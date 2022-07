Captan a una alpaca bebé paseando por centro comercial y se vuelve viral

(Captura TikTok: @yessi2799)

“Hecha la ley, hecha la trampa”, reza una famosa frase que nos indica que siempre habrá recovecos para las personas que les gusta romper las reglas, o sacarle el máximo provecho, aprovechando precisamente esos vacíos legales. Pero hay algunas personas que exageran un poco y llevan lo que les está permitido un poco más lejos de lo que el sentido común dicta.

Como se sabe, desde hace algunos años y poco a poco, todos los locales y establecimientos comerciales, restaurantes se están convirtiendo en pet friendly. Esto quiere decir que si antes estaba prohibida la entrada a estos lugares a animales domésticos ahora ya lo pueden hacer, siempre y cuando vayan acompañados de sus dueños. Tiempos modernos, le dicen.

Pero como siempre existe un gracioso o alguien que estira la ley un poco más allá para salirse con la suya.

Tal como lo subió la usuaria de TikTok identificada como @yessi2799 a la mencionada red social, en la que se puede ver a un grupo de personas rodeando a una pequeña alpaca que llegó hasta las instalaciones de un conocido centro comercial para pasear al lado de su dueño sin que el personal de seguridad le diga algo, pues estaba ubicada en la zona permitida para mascotas. Aunque esta era una muy particular.

Durante su recorrido por el establecimiento comercial, el pequeño animal parecía estar bien domesticado pues en todo momento se mostró tranquilo a pesar de atraer la mirada de curiosos que se le acercaban para querer tocarlo.

La que también paseaba con total tranquilidad era la dueña del animal que, imperturbable, caminaba al lado del animal. “Como cuando te dicen que puedes traer a tu mascota”, señalaba fue la descripción del curioso video clip.

Una de las cosas que más sorprendió fue que el personal de seguridad no intervino ni un solo instante por el inusual animal que visitaba sus instalaciones. Y es que estaba correctamente ubicada en la zona pet friendly.

Como era de esperarse, este video se ha vuelto viral en cuanta red social ha sido mostrado. Tan solo en la aplicación de TikTok ya ha sido reproducido casi 430 mil veces. De igual manera, ha sumado más de 43 mil me gusta.

Y los comentarios festejando la travesura de la dueña cayeron en gran cantidad. La mayoría de ellos eran en son de ironía y en broma, pues no es común ver a una alpaca paseando por las calles de Lima.

“Que raza es tu perrito”, “Que hermoso, pet friendly”, “podré llevar mi caimán?”, “toda mi vida quise una, pero jamás me dejaron porque vivimos en un depa”, “Me estás diciendo que tb puedo llevar a mi loro?”, “Razones por la cual no me mudo al extranjero”, “Lo próxima yo llevo mi león total es mi mascota no”, “Pero no son animales de rebaño? Creo que siempre necesitan mínimo una pareja”, “Es cierto, yo fui con mi ex y no me hicieron problemas. Ok, no”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Pero no solo de historias curiosas está inundado el TikTok. También hay de las bonitas. Por ejemplo la de un joven profesional que le agradeció a su padre el esfuerzo que hizo para que él pueda terminar su carrera comprándoles un automóvil. Pero no uno cualquiera. Sino el mismo que su progenitor había vendido haces muchos años para poder solventar la carrera del entonces joven.

Y el último día del padre fue el día escogido por el tiktoker para pagar su deuda, como él mismo lo ha llamado, con su papá y con el destino.

