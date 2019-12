El fanático de Star Wars atraviesa días de mucha sensibilidad, como le suele suceder en las vísperas de cada estreno, aunque en esta oportunidad el sentimiento se exacerba porque con Episodio 9, The Rise of Skywalker, se le pone fin a la más maravillosa saga que vio el cine. Entonces puede el fan movilizarse con todo lo que se vincule con estas películas, empatizar con toda movida de marketing que aparezca. Por eso será difícil encontrar seguidores de esta historia que no se sientan representados y atrapados por el proceso creativo encarado por diseñadores de Lucasfilm y Porsche, que después de seis semanas de trabajo dieron a luz probablemente a la última nave espacial de la Guerra de las Galaxias: se llama Tri-Wing S-91X Pegasus Starfighter, y toma muchos elementos del Taycan, el SUV eléctrico que la casa de Stuttgart está lanzando a la venta casi en simultáneo con el estreno de la película.