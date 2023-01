Agua Marina suspendió su concierto gratuito por conflictos sociales en Puno

Agua Marina suspende su concierto gratuito por conflictos sociales en Puno. Instagram

Para tristeza de todos sus fanáticos, la agrupación de cumbia peruana Agua Marina ya no tocará en la verbena que organizaba la Municipalidad de San Juan de Lurigacho por su aniversario número 56, debido a los acontecimientos que se encuentra viviendo la provincia de Puno.

Mediante un comunicado, la entidad edil suspendió su celebración central ante la ola de disturbios registrados en el interior del país. Los vecinos del distrito se quedarán con las ganas de bailar, cantar y disfrutar de la emblemática orquesta, Agua Marina.

“Estimado vecino, suspendemos nuestra verbena central”, incia el comunicado del distrito de Lima Este.

De acuerdo a sus redes sociales, el municipio había organizado una gran fiesta para este jueves 12 de enero a las 17: 00 horas en el supermercado Metro La Hacienda; sin embargo, lo tuvo que cancelar.

“Este jueves 12 de enero, no podemos darle paso a la indolencia, mientras varias familias del país vienen pasando momentos difíciles debido a la política que ha derramado la sangre de decenas de hermanos peruanos”, continúa el mensaje.

“Hacemos un llamado a la unidad. No podemos seguir enfrentados peruanos contra peruanos. Pedimos a las autoridades de nuestros poderes del Estado, instituciones tutelares u organizaciones sociales, buscar la salida de este conflicto en base al diálogo alturado”, termina el comunicado.

Agua Marina suspende concierto en San Juan de Lurigancho. Instagram

Agua Marina suspende concierto en Chile por disturbios

Los compatriotas que viven en Chile y que acudieron al teatro Caupolicán se quedaron con las ganas de poder escuchar a la agrupación del norte peruano porque debido a una balacera tuvieron que suspender el show.

Según varios videos de TikTok producto de un gresca entre los asistentes es que se habría desatado los disparos y por un tema de seguridad se tuvo que invitar a que los asistentes a retirarse del lugar.

Los cantantes de Sechura publicaron en sus redes sociales un mensaje pidiendo la paz y calma. “Gracias a Dios, tanto nuestro grupo humano como el público que nos acompaña se encuentran bien, pero estos hechos nos colocan en una posición en la cual nos toca dar parte no solo a ustedes, sino a las autoridades”, indicaron.

Agua Marina. instagram

Agua Marina cantó junto a ‘Grupo 5′

Como se sabe, Agua Marina es una de las orquestas del momento y cuenta con una gran trayectoria. En el pasado mes de noviembre fueron invitados al concierto del ‘Grupo 5′, realizado en el anfiteatro del Parque de la Exposición, dejando atrás la rivalidad entre orquestas y demostrando el respeto que se tienen.

Los asistentes quedaron sorprendidos con el ingreso del conjunto de Piura, que cantó algunas de sus canciones emblemáticas y además compartió escena con la banda de Monsefú.

Muchos de ellos no lo veían venir y publicaron lo emocionados que se sentían en las redes sociales. “‘Grupo 5′ y ‘Agua Marina’, podemos morir en paz”, “Agua Marina tocando en el concierto de Grupo 5. No me esperaba este crossover”, “Mano, Agua Marina en el concierto de Grupo 5″, “Como así gente, ah nunca pensé ver a Agua Marina y al Grupo 5 juntos “, “Grupo 5 y agua Marina. No se puede pedir más”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios escribieron en Twitter.

