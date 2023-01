El increíble gesto del “gato obediente” que enamoró a los usuarios de TikTok

Un felino fue captado en video cómo seguía las instrucciones de su dueña como si fuera un perro

Los animales de compañía nunca dejan de sorprender, las diferentes formas en las que actúan a su entorno son una muestra de la capacidad que tienen para entender el mundo que los rodea. En esta ocasión un gato negro se volvió viral en la red social de TikTok al demostrar que comprende la indicación que le dió su dueña.

En el video de no más de 30 segundos, la dueña del felino le pidió que le trajera unas servilletas que estaban arriba de la mesa. Lo que sorprendió tanto a los usuarios de la plataforma fue que la mascota acató la orden como si se tratara de un perro.

“Tráeme servilletas botones”, dice su dueña y en ese momento aparece el felino negro saltando de un mueble a otro para agarrar las toallas de papel con su hocico y llevarlas hasta el sillón, para recibir una caricia como recompensa.

La publicación del video se realizó en la cuenta de @patomercurio, y hasta el momento, ha superado los 7.4 millones de vistas y los 221.000 likes. Los usuarios destacaron la labor de la dueña al enseñarle a su gato a seguir las instrucciones, “¿cómo le hiciste? Creo que mi mascota no tiene esa actualización”, “a mí lo único que me trae son lagartijas y chicharras” y “qué inteligente” son algunos de los comentarios que destacan sobre el videoclip.

Su dueña identificada como Patricia comparte a través de TikTok el día a día de Botones y otro de sus gatos de pecho blanco con pelaje dorado, pero es el primero quien al parecer se muestra más activo durante el día.

En otros videos también se puede apreciar cómo el gato juega con su peluche, el papel, husmea las bolsas y está siempre a lado de su dueña.

La llegada de Botones

Botones llegó a la vida de su dueña un 3 de diciembre después de que fuera encontrado en la calle cuando era apenas un bebé (Captura de pantalla)

Después de que el felino se volviera viral en la plataforma de videos, los usuarios comenzaron a preguntar más acerca de la vida de Botones y Milo, cómo llegaron a la vida de su dueña, cuáles son sus personalidades y qué era lo que más le gustaba hacer a sus mascotas.

A lo que Patricia relató que Botones fue rescatado de la calle, después de que lo escuchará maullar, la tiktoker aseguró que esta es una acción muy común en ella, puesto que regularmente rescata a felinos que se encuentra y no tienen un collar o alguna placa que demuestre que tiene dueño.

“Lo vi, no había otro gato, no tenía collar y dije: eso es una invitación a que me lo robe”, explicó la dueña de Botones. Después de rescatarlo, le dio agua, comida y lo cubrió puesto que recuerda que en ese 3 de diciembre hacía mucho frío.

Unos días después lo llevó con el veterinario, quien revisó su estado de salud, lo vacunó y lo desparasitó, tras atenderlo Patomercurio decidió adoptarlo.

La razón del nombre no tiene algún tipo de sentido o una historia muy profunda, explicó Patricia, “simplemente le vi cara de botones, no sé qué pensaba realmente en ese momento”.

A quiénes hacen caso los gatos

Los gatos suelen obedecer nada más las órdenes de las personas con las que han generado lazos muy estrechos (Archivo)

Los gatos a diferencia de los perros no están completamente domesticados, son animales independientes, por esta razón es que sus actitudes suelen ser “algo especiales” con los humanos, en especial con quienes no son dueños.

Una investigación encabezada por Charlotte de Mouzon de la Universidad Paris Nanterre, demostró que los gatos prestan atención solamente con las personas con las que han generado lazos estrechos y suelen ignorar a los desconocidos.

Esta reacción es muy diferente a la de los perros quienes sin importar la persona prestan la misma atención, siempre y cuando les hablen de una manera dulce.

