamente las marcas empezaron, tal cual explicó Chevrolet de manera oficial, a invertir ese dinero en campañas online para conseguir una llegada más precisa al público. Transformación digital, optimización de gastos en una industria que no crece de manera sostenida, y mejor retorno de la inversión. Tres variables que seguirán acelerándose tras el impacto en los balances del coronavirus.