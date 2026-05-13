A menos de un mes, así será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio

El Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte tras su proceso de remodelación, deja ver ya sus avances finales, donde destaca su iluminación LED en pleno funcionamiento, la cual anticipa el ambiente mundialista de cara al encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal, a celebrarse este sábado. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA. CRUZ/CUARTOSCURO.COM

La apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como protagonistas a la Selección Mexicana y a Sudáfrica, quienes disputarán el partido inaugural el 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte. Este encuentro marcará el inicio de una edición singular del torneo, que trae consigo novedades históricas tanto en lo deportivo como en su organización.

Por primera vez, el certamen reunirá a 48 selecciones nacionales, ampliando el número de equipos participantes respecto a ediciones anteriores. Este cambio representa un nuevo formato de competencia y abre la puerta a una mayor diversidad de representaciones en la máxima cita del fútbol global.

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Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: Montrealhispano.com.

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte?

A menos de un mes, la expectativa por la ceremonia de apertura en el Estadio de la Ciudad de México ha crecido al saberse que el evento reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. A noventa minutos del inicio del partido inaugural, el estadio se convertirá en el epicentro de una celebración que pondrá el foco en el talento regional y en la diversidad cultural del continente.

Para este espectáculo, la organización ha confirmado la presencia de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Estas voces darán vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El evento en la capital mexicana no solo abrirá el certamen, sino que también será la primera de una trilogía de ceremonias de inauguración. La secuencia continuará en Canadá y luego en Estados Unidos, en un despliegue nunca antes visto en la historia del campeonato.

Katy Perry, Fher Olvera de Maná y Alanis Morissette aparecen en una caricatura vibrante, actuando en el escenario central del Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural del Mundial 2026, con fuegos artificiales y banderas de los países anfitriones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora comenzará la inauguración del Mundial 2026?

Los organizadores han destacado que los aficionados serán protagonistas durante la apertura, con un rol clave en la atmósfera del evento. La ceremonia está programada para iniciar noventa minutos antes del partido inaugural, por lo que se recomienda que los asistentes lleguen con suficiente antelación para vivir la experiencia completa.

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(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El jueves 11 de junio, la Ciudad de México será testigo de este arranque festivo. La ceremonia dará inicio a las 11:30 hora local, mientras que las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial. Desde ese momento, las personas que asistan podrán acceder a actividades y recompensas exclusivas, pensadas para sumergirlos en la emoción del torneo antes del comienzo del encuentro.

El Coloso de Santa Úrsula sumará un nuevo hito a su historia, convirtiéndose en el primer estadio en acoger tres ediciones del torneo más relevante del fútbol internacional.

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