Y continúa diciendo que, aunque sospecha que podría padecer TEPT [Trastorno de Estrés Postraumático] a causa de las muertes de sus amigos, no quiere permitir que nada "se interponga en su camino". "Una gran conversación e idea en la que me estoy adentrando ahora mismo es la de la salud mental de la población negra. Porque durante mucho tiempo aquello ha sido algo de lo que ni siquiera se hablaba. No lo recuerdo. No recuerdo que la gente hablara sobre la ansiedad. No recuerdo, cuando era un crío, que aquello fuera un tema de conversación".