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Bank of America prevé que el dólar en Colombia terminará 2026 en $3.500: cuál es la razón

La proyección de la entidad financiera estadounidense indica que la cotización de la moneda estadounidense apenas variará en los años siguientes, en un contexto de persistente volatilidad internacional e incertidumbre política interna

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Bank of America prevé que el dólar en Colombia cierre 2024 alrededor de $3.500 debido a incertidumbre política y volatilidad global- crédito Lucas Jackson/Reuters
Bank of America prevé que el dólar en Colombia cierre 2024 alrededor de $3.500 debido a incertidumbre política y volatilidad global- crédito Lucas Jackson/Reuters

Bank of America (BofA) anticipó que el tipo de cambio del dólar en Colombia cerrará 2026 cerca de $3.500 y mantendrá valores similares en los próximos dos años, en un contexto marcado por la persistente incertidumbre política nacional y volatilidad global.

La entidad estadounidense consideró que, aunque algunas monedas latinoamericanas han mostrado fortalecimiento frente al dólar en los meses recientes, este avance podría estar sustentado en un optimismo excesivo de los mercados, con riesgos aún latentes relacionados con factores externos e internos, según el informe citado por La República.

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La proyección específica de Bank of America para el peso colombiano establece una tasa de cambio de $3.550 en el segundo trimestre de 2026, una ligera disminución a $3.525 para el tercer trimestre y un cierre de año en torno a $3.500.

Por su parte, para el primer trimestre de 2027, la estimación sube nuevamente a $3.600, de acuerdo con la información proporcionada por el banco.

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El dólar en Colombia cerró este lunes en su nivel más alto del año: 4.386 pesos - crédito Colprensa
El informe de Bank of America menciona que la tasa de cambio en Colombia se mantendrá cerca de $3.500 hasta 2027, con leves variaciones trimestrales - crédito Colprensa

Esta secuencia refleja una expectativa de estabilidad relativa, en contraste con los movimientos más pronunciados y favorables que la entidad atribuye a otras economías de la región.

Mientras la moneda colombiana queda fuera del grupo de preferidas, Brasil, Chile y Perú son destacados por Bank of America como los ejemplos de mayor solidez para los próximos trimestres.

En el caso de Brasil, la estimación de la entidad proyecta que el dólar descenderá desde 5 reales hasta 4,90 reales para el primer trimestre de 2027, impulsado principalmente por las altas tasas de interés locales, que continúan captando el interés de inversores internacionales.

Chile aparece también entre las recomendaciones más optimistas. Bank of America estimó que el dólar se depreciará frente al peso chileno, pasando de 890 a 865 pesos chilenos por dólar hacia comienzos de 2027.

Para Perú, aunque el reporte no menciona cifras exactas, la inclusión del país entre las monedas favoritas sugiere una visión positiva respecto al comportamiento futuro de su divisa..

Bank of America señala que el fortalecimiento reciente del peso colombiano podría basarse en un optimismo excesivo del mercado - créditob Nathalia Angarita/Reuters
Bank of America señala que el fortalecimiento reciente del peso colombiano podría basarse en un optimismo excesivo del mercado - créditob Nathalia Angarita/Reuters

El informe de BofA indicó que, aunque el peso colombiano ha experimentado cierto fortalecimiento —por ejemplo, el dólar bajó de $4.300 a $3.700 en meses recientes—, este progreso no resulta suficiente para consolidar a Colombia entre las economías más resilientes de la región.

El banco advierte que la incertidumbre política y electoral en Colombia desempeña un papel central en esta percepción, diferenciando al país de sus pares latinoamericanos.

A nivel global, la entidad subrayó que fenómenos como el conflicto en Medio Oriente, la volatilidad de los precios del petróleo y la expectativa en torno a futuras decisiones de tasas de interés en Estados Unidos siguen impactando de manera directa las monedas de América Latina.

Esto lleva a Bank of America a mantener una posición neutral sobre el peso colombiano y a considerar prematuro el entusiasmo actual de los mercados con respecto a su fortalecimiento.

El resultado para Colombia es un rezago relativo frente a otras naciones de la región. Para los próximos años, el banco prevé que el tipo de cambio se mantenga “alrededor de los $3.500 entre 2026 y comienzos de 2027”, según recoge el análisis del BofA.

El dólar abre la jornada del miércoles 13 de mayo al alza ante repunte de la inflación en Estados Unidos

Manos de una persona sosteniendo un grueso fajo de billetes de 100 dólares estadounidenses. Los billetes muestran el retrato de Benjamin Franklin.
El índice del dólar estadounidense alcanza su nivel más alto en siete días, impulsado por el aumento de la inflación y el estancamiento de los mercados globales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dólar estadounidense empezó la jornada con un leve aumento, iniciando en $3.781 tras subir $6,2 respecto al martes 12 de mayo.

Este comportamiento se produjo luego de la publicación de nuevos datos de inflación en Estados Unidos y en un contexto internacional marcado por el conflicto armado en Oriente Medio.

El tipo de cambio se mantuvo cerca de su máximo semanal, con operaciones que oscilaron entre $3.770 y $3.773 y un monto negociado de USD 145 millones. El índice del dólar se ubicó en 98,325, el valor más elevado en siete días.

En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor registró un incremento del 3,8% interanual en abril, el mayor desde mayo de 2023.

Este aumento se relaciona con el impacto de la crisis petrolera generada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés sin recortes en lo que resta del año.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un aumento de tasas en diciembre ascendió a 35%. El director de estrategia de divisas del National Australia Bank, Ray Attrill, declaró que la combinación de mercados bursátiles estancados y mayores rendimientos tras los datos de inflación ha dado soporte al dólar.

En el mercado energético, el precio del Brent avanzó a USD 108 por barril, mientras que el WTI se mantuvo en torno a USD 102,08. Ambos valores permanecen en torno o por encima de los USD 100 desde el inicio del conflicto armado a finales de febrero, cuando Irán cerró el estrecho de Ormuz.

Analistas advirtieron que la volatilidad persistirá y que cualquier escalada podría impulsar los precios al alza. La Agencia Internacional de la Energía comunicó que la producción mundial no será suficiente para cubrir la demanda global este año, tras observarse una caída significativa en las reservas petroleras en los últimos meses.

La producción de petróleo en Rusia disminuyó en 460.000 barriles diarios en abril respecto al año anterior, situándose en 8,8 millones de barriles por día, afectada por ataques ucranianos a infraestructuras energéticas.

En el plano diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó buscar el apoyo de China para terminar la guerra, mientras China continúa adquiriendo petróleo iraní pese a las sanciones estadounidenses.

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