Compañías como BMW y MINI no replicaron el descuento en procura de recuperar la rentabilidad de su actividad. Audi, otro gigante alemán que tenía cuatro modelos alcanzados por la carga tributaria, aún no adoptó una postura tras la desregulación del impuesto interno, aunque por el efecto de la eliminación del gravamen algo había adelantado en noviembre cuando redujo casi cinco mil dólares el valor de una versión del A4: de 55 mil a 51.150 dólares en una promoción de veinte unidades. Mercedes-Benz, en cambio, concibió una audaz estrategia de recomposición de precios con descuentos en el orden del 4 al 7% en el caso de nueve versiones repartidas entre el Clase A, Clase B, Clase C y GLA. La reducción traducida a efectos económicos es por encima de los dos mil dólares.