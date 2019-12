Aquella Harley Davidson Dyna Wide Glide customizada es parte del garaje de Reeves. Observarla es, precisamente, ver el concept que le dio origen a la KRGT-1. El desarrollo inicial demandó tres años de trabajo, que se inició después de que el actor persuadiera a su actual socio en la fundación de una marca propia, algo de lo que Hollinger no estaba tan convencido al principio. “Uno de los grandes placeres que encuentro es ver la expresión de tus clientes en el primer contacto con la moto, porque claramente me lleva a la forma en que yo me sentí cuando conduje por primera vez la Harley Davidson”, contó el canadiense.