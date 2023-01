‘Agua Marina’ brindará concierto gratuito en San Juan de Lurigancho

Agua Marina prepara concierto para San Juan de Lurigancho.

Con motivo de su aniversario número 56 del distrito de San Juan de Lurigancho, la emblemática agrupación de cumbia brindará un concierto gratuito. Agua Marina se presentará el jueves 12 de enero a las 5.00 p. m. en el supermercado Metro La Hacienda, así lo vienen anunciando en la cuenta oficial de Facebook del distrito.

Además, han anunciado a otras orquestas como la Primerísima, Zaperoko, Jordy Jauría y Barrio Fino.

Como se sabe, Agua Marina es una de las orquestas del momento y cuenta con una gran trayectoria. Recientemente, fueron invitados al concierto del Grupo 5, realizado en el Parque de la Exposición, dejando atrás la rivalidad entre orquestas y demostrando el respeto que se tienen.

Los cibernautas compartieron imágenes y videos cuando la orquesta de Sechura apareció en el escenario del anfiteatro del Parque de la Exposición y cantó junto a la agrupación de Chiclayo.

Muchos de ellos no lo veían venir y publicaron lo emocionados que se sentían en las redes sociales. “‘Grupo 5′ y ‘Agua Marina’, podemos morir en paz”, “Agua Marina tocando en el concierto de Grupo 5. No me esperaba este crossover”, “Mano, Agua Marina en el concierto de Grupo 5″, “Como así gente, ah nunca pensé ver a Agua Marina y al Grupo 5 juntos “, “Grupo 5 y agua Marina. No se puede pedir más”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios escribieron en Twitter.

Teófilo Quiroga, fundador de Agua Marina, sufrió descompensación

El fundador de Agua Marina sufrió descompensación en Cajamarca, situación que preocupó mucho a sus familiares y seguidores. La orquesta se encontraba haciendo gira por diversas partes del Perú en diciembre. Sin embargo, fue en Cajamarca donde Teófilo Quiroga se puso mal y tuvo que ser internado de Emergencia del Hospital Santa María.

Después de sufrir algunas complicaciones, el músico fue trasladado al hospital de Chiclayo y, posteriormente, a Lima, Sus seguidores no dudaron en hacer una cadena de oración para la pronta recuperación del artista, quien actualmente está estable. En medio de esta situación, la agrupación no canceló ninguna presentación. Como se sabe, su agenda está llena desde que se reactivaron los conciertos en nuestro país.

¿Cuánto cobra Agua Marina para brindar sus conciertos?

Mucho se ha hablado de los precios que piden las grandes orquestas peruanas de cumbia para ofrecer un show completo tanto para eventos públicos o privados. Estos pueden variar por la fecha a realizar el show, si se trata de un feriado, el motivo de celebración, el lugar donde se ofrecería, entre otros.

De acuerdo a ello, ‘La Universidad de la Cumbia’ puede llegar a cobrar aproximadamente 60 mil soles por tocar cuatro horas en un escenario, según la página Infomercado. Si lo quiere para un día especial como Fiestas Patrias o Año Nuevo, puede cobrar entre 80 mil a 90 mil soles.

Agua Marina se aleja de los escenarios.

