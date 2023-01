Quién es Tania Ríos y por qué demoró 20 años su divorcio con Christian Domínguez

Tanía Ríos es una exbailarina de cumbia. (Captura)

El nombre de Tania Ríos comenzó a sonar en la farándula peruana este 10 de enero, porque que se dio a conocer que su divorcio con Christian Domínguez es un hecho. Luego de haber esperado casi dos décadas para que se terminen con los trámites de su separación legal, ambas figuras ya pueden celebrar que son exesposos y volver a contraer matrimonio con sus respectivas parejas.

Aunque, en julio de 2022, Tania Ríos sorprendió al descartar que dichos trámites se iniciaron hace varios años, el cumbiambero ha confirmado que el juez encargado de su caso ya tomó una decisión. “Ese tema lo está viendo mi abogado, los avances son bastante buenos, ya hay una decisión del juez y estamos terminando de ver los trámites correspondientes. Podría decir muchas cosas, pero prefiero que esté al 100 por ciento finiquitado para dar algún tipo de comentario”, dijo el artista a Trome.

¿Por qué demoró su divorcio?

Christian Domínguez y Tania Ríos se casaron el 20 de febrero del 2002 en una íntima ceremonia en la Municipalidad de Breña, cuando él tenía 18 años y ella 17. Sin embargo, tres años después, se separaron y la exbailarina decidió viajar a Estados Unidos para radicar en Nueva York sin antes firmar los papeles de divorcio.

Si bien, se señaló que su estancia en otro país complicó la documentación, en los últimos años ambos se han acusado de diferentes cosas que han impedido su separación legal. En 2019, Tania mantuvo una entrevista con Magaly Medina y contó que, cada vez que intentaba comunicarse con el cumbiambero en privado, él la evadía debido a que estaba con pareja.

Por otro lado, en 2021, el cantante de cumbia señaló que Ríos se fue del Perú inesperadamente y no pudo conseguir las firmas que necesitaba. Asimismo, reveló que le pidió a su abogado que comience con los papeles y este le dijo que demoraría acerca de dos años. Esto no fue inconveniente para el artista, sin imaginar que tomaría más de lo previsto.

“Se fue del país de manera abrupta. Me pidió eso (el dinero) y, por ser mediático, mi abogado me dijo no tocarlo. No fui avisado cuando ella se iba a ir, empecé a hacer los trámites y obviamente faltaban documentos firmados. Ahí fue cuando se demora. El tema es por qué el Poder Judicial no lo hace”, dijo en América Hoy.

¿Quién es Tania Ríos?

De la primera esposa de Christian Domínguez se sabe muy poco, pues se ha mantenido alejada del espectáculo peruano y las redes sociales. Tania Ríos estaría cerca de los 38 años y continúa viviendo en tierras americanas. Durante su adolescencia se desempeñó como bailarina de cumbia y así habría conocido al cantante.

En julio de 2022, Ethel Pozo reveló que Tania Ríos estaba viviendo de manera ilegal en Estados Unidos, pese a los años más de 12 años que ya está en el extranjero. “La persona con la que se va a divorciar, vive en Estados Unidos y no tiene domicilio legal allá”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

