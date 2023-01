TikTok: Cuy sale a pasear con su correa por centro comercial en insólito viral

El simpático animal se llevó las miradas de curiosos que se toparon en su camino (TikTok: @incoolto.pe)

Las mascotas se han convertido para muchos en compañeros de vida. Normalmente, los perros y gatos ocupan este lugar como animales domésticos. Sin embargo, también hay otros que entran en esa categoría.

Ese es el caso de un jovencito que no vio inconveniente alguno en ponerle su respectiva correa a su cuy y sacarlo a pasear por un conocido centro comercial de la ciudad del Cusco.

Es furor

El cuy fue captado mientras 'veía' qué comer (TikTok: @incoolto.pe)

El video circuló por TikTok y se volvió viral provocando la ternura de miles de cibernautas. En las imágenes de tan solo trece segundos de duración, se puede ver cómo el cuy se pasea muy orondo acompañado de su amo por el mall.

Al percatarse de la pequeña mascota, los curiosos que se toparon con él se acercaron para acariciarlo y tomarse la foto respectiva para el recuerdo.

De acuerdo con el video subido a la popular red social por el cibernauta @incoolto.pe, acompañado del popular audio de ‘pintamos toda la casa’, se puede ver a un hombre mirando una publicidad en el patio de comidas, mientras a su lado, y con una correa, tenía al cuy que parecía estar escogiendo cuál promoción escoger para degustar.

La escena conmovió a algunos curiosos que se encontraban en el mismo recinto comercial que se acercaron al animalito, de color blanco y marrón, para ‘saludarlo’ y regalarle algunas caricias.

Una locura

Chicos y grandes quisieron ver de cerca al pequeño cuy (TikTok: @incoolto.pe)

El video ha causado sensación en la mencionada plataforma, pues hasta el cierre de esta nota ya sumaba más de 157 mil reproducciones.

En ese sentido, también ha logrado 9,455 corazones rojos de ‘me gusta’. Y en la sección de comentarios se pueden leer de todo tipo. En especial de los que toman esta situación con humor y recuerdan haber visto situaciones similares.

“Jajaja ¿por qué saca a pasear a la comida?”, “El cuyo ‘¿me compras un pollito?’”, “Fue su último deseo”, “Yo mirando la oferta de Popeyes”, “No me burlo porque fácilmente soy yo”, “Cosas que me pierdo por no ir al Real Plaza ja ja ja”, “Está viendo con que queda bien”, “pero no lo pasees por la calle”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Una alpaca también

La pequeña alpaca se llevó la atención de todos en conocido centro comercial (Video TikTok: @yessi2799)

A pesar de lo ‘novedoso’ que nos pueda parecer ver a un animal que no es común en un lugar con gran afluencia de gente, hay que recordar que en Lima ya hemos vivido una situación similar hace unos meses,

En aquella oportunidad, fue una joven que llegó con una alpaca bebe a un conocido centro comercial de la zona denominada como pet friendly. Y por eso el personal de seguridad no le dijo nada. En este caso, la alpaca se robó la atención de los visitantes, que también aprovecharon para tocarla y tomarse algunas fotos del recuerdo.

Ese video fue subido por la tiktokera identificada como @yessi2799 y en los mensajes que recibió la felicitan por la ‘travesura’ de llevar a tan peculiar animal a un lugar como ese y salirse con la suya.

SEGUIR LEYENDO